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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11151111521115311154>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 16:36

  fox767676 написав:у меня религиозные убеждения не позволяют брать непонятные деньги
предыдущая вовина тысяча была в начале 2022...


Серед пенсів ходить слух, що за цю тисячу автоматом підписуєш дозвіл на доступ до інформації про твої рахунки. Знайомі бояться брати через це.
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 16:38

  Hotab написав:BIGor
тобто якщо Ви б гіпотетично зробили насильницький переворот і поміняли лад


Почитайте статтю ще раз.
2 Тестер:
где ж вы были в 2013-2014.


В 13-му в Конго, в 14-му з червня - Амвросіївка, Солнцево, Алексеевка та інші вертолітні майданчики вздовж ЛБЗ. А ви?


а я наблюдал как народ в борьбе з злочинною владою захватывает администрации и здания силовиков. так тогда можно было а теперь 109 ???
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 16:49

tester7336

так тогда можно было а теперь 109 ???

Ви у мене питаєте? Я не прокурор, не суддя, і не конституційний суд. Стаття 109 була і тоді і зараз.

2 Фокс. Про папу-маму не в ККУ. В ЗУ про статус народного депутата Украіни про регламент ВР України, в Конституції України.
Коротше , у вас є недоторканість? Значить ви «мама».
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 16:49

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Ну да. А женщины сильно захотят рожать. Оно им надо? Или под угрозой расстрела?
это природный инстинкт. Можно приглушить какими то препаратами но искоренить нельзя. А у мужчин быть отцами инстинкта нет. Что хорошо видно по макакам, взрослый самец не интересуется детенышами от слова вообще.......

Как видите, этот инстинкт уже не срабатывает. В развитых странах рождаемость не обеспечивает даже простое воспроизводство населения.

одна з основних причин - урбанізація
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 16:49

  tester7336 написав:..........
а я наблюдал как народ в борьбе з злочинною владою захватывает администрации и здания силовиков. так тогда можно было а теперь 109 ???

Тогда тоже не всем было можно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 16:50

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:Да у него Таурус в чемоданчике. :)

тривожна кнопка
Не тривожна, а червона.
Нажмеш, і Москви немає.


Канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув в Україну. Це другий візит з початку повномасштабної війни. Його планували після виборів у США.

Як повідомляє BILD, за 83 дні до федеральних виборів Шольц хоче послати сигнал: я канцлер, я веду переговори по всьому світу.

Джерела з оточення Шольца переконують, що поїздку планували "задовго до того, як згасли світлофори" після виборів у США.
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 16:50

  Faceless написав:
Wirująświatła написав:
  Игорь Алексеевич написав:Возьмите и погасите эл. энергию, чем плохо? Она и так с потолка посчитана по 4,30. Там эта тыс. уже в тарифе))

Зображення

читайте последний абзац, это перепись кто остался в Украине, заодно список кому слать штрафы.
Там ще цікаві умови відкриття картки, для тих, хто хоче все показати державі раз і назавжди

вона і так то мае
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 16:54

  Faceless написав:Виплата йде на карту національного кешбека. Коли її відкриваєш, то там в договорі є пункт про згоду на передачу інформації по всіх своїх рахунках, поточних і тих що колись будуть, по всіх картках, що є і що будуть, державним органам. І без пункту про припинення такого права. Навіть якщо ту картку закрити.
Воно потім ще так може нежданчиків прилетіти, бо вуйко чиновник зможе до копійки поколупатися у всіх ваших операціях, що кому і звідки і що погано лежить


де ви таке побачили то? я як читав умови коли давав згоду то не бачив такого...
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 16:58

Через війну рівень життя російського населення значно погіршився і цей процес триватиме надалі. Але на відміну від демократичних країн, де цей фактор обов'язково викликає зміну уряду держави, в Росії все влаштовано не так.


Ті, хто потенційно міг би це зробити, або вбиті (Нємцов, Навальний), або перебувають у в'язниці, або в еміграції. Я абсолютно впевнений, що "кощеєва голка" путінського режиму зосереджена на полі бою, єдина справжня опозиція Путіну – це ЗСУ,
– вважає Яковенко.

Російський опозиційний журналіст підкреслив, що в числі найбільш серйозних ворогів України сьогодні – Ельвіра Набіулліна, голова російського Центробанку.

Якби не вона, ймовірніше, що економіка Росії опинилась б у складнішому становищі й не змогла б вже тримати цю війну. Багато українських та західних аналітиків намагаються вдивитися в російську економіку або в населення, пробуючи там розгледіти перспективи закінчення війни, але вони не туди дивляться,
– озвучив Яковенко.

Російський опозиційний журналіст висловив великий сумнів у тому, що Путін завершить війну через проблеми з економікою Росії. На його думку, сподіватися на це не варто.

Зазначимо, що Центробанк Росії почав видавати банкам кредити у рублях під заставу облігацій федеральної позики. Це робиться для того, аби створити попит на державні облігації, аби була змога профінансувати дефіцит державного бюджету Росії, в якому утворилась дірка.

https://24tv.ua/hto-vidigraye-klyuchovu ... i_n2697354


навіть така потвора, як Греф (якого змі позіцювали як ліберала і риночніка), а по факту типовий пітерський ворюга з середини 90х (для тих, хто вважає рф культурною країною, або країну великої руської культури


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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 17:08

  Hotab написав:tester7336

так тогда можно было а теперь 109 ???

Ви у мене питаєте? Я не прокурор, не суддя, і не конституційний суд. Стаття 109 була і тоді і зараз.


если вы "не прокурор, не суддя, і не конституційний суд" а значит не компетентны то почему начали тянуть тему 109 ККУ в этом случае?
tester7336
 
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