RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11153111541115511156

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 12:35

  Бетон написав:Объясните мне пожалуйста, до какой степени нужно не уважать себя и упасть в уровень алкаша возле мусорника, чтобы брать тысячу зеленского?
Но не возьмёте вы, возьмут вашу тыс. др. Дают - бери, бью - беги.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8576
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 863 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 12:39

  Бетон написав:Объясните мне пожалуйста, до какой степени нужно не уважать себя и упасть в уровень алкаша возле мусорника, чтобы брать тысячу зеленского?

снобізм квітне? а 1 млн вже подало заявку...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7482
З нами з: 29.09.19
Подякував: 695 раз.
Подякували: 1546 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 12:41

  Игорь Алексеевич написав:
  Бетон написав:Объясните мне пожалуйста, до какой степени нужно не уважать себя и упасть в уровень алкаша возле мусорника, чтобы брать тысячу зеленского?
Но не возьмёте вы, возьмут вашу тыс. др. Дают - бери, бью - беги.

як заходиш в який Інетбанкінг, то зразу вискакує настирлива кнопка "твоявовинатища"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37428
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1592 раз.
Подякували: 2799 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 12:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:росія ще на крок ближче до фінансового колапсу

Когда нам наступает ж.., то обычно вспоминают рашу с рублём. Такое уже было в 22 и 23году. Тоже писали, что им пришла жесть, в магазинах товара нет и т.д. Смотрел недавно их рекламу НА ТВ. Рекламирывали на чёрную пятницу бытовую технику Канди, Филипс, европейск. продукты и пепси колу. Свинину посчитал на грн, то выходит мякоть 150грн. Думаю они ещё не загнутся до лета.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8576
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 863 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 12:44

  flyman написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Бетон написав:Объясните мне пожалуйста, до какой степени нужно не уважать себя и упасть в уровень алкаша возле мусорника, чтобы брать тысячу зеленского?
Но не возьмёте вы, возьмут вашу тыс. др. Дают - бери, бью - беги.

як заходиш в який Інетбанкінг, то зразу вискакує настирлива кнопка "твоявовинатища"
Возьмите и погасите эл. энергию, чем плохо? Она и так с потолка посчитана по 4,30. Там эта тыс. уже в тарифе за свет))
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8576
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 863 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 12:51

  Игорь Алексеевич написав:Возьмите и погасите эл. энергию, чем плохо? Она и так с потолка посчитана по 4,30. Там эта тыс. уже в тарифе))

Зображення

читайте последний абзац, это перепись кто остался в Украине, заодно список кому слать штрафы.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26007
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2417 раз.
Подякували: 3395 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 12:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

у меня религиозные убеждения не позволяют брать непонятные деньги
предыдущая вовина тысяча была в начале 2022...
fox767676
 
Повідомлень: 2418
З нами з: 13.06.20
Подякував: 327 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 11153111541115511156
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ana і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 76228
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 246423
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 879266
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7103)
02.12.2024 11:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.