Канцлер Німеччини Олаф Шольц у понеділок, 2 грудня, прибув до Києва з неоголошеним візитом. На опублікованих фото з київського залізничного вокзалу видно, що Шольц тримає в руках загадковий металічний кейс, вміст якого невідомий.
барабашов написав:------------------------------------ Бетон за репост критики зе в фейсбуке, мать блогера среди ночи вытащили в тюрягу. офигеть ------------------------------------ А поконкретнее можно информацию?
Но ссылку смотрите на свой страх и риск: в одной стране facebook полностью запретили...
Ты что не открывай блин! Кто откроет в сизо поедет. Это меченное))
Чтобы судить о ситуации, надо хотя бы видеть это видео. Перепост это всё же не лайк. Судя по тому, как он призывает женщин Киева прийти и "отбить от суда" (это как, силой?), видео может быть "хорошее".
ЛАД написав:Я говорю только о том, что первично материальное производство
извините что встреваю, перед тем как стартануть материальное производство нужно найти под него локацию, сырьё, спроектировать завод/фабрику, подобрать персонал, спроектировать сам продукт, испытать опытный образец. А это всё услуги.
Можно нырнуть глубже, будущего специалиста нужно родить,.... ............ Но без этого всего "можно жить" только вернувшись в пещеры или в послевоенный 1945.
Я всё-таки писал не научную статью, где надо было бы точно определить понятия, строго доказать все утверждения, указать, что я отношу к материальному производству и т.д. Вы сами написали, что "без этого всего "можно жить", только вернувшись в пещеры или в послевоенный 1945". Ну так выжили в 1945 и успешно восстановили страну. И я не призывал "ликвидировать" услуги и обходиться без них. И не отрицал их необходимость. Но сама возможность услуг обеспечивается уровнем развития материального производства. Я просто призывал не забывать о приоритетах. Услуги появляются вслед за развитием материального производства, а не наоборот. Faceless приводил пример Египта, который получает доходы от услуги по проводке судов по Суэцкому каналу. Но прежде, чем оказывать эту услугу и получать за неё деньги, этот канал надо было построить. Если бы его не было физически, не было бы и этой услуги. Пока не придумали и не изготовили мобильные телефоны, не могла появиться услуга мобильной связи. Человечество сегодня тратит большие средства на гуманитарные науки, культуру, медицину и пр. Но сама возможность этого появилась благодаря развитию материального производства и повышению производительности труда в нём. Сегодня для обеспечения населения продуктами питания достаточно нескольких процентов населения, в то время как раньше для этого необходимо было занять с/х почти всё население. Так что и сегодня материальное производство "первично".
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 02 гру, 2024 15:34, всього редагувалось 1 раз.
в цивилизованных обществах сложилась парадоксальная ситуация. При равноправии полов семья стала не нужна. А зачем? мужчина зарабатывает и содержит себя, женщина себя и ребёнка. Получается ребенок лишает женщину конкурентных преимуществ на рынке труда, поэтому перестают рожать.
Вообще-то, мужчина тоже "зарабатывает и содержит себя" и ребёнка, а если жена с маленьким ребёнком не работает (хотя бы до разрешённых законом 3 лет), то и жену. Вы рисковый человек. Я прогнозировать будущий вид семьи не возьмусь и даже пытаться не буду. Но ваш прогноз у меня вызывает большие сомнения. На беременность и сегодня карьеру практически не прерывают, а воспитание до 3 лет - и сегодня есть ясли. А брать ребёнка после 3 лет - это уже не совсем ваш ребёнок. И зачем это "заказчику"? Тоже "обязать"?
Института христианской семьи больше нет.
Небольшая ошибка. Слово "христианской" тут лишнее. Семья как экономическая ячейка, предназначенная для рождения и воспитания детей, подразумевалась во всех современных обществах и во всех религиях.
Hotab написав:Мені презедент не подобається з часу, як він тільки вирішив піти в політику. Але я ніколи не казав що він «протух» і треба його тойво)) То що ви маєте на увазі?
Ну ви там взялись асоціюватись з ККУ але в ККУ нічого нема про "папу-маму" мой контраргумент - парасюки та їх симпатики будуть знати своє місце біля плінтусу або країна зникне, бо "папи-мами" - результат на мапі
читайте последний абзац, это перепись кто остался в Украине, заодно список кому слать штрафы.
Там ще цікаві умови відкриття картки, для тих, хто хоче все показати державі раз і назавжди
А можна більш детальніше про це для тих, хто відносно недавно вийшов з лісу і ще не "весь кайф цивілізації" може збагнути?
Виплата йде на карту національного кешбека. Коли її відкриваєш, то там в договорі є пункт про згоду на передачу інформації по всіх своїх рахунках, поточних і тих що колись будуть, по всіх картках, що є і що будуть, державним органам. І без пункту про припинення такого права. Навіть якщо ту картку закрити. Воно потім ще так може нежданчиків прилетіти, бо вуйко чиновник зможе до копійки поколупатися у всіх ваших операціях, що кому і звідки і що погано лежить