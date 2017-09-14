ЛАД написав:Я, конечно, сильно упростил ситуацию, даже примитивизировал её. Но суть понять можно. Но все ваши 2/3 невозможны и никому не нужны без материального производства. "Послуги не є протилежністю товарам" и я такого не утверждал. "І в бартері можуть брати участь на рівні з товарами" - можуть. А накрутить за счёт купи-продай можно и больше 2/3. Но я посмотрю, что вы будете делать с "послугами", если не будет "продукта" в его изначальном понимании, в материальном виде. А так, действительно, и книга или фильм тоже "продукт". Продукт человеческого труда. Первично производство товара. Вполне материального. А все остальные накрутки цивилизации вторичны.
Бачу ви геть не намагаєтесь зрозуміти. З послугами без "продуктів матеріяльного труда" буде те саме що з продуктами без послуг. Звісно, людям потрібно і те і те. І одне без іншого не виробляється, в сучасному світі без послуг (фінансових, транспортних, консультаційних, телекомунікаційних, інформаційних і ще купи інших) не виробляється нічого. Те, що ви кажете про матеріальне виробництво, можна сказати і про послуги- без них і матеріальне виробництва в сучасному розумінні неможливе. Щодо "накрутить через купи-продай" - то відчувається у вас отой марксистський душок. По-перше, послуги - це далеко не тільки торгівля. По-друге, торгівля була драйвером економіки держав тисячі років, це праця, інвестиції, географічна доступність товарів, і презирливо називати цілу галузь економіки "накрутить" може тільки невіглас. Ви сидите вдома, грієтесь комунальними ПОСЛУГАМИ, заварюєте чайок (привезений завдяки логічничним послугам, проданий завдяки послугам торгівлі, оброблений завдяки послугам пакування, зібраний завдяки послугам збирачів) завдяки послугам електрозабезпечення, заходите за допомогою послуги телекомунікацій на сайт, що є інформаційною послугою, і пишете, які ж послуги нікчемні.
Да нет. Это вы "геть не намагаєтесь зрозуміти". Я нигде не писал, что "послуги нікчемні". Они необходимы и согласен, что без многих услуг экономика жить не сможет. Хотя без многих могла бы и обойтись. Я говорю только о том, что первично материальное производство. Услуги, при всей их необходимости вторичны и первоначально возникают для обслуживания интересов производства. С развитием цивилизации размеры сферы услуг растут. Без многих услуг, перечисленных вами, большинство людей обходилось ещё совсем недавно по историческим меркам, каких-то 100 лет назад. Когда подавляющее большинство жило в селе, не нужна была, например, услуга отопления. Обходились без услуг центрального водоснабжения и канализации. Не было электричества, самолётов и ещё очень многого. Ещё всего 20 лет назад не было ни сайтов, ни интернета. Чуть раньше не было мобильной связи. И человечество вполне нормально жило. А вот без какого-то минимума материальных продуктов (еда, одежда, орудия труда) человечество существовать не может. И появление и сама возможность многих услуг, без которых мы не представляем себе сегодняшнюю жизнь, обеспечиваются ростом материального производства и производительности труда. Если бы не было материальных возможностей многие услуги просто не были бы реализованы Но это так, пустые рассуждения. Сегодняшняя цивилизация без услуг существовать не может. Об этом нет смысла спорить. Но сегодня пошла волна говорить об услугах чуть ли не как об основе развития. Вы сами рассказываете, что: "Є цілі країни, що живуть в основному за рахунок сфери послуг (фінансових, туристичних, торгівлі)". Я таких стран не знаю. Ирландия попыталась жить на финансовых услугах. Закончилось тяжёлым кризисом. Все страны пытаются обеспечить себя, по крайней мере, основными продуктами собственного производства. Уже писал - даже США сейчас пытаются вернуть производства на родину. Мы 30 лет развивали сырьевую экономику с 2 столпами - с/х и металлургию. И то, и другое низкой переработки. Причём основное развитие именно с/х. Остальное торговля и услуги. Уже писал - не верю, что мы сможем повторить Новую Зеландию. Этих 2 отраслей нам явно недостаточно. Не может страна жить, когда люди занимаются только купи-продай. Перед войной уже сильно росло заробитчанство. Это показатель "успешности" нашего развития. Фактически мы (наши люди) занимались производством за границей и торговлей здесь. Это правильно? Если хотите, продолжайте доказывать важность сферы услуг и её роль в росте ВВП. И мы и дальше будем надеяться на то, что "заграница нам поможет". Ну, дай-то бог. А если нет?
Ні і ще раз ні. Нема ніяких "первинних" і "вторинних". Нема ніякого матеріального виробництва без супутніх для нього послуг. Навіть банального с/г, хіба що ви працюєте самі чи сімʼєю і все робите самотужки, а так навіть для орних робіт чи збору врожаю без послуг не обійтися. Країни, значна (ключова) частина ввп яких - послуги- в першу чергу, курорти. І, наприклад, в Єгипту третина доходів бюджету формується з експлуатації каналу - теж сфера послуг. У ВВП Великобританії послуги складають десь 80%, провідне місце з яких займають фінансові. Питання ж що важливіше насправді і не стоїть. Повернення матеріального виробництва це стратегічне рішення для економічної безпеки, а не тому, що щось там більш первинне.
ЛАД написав:Наличие такого предмета никак не связано с придуманным вами тезисом о том, что "в СССР майже половина великих підприємств підлягали під категорію "шкідливе для здоров"я підприємство". Хотя на многих, действительно, были участки с вредным производством.
Насправді це не вигаданий тезис, а факт. В срср владі було абсолютно начхати на шкідливість проекту чи підприємства, на нанесену шкоду навколишньому середовищу, екосистемам, здоровʼю людей. Будували величезні шкідливі і небезпечні підприємства посеред міст чи безпосередньо поряд з житловими кварталами, незважаючи на шкоду здоровʼю містян. От ви в Черкасах були - за совку це було місто хімпромисловості, діти тотально хворіли, всі викиди з Азоту йшли на місто, але проектувальникам було на те начхати. Те саме в принципі було всюди, тільки десь фокусувалися на хімії, десь на металургії, десь на чомусь іншому. В тому ж Києві катастрофа на Куренівці в 1961 році - і причиною стала повна байдужість до життя людей, а наслідки просто замовчували
Понятно. Как обычно, "клятий совок". Не напомните, когда на просвещённом и гуманном Западе начали заботиться об экологии? И когда об охране труда? Кстати, завод ХТЗ отделялся от посёлка ХТЗ довольно широкой полосой посадки. Так, где-то около километра. И следующие заводы за ним вдоль проспекта.
Непокоїтися принаймні почали, і здоровʼям працівників теж, і останні хоча б мали можливість щось вимагати і виборювати, судитися як з роботодавцем такиі з державою. В срср бавилися мегапроектами типу величезних гес, розвороту річок (не реалізували), ріллі в казахстанському степу і т п. Знищували цілі екосистеми, застосуванням гідронамиву для забудови міських територій (в Києві). І будували хім і інші заводи повністю начхавши на населення міст. Дуже радий за хтз.
ЛАД написав:................. Понятно. Как обычно, "клятий совок". Не напомните, когда на просвещённом и гуманном Западе начали заботиться об экологии? И когда об охране труда? ............
Непокоїтися принаймні почали, і здоровʼям працівників теж, і останні хоча б мали можливість щось вимагати і виборювати, судитися як з роботодавцем такиі з державою. В срср бавилися мегапроектами типу величезних гес, розвороту річок (не реалізували), ріллі в казахстанському степу і т п. Знищували цілі екосистеми, застосуванням гідронамиву для забудови міських територій (в Києві). І будували хім і інші заводи повністю начхавши на населення міст. Дуже радий за хтз.
Я спрашивал - когда? На вопрос вы не ответили, а просто ещё раз облаяли "совок". Хороший метод. "вимагати і виборювати, судитися" "працівники мали можливість" тогда, когда появились данные о вреде соответствующих веществ и производств. А до этого никакой "можливості" они не мали. И прекрасно строились дома рядом с вредными производствами. О вреде асбеста известно уже 100 лет. Когда его запретили?
C 2005 года применение асбеста в Европейском союзе полностью запрещается
С 2024 года в США ввели запрет на производство и использование асбеста
Угода про асоціацію з ЄС зобов'язує Україну заборонити використання азбесту в виробництві до 31 жовтня 2021 року. 6 вересня 2022 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 4142 про громадське здоров'я, що забороняє використання азбесту, зокрема виробів та матеріалів з його вмістом, у будівництві.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц у понеділок, 2 грудня, прибув до Києва з неоголошеним візитом. На опублікованих фото з київського залізничного вокзалу видно, що Шольц тримає в руках загадковий металічний кейс, вміст якого невідомий.
барабашов написав:------------------------------------ Бетон за репост критики зе в фейсбуке, мать блогера среди ночи вытащили в тюрягу. офигеть ------------------------------------ А поконкретнее можно информацию?
Но ссылку смотрите на свой страх и риск: в одной стране facebook полностью запретили...
Ты что не открывай блин! Кто откроет в сизо поедет. Это меченное))
Чтобы судить о ситуации, надо хотя бы видеть это видео. Перепост это всё же не лайк. Судя по тому, как он призывает женщин Киева прийти и "отбить от суда" (это как, силой?), видео может быть "хорошее".