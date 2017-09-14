Faceless написав:

ЛАД написав: Я, конечно, сильно упростил ситуацию, даже примитивизировал её. Но суть понять можно.

Но все ваши 2/3 невозможны и никому не нужны без материального производства.

"Послуги не є протилежністю товарам" и я такого не утверждал. "І в бартері можуть брати участь на рівні з товарами" - можуть.

А накрутить за счёт купи-продай можно и больше 2/3. Но я посмотрю, что вы будете делать с "послугами", если не будет "продукта" в его изначальном понимании, в материальном виде. А так, действительно, и книга или фильм тоже "продукт". Продукт человеческого труда.

Первично производство товара. Вполне материального. А все остальные накрутки цивилизации вторичны.

Бачу ви геть не намагаєтесь зрозуміти. З послугами без "продуктів матеріяльного труда" буде те саме що з продуктами без послуг. Звісно, людям потрібно і те і те. І одне без іншого не виробляється, в сучасному світі без послуг (фінансових, транспортних, консультаційних, телекомунікаційних, інформаційних і ще купи інших) не виробляється нічого. Те, що ви кажете про матеріальне виробництво, можна сказати і про послуги- без них і матеріальне виробництва в сучасному розумінні неможливе.Щодо "накрутить через купи-продай" - то відчувається у вас отой марксистський душок. По-перше, послуги - це далеко не тільки торгівля. По-друге, торгівля була драйвером економіки держав тисячі років, це праця, інвестиції, географічна доступність товарів, і презирливо називати цілу галузь економіки "накрутить" може тільки невіглас.Ви сидите вдома, грієтесь комунальними ПОСЛУГАМИ, заварюєте чайок (привезений завдяки логічничним послугам, проданий завдяки послугам торгівлі, оброблений завдяки послугам пакування, зібраний завдяки послугам збирачів) завдяки послугам електрозабезпечення, заходите за допомогою послуги телекомунікацій на сайт, що є інформаційною послугою, і пишете, які ж послуги нікчемні.