ЛАД написав:Но прежде, чем оказывать эту услугу и получать за неё деньги, этот канал надо было построить. Если бы его не было физически, не было бы и этой услуги.
прежде чем построить нужно было а) найти финансирование б) нарисовать проект в) подобрать подрядчиков
а еще раньше нужно было обучить финансистов, инженеров и весь рабочий персонал
а если копнуть еще раньше, их надо было родить и выкормить.
материальная экономика первична там где нет школ, вузов, финансистов. Сколотили лодку и поплыли ловить рыбу. Сделали лук и копьё, пошли на охоту. Вот вам чисто материальное производство. Даже меня в советской школе географичка учила, чем выше % услуг, тем более развита экономика.