Faceless написав:
ЛАД написав:Faceless приводил пример Египта, который получает доходы от услуги по проводке судов по Суэцкому каналу. Но прежде, чем оказывать эту услугу и получать за неё деньги, этот канал надо было построить. Если бы его не было физически, не было бы и этой услуги.
А оте "побудувати" значною (може, і більшою мірою) було послугами
Уявляєте, як цікаво?
Строительство канала это "послуга"?
Тогда и любое строительство "послуга".
Строительство дома "послуга" будущим жильцам.
Строительство завода или магазина "послуга" его владельцу.
Строительство электростанции "послуга" её владельцу и будущим потребителям.
И даже производство с/х продукции (выращивание зерна или животноводство) это "послуга" будущим потребителям, которые всё выращенное будут есть.
Не надо злоупотреблять неоднозначностью языка, так и всё материальное производство можно назвать "послугою" и сказать, что его не существует, а есть только "послуги".
"Уявляєте, як цікаво?"