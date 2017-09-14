ЛАД написав:Как видите, этот инстинкт уже не срабатывает. В развитых странах рождаемость не обеспечивает даже простое воспроизводство населения.
срабатывает на кошечек, собачек, чужих детей...
в цивилизованных обществах сложилась парадоксальная ситуация. При равноправии полов семья стала не нужна. А зачем? мужчина зарабатывает и содержит себя, женщина себя и ребёнка. Получается ребенок лишает женщину конкурентных преимуществ на рынке труда, поэтому перестают рожать.
В будущем будут агенства, в котором человек любого пола ЗА ДЕНЬГИ сможет "заказать" себе ребенка. И будут профессиональные мамы рожающие детей и в возрасте 1-3 года передающих их "заказчику". Приёмные мамы таким образом не прерывают карьеру на беременность и первые годы жизни ребёнка. Про мотивацию отцов ничего не скажу, возможно пособие на ребёнка. Эти родители одиночки могут создавать пары, потом расходиться и создавать новые, это уже с точки зрения общества не будет иметь значения.
И во многих странах такая программа уже реализуется через легализацию однополых браков. Следующий шаг разрешение на усыновление таким парам (может уже есть, за этим не слежу). Если оба пола равны, это означает конкуренцию между ними. Любой гражданин может решать с каким полом ему будет удобнее. Института христианской семьи больше нет.
Denik написав:росія ще на крок ближче до фінансового колапсу
1. путін скоро помре (рукой не так маше, ногою не так соває, сидить не так) 2. ракет в раші лішилося на 2-3 обстріли 3. заводи всі стали бо робити нема кому 4. чіпи вони виймають зі стіралок 5. газ і нафту їхню ніхто вже не купляє і взагалі там максимальна ціна 60
Бетон написав:за репост критики зе в фейсбуке, мать блогера среди ночи вытащили в тюрягу. офигеть
И правильно делают Что за халтура Надо не репостить , а самому писать.
Критика критиці «рознь». Є стаття 109 ККУ, наприклад.. Не докритикуватись би до неї.
парасюки ж не докритикуватись але клубок ще розмотаємо верещук з того ж села що і парасюк - у 2013 вимагала приєднати її село окремо від усієї України до ЄС. і нічого, міністр Так шо не треба людей залякувати, краще самі самоцензуру посильте
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 02 гру, 2024 13:30, всього редагувалось 2 разів.