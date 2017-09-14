Wirująświatła написав:

ЛАД написав: Как видите, этот инстинкт уже не срабатывает. В развитых странах рождаемость не обеспечивает даже простое воспроизводство населения. Как видите, этот инстинктне срабатывает. В развитых странах рождаемость не обеспечивает даже простое воспроизводство населения.

срабатывает на кошечек, собачек, чужих детей...в цивилизованных обществах сложилась парадоксальная ситуация. При равноправии полов семья стала не нужна. А зачем? мужчина зарабатывает и содержит себя, женщина себя и ребёнка. Получается ребенок лишает женщину конкурентных преимуществ на рынке труда, поэтому перестают рожать.В будущем будут агенства, в котором человек любого пола ЗА ДЕНЬГИ сможет "заказать" себе ребенка. И будут профессиональные мамы рожающие детей и в возрасте 1-3 года передающих их "заказчику". Приёмные мамы таким образом не прерывают карьеру на беременность и первые годы жизни ребёнка. Про мотивацию отцов ничего не скажу, возможно пособие на ребёнка. Эти родители одиночки могут создавать пары, потом расходиться и создавать новые,И во многих странах такая программа уже реализуется через легализацию однополых браков. Следующий шаг разрешение на усыновление таким парам (может уже есть, за этим не слежу). Если оба пола равны, это означает конкуренцию между ними. Любой гражданин может решать с каким полом ему будет удобнее. Института христианской семьи больше нет.