ЛАД написав:Ну да. А женщины сильно захотят рожать. Оно им надо? Или под угрозой расстрела?
это природный инстинкт. Можно приглушить какими то препаратами но искоренить нельзя. А у мужчин быть отцами инстинкта нет. Что хорошо видно по макакам, взрослый самец не интересуется детенышами от слова вообще.......
Как видите, этот инстинкт уже не срабатывает. В развитых странах рождаемость не обеспечивает даже простое воспроизводство населения.
Faceless написав:Виплата йде на карту національного кешбека. Коли її відкриваєш, то там в договорі є пункт про згоду на передачу інформації по всіх своїх рахунках, поточних і тих що колись будуть, по всіх картках, що є і що будуть, державним органам. І без пункту про припинення такого права. Навіть якщо ту картку закрити. Воно потім ще так може нежданчиків прилетіти, бо вуйко чиновник зможе до копійки поколупатися у всіх ваших операціях, що кому і звідки і що погано лежить
де ви таке побачили то? я як читав умови коли давав згоду то не бачив такого...
Через війну рівень життя російського населення значно погіршився і цей процес триватиме надалі. Але на відміну від демократичних країн, де цей фактор обов'язково викликає зміну уряду держави, в Росії все влаштовано не так.
Ті, хто потенційно міг би це зробити, або вбиті (Нємцов, Навальний), або перебувають у в'язниці, або в еміграції. Я абсолютно впевнений, що "кощеєва голка" путінського режиму зосереджена на полі бою, єдина справжня опозиція Путіну – це ЗСУ, – вважає Яковенко.
Російський опозиційний журналіст підкреслив, що в числі найбільш серйозних ворогів України сьогодні – Ельвіра Набіулліна, голова російського Центробанку.
Якби не вона, ймовірніше, що економіка Росії опинилась б у складнішому становищі й не змогла б вже тримати цю війну. Багато українських та західних аналітиків намагаються вдивитися в російську економіку або в населення, пробуючи там розгледіти перспективи закінчення війни, але вони не туди дивляться, – озвучив Яковенко.
Російський опозиційний журналіст висловив великий сумнів у тому, що Путін завершить війну через проблеми з економікою Росії. На його думку, сподіватися на це не варто.
Зазначимо, що Центробанк Росії почав видавати банкам кредити у рублях під заставу облігацій федеральної позики. Це робиться для того, аби створити попит на державні облігації, аби була змога профінансувати дефіцит державного бюджету Росії, в якому утворилась дірка.
навіть така потвора, як Греф (якого змі позіцювали як ліберала і риночніка), а по факту типовий пітерський ворюга з середини 90х (для тих, хто вважає рф культурною країною, або країну великої руської культури