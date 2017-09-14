RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11153111541115511156>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 12:22

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Как видите, этот инстинкт уже не срабатывает. В развитых странах рождаемость не обеспечивает даже простое воспроизводство населения.


срабатывает на кошечек, собачек, чужих детей...

в цивилизованных обществах сложилась парадоксальная ситуация. При равноправии полов семья стала не нужна. А зачем? мужчина зарабатывает и содержит себя, женщина себя и ребёнка. Получается ребенок лишает женщину конкурентных преимуществ на рынке труда, поэтому перестают рожать.

В будущем будут агенства, в котором человек любого пола ЗА ДЕНЬГИ сможет "заказать" себе ребенка. И будут профессиональные мамы рожающие детей и в возрасте 1-3 года передающих их "заказчику". Приёмные мамы таким образом не прерывают карьеру на беременность и первые годы жизни ребёнка. Про мотивацию отцов ничего не скажу, возможно пособие на ребёнка. Эти родители одиночки могут создавать пары, потом расходиться и создавать новые, это уже с точки зрения общества не будет иметь значения.

И во многих странах такая программа уже реализуется через легализацию однополых браков. Следующий шаг разрешение на усыновление таким парам (может уже есть, за этим не слежу). Если оба пола равны, это означает конкуренцию между ними. Любой гражданин может решать с каким полом ему будет удобнее. Института христианской семьи больше нет.

буде як у мавпів: дітьо сосаєті
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37428
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1592 раз.
Подякували: 2799 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 12:29

Schmit
 
Повідомлень: 4681
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 12:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

росія ще на крок ближче до фінансового колапсу
Denik
 
Повідомлень: 3316
З нами з: 23.02.09
Подякував: 683 раз.
Подякували: 1163 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 12:39

  Бетон написав:Объясните мне пожалуйста, до какой степени нужно не уважать себя и упасть в уровень алкаша возле мусорника, чтобы брать тысячу зеленского?

снобізм квітне? а 1 млн вже подало заявку...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7483
З нами з: 29.09.19
Подякував: 695 раз.
Подякували: 1546 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 12:41

  Игорь Алексеевич написав:
  Бетон написав:Объясните мне пожалуйста, до какой степени нужно не уважать себя и упасть в уровень алкаша возле мусорника, чтобы брать тысячу зеленского?
Но не возьмёте вы, возьмут вашу тыс. др. Дают - бери, бью - беги.

як заходиш в який Інетбанкінг, то зразу вискакує настирлива кнопка "твоявовинатища"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37428
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1592 раз.
Подякували: 2799 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 12:51

  Игорь Алексеевич написав:Возьмите и погасите эл. энергию, чем плохо? Она и так с потолка посчитана по 4,30. Там эта тыс. уже в тарифе))

Зображення

читайте последний абзац, это перепись кто остался в Украине, заодно список кому слать штрафы.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26009
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2417 раз.
Подякували: 3395 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 12:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

у меня религиозные убеждения не позволяют брать непонятные деньги
предыдущая вовина тысяча была в начале 2022...
fox767676
 
Повідомлень: 2419
З нами з: 13.06.20
Подякував: 327 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 13:16

  Denik написав:росія ще на крок ближче до фінансового колапсу

1. путін скоро помре (рукой не так маше, ногою не так соває, сидить не так)
2. ракет в раші лішилося на 2-3 обстріли
3. заводи всі стали бо робити нема кому
4. чіпи вони виймають зі стіралок
5. газ і нафту їхню ніхто вже не купляє і взагалі там максимальна ціна 60
Xenon
 
Повідомлень: 4949
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 13:24

  Denik написав:росія ще на крок ближче до фінансового колапсу

тільки от після "обвалу "та "шаленого здорожчення" пачка масло "президент" на расії в московському Ашані коштує 251 рубль(2,2$) а в Київському 179грн (4,2$)
d44
 
Повідомлень: 536
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 13:26

  Hotab написав:
  fox767676 написав:
  Бетон написав:за репост критики зе в фейсбуке, мать блогера среди ночи вытащили в тюрягу. офигеть

И правильно делают
Что за халтура
Надо не репостить , а самому писать.

Критика критиці «рознь».
Є стаття 109 ККУ, наприклад.. Не докритикуватись би до неї.


парасюки ж не докритикуватись
але клубок ще розмотаємо
верещук з того ж села що і парасюк - у 2013 вимагала приєднати її село окремо від усієї України до ЄС. і нічого, міністр
Так шо не треба людей залякувати, краще самі самоцензуру посильте
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 02 гру, 2024 13:30, всього редагувалось 2 разів.
fox767676
 
Повідомлень: 2419
З нами з: 13.06.20
Подякував: 327 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 11153111541115511156>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła, ЛАД і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 76269
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 246480
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 879365
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13128)
02.12.2024 12:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.