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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11151111521115311154

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 17:27

❗️Зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 років: адміністрація Байдена розчарована тим, що українські лідери не хочуть йти на це, – WP.

https://www.washingtonpost.com/national ... ne-russia/
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 17:29

  ЛАД написав:Но прежде, чем оказывать эту услугу и получать за неё деньги, этот канал надо было построить. Если бы его не было физически, не было бы и этой услуги.
прежде чем построить нужно было
а) найти финансирование
б) нарисовать проект
в) подобрать подрядчиков

а еще раньше нужно было обучить финансистов, инженеров и весь рабочий персонал

а если копнуть еще раньше, их надо было родить и выкормить.

материальная экономика первична там где нет школ, вузов, финансистов. Сколотили лодку и поплыли ловить рыбу. Сделали лук и копьё, пошли на охоту. Вот вам чисто материальное производство. :D Даже меня в советской школе географичка учила, чем выше % услуг, тем более развита экономика.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 17:34

  Faceless написав:
Wirująświatła написав:
  Игорь Алексеевич написав:Возьмите и погасите эл. энергию, чем плохо? Она и так с потолка посчитана по 4,30. Там эта тыс. уже в тарифе))

Зображення

читайте последний абзац, это перепись кто остался в Украине, заодно список кому слать штрафы.
Там ще цікаві умови відкриття картки, для тих, хто хоче все показати державі раз і назавжди

Закриття цього троянського коня передбачено взагалі?
На кшталт, відкрив, отримав, закрив. :mrgreen:
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