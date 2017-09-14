Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 02 гру, 2024 12:35
Бетон написав:
Объясните мне пожалуйста, до какой степени нужно не уважать себя и упасть в уровень алкаша возле мусорника, чтобы брать тысячу зеленского?
Но не возьмёте вы, возьмут вашу тыс. др. Дают - бери, бью - беги.
Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 02 гру, 2024 12:39
Бетон написав:
Объясните мне пожалуйста, до какой степени нужно не уважать себя и упасть в уровень алкаша возле мусорника, чтобы брать тысячу зеленского?
снобізм квітне? а 1 млн вже подало заявку...
Shaman
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Додано: Пон 02 гру, 2024 12:41
Игорь Алексеевич написав: Бетон написав:
Объясните мне пожалуйста, до какой степени нужно не уважать себя и упасть в уровень алкаша возле мусорника, чтобы брать тысячу зеленского?
Но не возьмёте вы, возьмут вашу тыс. др. Дают - бери, бью - беги.
як заходиш в який Інетбанкінг, то зразу вискакує настирлива кнопка "твоявовинатища"
flyman
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Додано: Пон 02 гру, 2024 12:42
Denik написав:
росія ще на крок ближче до фінансового колапсу
Когда нам наступает ж.., то обычно вспоминают рашу с рублём. Такое уже было в 22 и 23году. Тоже писали, что им пришла жесть, в магазинах товара нет и т.д. Смотрел недавно их рекламу НА ТВ. Рекламирывали на чёрную пятницу бытовую технику Канди, Филипс, европейск. продукты и пепси колу. Свинину посчитал на грн, то выходит мякоть 150грн. Думаю они ещё не загнутся до лета.
Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 02 гру, 2024 12:44
flyman написав: Игорь Алексеевич написав: Бетон написав:
Объясните мне пожалуйста, до какой степени нужно не уважать себя и упасть в уровень алкаша возле мусорника, чтобы брать тысячу зеленского?
Но не возьмёте вы, возьмут вашу тыс. др. Дают - бери, бью - беги.
як заходиш в який Інетбанкінг, то зразу вискакує настирлива кнопка "твоявовинатища"
Возьмите и погасите эл. энергию, чем плохо? Она и так с потолка посчитана по 4,30. Там эта тыс. уже в тарифе за свет))
Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 02 гру, 2024 12:51
Игорь Алексеевич написав:
Возьмите и погасите эл. энергию, чем плохо? Она и так с потолка посчитана по 4,30. Там эта тыс. уже в тарифе))
читайте последний абзац, это перепись кто остался в Украине, заодно список кому слать штрафы.
Wirująświatła
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Додано: Пон 02 гру, 2024 12:58
у меня религиозные убеждения не позволяют брать непонятные деньги
предыдущая вовина тысяча была в начале 2022...
fox767676
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