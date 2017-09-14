Додано: Пон 02 гру, 2024 15:06

Wirująświatła написав: ЛАД написав: Я говорю только о том, что первично материальное производство Я говорю только о том, что первично материальное производство извините что встреваю, перед тем как стартануть материальное производство нужно найти под него локацию, сырьё, спроектировать завод/фабрику, подобрать персонал, спроектировать сам продукт, испытать опытный образец. А это всё услуги.



Можно нырнуть глубже, будущего специалиста нужно родить,....

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Но без этого всего "можно жить" только вернувшись в пещеры или в послевоенный 1945. извините что встреваю, перед тем как стартануть материальное производство нужно найти под него локацию, сырьё, спроектировать завод/фабрику, подобрать персонал, спроектировать сам продукт, испытать опытный образец. А это всё услуги.Можно нырнуть глубже, будущего специалиста нужно родить,................Но без этого всего "можно жить" только вернувшись в пещеры или в послевоенный 1945.

Я всё-таки писал не научную статью, где надо было бы точно определить понятия, строго доказать все утверждения, указать, что я отношу к материальному производству и т.д.Вы сами написали, что "без этого всего "можно жить", только вернувшись в пещеры или в послевоенный 1945". Ну так выжили в 1945 и успешно восстановили страну.И я не призывал "ликвидировать" услуги и обходиться без них. И не отрицал их необходимость. Но сама возможность услуг обеспечивается уровнем развития материального производства. Я просто призывал не забывать. Услуги появляются вслед за развитием материального производства, а не наоборот.приводил пример Египта, который получает доходы от услуги по проводке судов по Суэцкому каналу. Но, чем оказывать этуи получать за неё деньги, этот канал надо было. Если бы его не было физически, не было бы и этой услуги.Пока не придумали и не изготовили мобильные телефоны, не могла появиться услуга мобильной связи.Человечество сегодня тратит большие средства на гуманитарные науки, культуру, медицину и пр. Но сама возможность этого появилась благодаря развитию материального производства и повышению производительности труда в нём. Сегодня для обеспечения населения продуктами питания достаточно нескольких процентов населения, в то время как раньше для этого необходимо было занять с/х почти всё население.Так что и сегодня материальное производство "первично".