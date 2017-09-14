ЛАД написав:................. Понятно. Как обычно, "клятий совок". Не напомните, когда на просвещённом и гуманном Западе начали заботиться об экологии? И когда об охране труда? ............
Непокоїтися принаймні почали, і здоровʼям працівників теж, і останні хоча б мали можливість щось вимагати і виборювати, судитися як з роботодавцем такиі з державою. В срср бавилися мегапроектами типу величезних гес, розвороту річок (не реалізували), ріллі в казахстанському степу і т п. Знищували цілі екосистеми, застосуванням гідронамиву для забудови міських територій (в Києві). І будували хім і інші заводи повністю начхавши на населення міст. Дуже радий за хтз.
Я спрашивал - когда? На вопрос вы не ответили, а просто ещё раз облаяли "совок". Хороший метод. "вимагати і виборювати, судитися" "працівники мали можливість" тогда, когда появились данные о вреде соответствующих веществ и производств. А до этого никакой "можливості" они не мали. И прекрасно строились дома рядом с вредными производствами. О вреде асбеста известно уже 100 лет. Когда его запретили?
C 2005 года применение асбеста в Европейском союзе полностью запрещается
С 2024 года в США ввели запрет на производство и использование асбеста
Угода про асоціацію з ЄС зобов'язує Україну заборонити використання азбесту в виробництві до 31 жовтня 2021 року. 6 вересня 2022 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 4142 про громадське здоров'я, що забороняє використання азбесту, зокрема виробів та матеріалів з його вмістом, у будівництві.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц у понеділок, 2 грудня, прибув до Києва з неоголошеним візитом. На опублікованих фото з київського залізничного вокзалу видно, що Шольц тримає в руках загадковий металічний кейс, вміст якого невідомий.
барабашов написав:------------------------------------ Бетон за репост критики зе в фейсбуке, мать блогера среди ночи вытащили в тюрягу. офигеть ------------------------------------ А поконкретнее можно информацию?
Но ссылку смотрите на свой страх и риск: в одной стране facebook полностью запретили...
Ты что не открывай блин! Кто откроет в сизо поедет. Это меченное))
Чтобы судить о ситуации, надо хотя бы видеть это видео. Перепост это всё же не лайк. Судя по тому, как он призывает женщин Киева прийти и "отбить от суда" (это как, силой?), видео может быть "хорошее".
ЛАД написав:Я говорю только о том, что первично материальное производство
извините что встреваю, перед тем как стартануть материальное производство нужно найти под него локацию, сырьё, спроектировать завод/фабрику, подобрать персонал, спроектировать сам продукт, испытать опытный образец. А это всё услуги.
Можно нырнуть глубже, будущего специалиста нужно родить,.... ............ Но без этого всего "можно жить" только вернувшись в пещеры или в послевоенный 1945.
Я всё-таки писал не научную статью, где надо было бы точно определить понятия, строго доказать все утверждения, указать, что я отношу к материальному производству и т.д. Вы сами написали, что "без этого всего "можно жить", только вернувшись в пещеры или в послевоенный 1945". Ну так выжили в 1945 и успешно восстановили страну. И я не призывал "ликвидировать" услуги и обходиться без них. И не отрицал их необходимость. Но сама возможность услуг обеспечивается уровнем развития материального производства. Я просто призывал не забывать о приоритетах. Услуги появляются вслед за развитием материального производства, а не наоборот. Faceless приводил пример Египта, который получает доходы от услуги по проводке судов по Суэцкому каналу. Но прежде, чем оказывать эту услугу и получать за неё деньги, этот канал надо было построить. Если бы его не было физически, не было бы и этой услуги. Пока не придумали и не изготовили мобильные телефоны, не могла появиться услуга мобильной связи. Человечество сегодня тратит большие средства на гуманитарные науки, культуру, медицину и пр. Но сама возможность этого появилась благодаря развитию материального производства и повышению производительности труда в нём. Сегодня для обеспечения населения продуктами питания достаточно нескольких процентов населения, в то время как раньше для этого необходимо было занять с/х почти всё население. Так что и сегодня материальное производство "первично".
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 02 гру, 2024 15:34, всього редагувалось 1 раз.
в цивилизованных обществах сложилась парадоксальная ситуация. При равноправии полов семья стала не нужна. А зачем? мужчина зарабатывает и содержит себя, женщина себя и ребёнка. Получается ребенок лишает женщину конкурентных преимуществ на рынке труда, поэтому перестают рожать.
Вообще-то, мужчина тоже "зарабатывает и содержит себя" и ребёнка, а если жена с маленьким ребёнком не работает (хотя бы до разрешённых законом 3 лет), то и жену. Вы рисковый человек. Я прогнозировать будущий вид семьи не возьмусь и даже пытаться не буду. Но ваш прогноз у меня вызывает большие сомнения. На беременность и сегодня карьеру практически не прерывают, а воспитание до 3 лет - и сегодня есть ясли. А брать ребёнка после 3 лет - это уже не совсем ваш ребёнок. И зачем это "заказчику"? Тоже "обязать"?
Института христианской семьи больше нет.
Небольшая ошибка. Слово "христианской" тут лишнее. Семья как экономическая ячейка, предназначенная для рождения и воспитания детей, подразумевалась во всех современных обществах и во всех религиях.