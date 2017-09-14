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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11153111541115511156>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 14:25

  Игорь Алексеевич написав:Шольц прибув до Києва

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у понеділок, 2 грудня, прибув до Києва з неоголошеним візитом.
На опублікованих фото з київського залізничного вокзалу видно, що Шольц тримає в руках загадковий металічний кейс, вміст якого невідомий.

https://www.eurointegration.com.ua/news ... 2/7199660/

Интересно кому он привёз нал. в евро? :P

Да у него Таурус в чемоданчике. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 14:32

  Бетон написав:
  _hunter написав:
  барабашов написав:------------------------------------
Бетон
за репост критики зе в фейсбуке, мать блогера среди ночи вытащили в тюрягу. офигеть
------------------------------------
А поконкретнее можно информацию?

https://www.facebook.com/1kozaktv/posts ... 158878868/

Но ссылку смотрите на свой страх и риск: в одной стране facebook полностью запретили...

Ты что не открывай блин!
Кто откроет в сизо поедет. Это меченное))

Чтобы судить о ситуации, надо хотя бы видеть это видео.
Перепост это всё же не лайк.
Судя по тому, как он призывает женщин Киева прийти и "отбить от суда" (это как, силой?), видео может быть "хорошее".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 14:33

  flyman написав:буде як у мавпів: дітьо сосаєті
многодетный отец 3024 год
https://www.youtube.com/shorts/kDQmhyjm ... ture=share
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 15:03

1000 - брати, чи ні?©))

  Faceless написав:
Wirująświatła написав:
  Игорь Алексеевич написав:Возьмите и погасите эл. энергию, чем плохо? Она и так с потолка посчитана по 4,30. Там эта тыс. уже в тарифе))

Зображення

читайте последний абзац, это перепись кто остался в Украине, заодно список кому слать штрафы.
Там ще цікаві умови відкриття картки, для тих, хто хоче все показати державі раз і назавжди

А можна більш детальніше про це☝️ для тих, хто відносно недавно вийшов з лісу і ще не "весь кайф цивілізації" може збагнути? :D
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 15:06

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Я говорю только о том, что первично материальное производство
извините что встреваю, перед тем как стартануть материальное производство нужно найти под него локацию, сырьё, спроектировать завод/фабрику, подобрать персонал, спроектировать сам продукт, испытать опытный образец. А это всё услуги.

Можно нырнуть глубже, будущего специалиста нужно родить,....
............
Но без этого всего "можно жить" только вернувшись в пещеры или в послевоенный 1945.
Я всё-таки писал не научную статью, где надо было бы точно определить понятия, строго доказать все утверждения, указать, что я отношу к материальному производству и т.д.
Вы сами написали, что "без этого всего "можно жить", только вернувшись в пещеры или в послевоенный 1945". Ну так выжили в 1945 и успешно восстановили страну.
И я не призывал "ликвидировать" услуги и обходиться без них. И не отрицал их необходимость. Но сама возможность услуг обеспечивается уровнем развития материального производства. Я просто призывал не забывать о приоритетах. Услуги появляются вслед за развитием материального производства, а не наоборот.
Faceless приводил пример Египта, который получает доходы от услуги по проводке судов по Суэцкому каналу. Но прежде, чем оказывать эту услугу и получать за неё деньги, этот канал надо было построить. Если бы его не было физически, не было бы и этой услуги.
Пока не придумали и не изготовили мобильные телефоны, не могла появиться услуга мобильной связи.
Человечество сегодня тратит большие средства на гуманитарные науки, культуру, медицину и пр. Но сама возможность этого появилась благодаря развитию материального производства и повышению производительности труда в нём. Сегодня для обеспечения населения продуктами питания достаточно нескольких процентов населения, в то время как раньше для этого необходимо было занять с/х почти всё население.
Так что и сегодня материальное производство "первично".
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 02 гру, 2024 15:34, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 15:16

fox767676
парасюки ж не докритикуватись


Що можна папі - не можна мамі.

Так шо не треба людей залякувати,


Я не бажай, я не лякаю. Просто бетон не зрозумів, за що можуть «зачинити», я пояснив.
краще самі самоцензуру посильтеХ

Мені презедент не подобається з часу, як він тільки вирішив піти в політику. Але я ніколи не казав що він «протух» і треба його тойво)) То що ви маєте на увазі?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 15:20

Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 15:25

Wirująświatła
в цивилизованных обществах сложилась парадоксальная ситуация. При равноправии полов семья стала не нужна. А зачем? мужчина зарабатывает и содержит себя, женщина себя и ребёнка. Получается ребенок лишает женщину конкурентных преимуществ на рынке труда, поэтому перестают рожать.
Вообще-то, мужчина тоже "зарабатывает и содержит себя" и ребёнка, а если жена с маленьким ребёнком не работает (хотя бы до разрешённых законом 3 лет), то и жену.
Вы рисковый человек. Я прогнозировать будущий вид семьи не возьмусь и даже пытаться не буду. Но ваш прогноз у меня вызывает большие сомнения. На беременность и сегодня карьеру практически не прерывают, а воспитание до 3 лет - и сегодня есть ясли. А брать ребёнка после 3 лет - это уже не совсем ваш ребёнок. И зачем это "заказчику"? Тоже "обязать"?

Института христианской семьи больше нет.
Небольшая ошибка. Слово "христианской" тут лишнее. Семья как экономическая ячейка, предназначенная для рождения и воспитания детей, подразумевалась во всех современных обществах и во всех религиях.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 15:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Мені презедент не подобається з часу, як він тільки вирішив піти в політику. Але я ніколи не казав що він «протух» і треба його тойво)) То що ви маєте на увазі?


Ну ви там взялись асоціюватись з ККУ
але в ККУ нічого нема про "папу-маму"
мой контраргумент - парасюки та їх симпатики будуть знати своє місце біля плінтусу або країна зникне, бо "папи-мами" - результат на мапі
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 15:47

Напад росії і білорусі на Україну

Успіх написав:
  Faceless написав:
Wirująświatła написав:Зображення

читайте последний абзац, это перепись кто остался в Украине, заодно список кому слать штрафы.
Там ще цікаві умови відкриття картки, для тих, хто хоче все показати державі раз і назавжди

А можна більш детальніше про це для тих, хто відносно недавно вийшов з лісу і ще не "весь кайф цивілізації" може збагнути? :D
Виплата йде на карту національного кешбека. Коли її відкриваєш, то там в договорі є пункт про згоду на передачу інформації по всіх своїх рахунках, поточних і тих що колись будуть, по всіх картках, що є і що будуть, державним органам. І без пункту про припинення такого права. Навіть якщо ту картку закрити.
Воно потім ще так може нежданчиків прилетіти, бо вуйко чиновник зможе до копійки поколупатися у всіх ваших операціях, що кому і звідки і що погано лежить
Faceless
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