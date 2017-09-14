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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11153111541115511156

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 15:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:Faceless приводил пример Египта, который получает доходы от услуги по проводке судов по Суэцкому каналу. Но прежде, чем оказывать эту услугу и получать за неё деньги, этот канал надо было построить. Если бы его не было физически, не было бы и этой услуги.

А оте "побудувати" значною (може, і більшою мірою) було послугами :mrgreen:
Уявляєте, як цікаво?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 16:03

  ЛАД написав:Да у него Таурус в чемоданчике. :)

тривожна кнопка
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 16:05

  Faceless написав:
ЛАД написав:Faceless приводил пример Египта, который получает доходы от услуги по проводке судов по Суэцкому каналу. Но прежде, чем оказывать эту услугу и получать за неё деньги, этот канал надо было построить. Если бы его не было физически, не было бы и этой услуги.

А оте "побудувати" значною (може, і більшою мірою) було послугами :mrgreen:
Уявляєте, як цікаво?

Строительство канала это "послуга"? :shock:
Тогда и любое строительство "послуга".
Строительство дома "послуга" будущим жильцам.
Строительство завода или магазина "послуга" его владельцу.
Строительство электростанции "послуга" её владельцу и будущим потребителям.
И даже производство с/х продукции (выращивание зерна или животноводство) это "послуга" будущим потребителям, которые всё выращенное будут есть. :)
Не надо злоупотреблять неоднозначностью языка, так и всё материальное производство можно назвать "послугою" и сказать, что его не существует, а есть только "послуги". :)
"Уявляєте, як цікаво?"
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 16:06

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:буде як у мавпів: дітьо сосаєті
многодетный отец 3024 год
https://www.youtube.com/shorts/kDQmhyjm ... ture=share

с броньой, чи з Бронєй?
flyman
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