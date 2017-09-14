Hotab написав:Мені презедент не подобається з часу, як він тільки вирішив піти в політику. Але я ніколи не казав що він «протух» і треба його тойво)) То що ви маєте на увазі?
Ну ви там взялись асоціюватись з ККУ але в ККУ нічого нема про "папу-маму" мой контраргумент - парасюки та їх симпатики будуть знати своє місце біля плінтусу або країна зникне, бо "папи-мами" - результат на мапі
читайте последний абзац, это перепись кто остался в Украине, заодно список кому слать штрафы.
Там ще цікаві умови відкриття картки, для тих, хто хоче все показати державі раз і назавжди
А можна більш детальніше про це для тих, хто відносно недавно вийшов з лісу і ще не "весь кайф цивілізації" може збагнути?
Виплата йде на карту національного кешбека. Коли її відкриваєш, то там в договорі є пункт про згоду на передачу інформації по всіх своїх рахунках, поточних і тих що колись будуть, по всіх картках, що є і що будуть, державним органам. І без пункту про припинення такого права. Навіть якщо ту картку закрити. Воно потім ще так може нежданчиків прилетіти, бо вуйко чиновник зможе до копійки поколупатися у всіх ваших операціях, що кому і звідки і що погано лежить
ЛАД написав:Faceless приводил пример Египта, который получает доходы от услуги по проводке судов по Суэцкому каналу. Но прежде, чем оказывать эту услугу и получать за неё деньги, этот канал надо было построить. Если бы его не было физически, не было бы и этой услуги.
А оте "побудувати" значною (може, і більшою мірою) було послугами Уявляєте, як цікаво?
ЛАД написав:Faceless приводил пример Египта, который получает доходы от услуги по проводке судов по Суэцкому каналу. Но прежде, чем оказывать эту услугу и получать за неё деньги, этот канал надо было построить. Если бы его не было физически, не было бы и этой услуги.
А оте "побудувати" значною (може, і більшою мірою) було послугами Уявляєте, як цікаво?
Строительство канала это "послуга"? Тогда и любое строительство "послуга". Строительство дома "послуга" будущим жильцам. Строительство завода или магазина "послуга" его владельцу. Строительство электростанции "послуга" её владельцу и будущим потребителям. И даже производство с/х продукции (выращивание зерна или животноводство) это "послуга" будущим потребителям, которые всё выращенное будут есть. Не надо злоупотреблять неоднозначностью языка, так и всё материальное производство можно назвать "послугою" и сказать, что его не существует, а есть только "послуги". "Уявляєте, як цікаво?"