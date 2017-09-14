ЛАД написав:Но прежде, чем оказывать эту услугу и получать за неё деньги, этот канал надо было построить. Если бы его не было физически, не было бы и этой услуги.
прежде чем построить нужно было а) найти финансирование б) нарисовать проект в) подобрать подрядчиков
а еще раньше нужно было обучить финансистов, инженеров и весь рабочий персонал
а если копнуть еще раньше, их надо было родить и выкормить.
материальная экономика первична там где нет школ, вузов, финансистов. Сколотили лодку и поплыли ловить рыбу. Сделали лук и копьё, пошли на охоту. Вот вам чисто материальное производство. Даже меня в советской школе географичка учила, чем выше % услуг, тем более развита экономика.
ЛАД написав:Тогда и любое строительство "послуга"
конешно. строители используют заранее подготовленные материалы, кирпич, газоблок, строительные смеси, готовые окна, готовые двери, готовые ж/б перекрытия, готовые системы отопления, канализации. Просто собирают всё в кучу. И получается дом. Чистой воды услуга.
Купили вы мебель, вам приехали коробки с порезанными дсп. Вы приглашаете людей собрать. Что это производство мебели или услуга? Думаю производство всё же там где лесозаготовка и где делают панели дсп.
помните в ссср продавались разобранные модели самолетов в коробках? Родители покупали там была инструкция и по ней ребёнок собирал. Кто в этом случае материальное производство завод выпустивший набор или ребенок по инструкции собравший модель?
Говорю ж без услуг мы вернемся в 1945 когда сами обжигали кирпичи, сами клали стены и сами же в них жили. Потому что экономика была разрушена включая кирпичные заводы, транспорт. Негде было взять шабашников. Оба дома где родились и выросли мои родители были построены моими дедами/прадедами своими руками.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 02 гру, 2024 18:05, всього редагувалось 3 разів.
Наразі у військовому відомстві зосереджені на впровадженні мотиваційних контрактів для молоді віком 18-25 років. Ця ініціатива може стати новим підходом до залучення громадян на службу, забезпечуючи баланс між військовим обов’язком і соціальними гарантіями.
Молодь служитиме у бойових бригадах протягом одного року. Протягом цього часу вони проходитимуть навчання та повну військову підготовку.
“Вони підписують контракт, служать рік, а потім звільняються. Після цього до 25 років вони матимуть право на відстрочку,” – розповів співрозмовник.
пішов у 24, пройшов 1 рік навчання, і вуаля, уже 25
Основний корінь не в тому... Ця "ініціатива ГШ" просто відкриває можливість мобілізації у будь-яку БОЙОВУ бригаду будь-кого з 18-25 під приводом "Протягом цього часу вони проходитимуть навчання та повну військову підготовку." Флер щось раніше взнала.
Ну що? Тепер я впевнений, що дещо уявляю, як воно було і під час Голодомору, і в 30-ті. Механізм реалізації... Хто і що.
Якщо є доцільність (а вона дійсно є), яка може стати підставою для самоуправства за межами, то виконавцям і не потрібні ні прямі укази, накази, закони. Самі. Самі все зроблять. Що звісно ні на йоту не знімає відповідальності з керівників, можновладців.
Подвійні стандарти: як тоді побачили, а зара ні. Точніше неправий, не так. Що тоді побачили тільки через час. Що зараз побачать тільки через час.
Що значить «тянуть тєму»? Це щось із зоновськоно? Тоді до УА. Він на охороні зони заробив на квартири для оренди, він зрозуміє ваш сленг. Я вмію читати ККУ, я бачу в ньому статтю. Я пояснюю Бетону (який не розуміє, за що можуть зачинити блохера) , що це може бути той самий випадок. Що не «за критику». А за заклики скинути. Така вірогідність існує і треба бути обережним у своїх висловлюваннях. Ви прилипли до мене про події кінця 13 року. Я не стояв там на бронєвічках, і взагалі не був в країні. Навіщо ви хочете від мене відповідей про ті події? Про події 14-го року (літо і далі) відповісти можу. В країну зайшли збройні сили іншої держави. ЗСУ мають повне право і зобовʼязані їх зупинити і по можливості вигнати. Що я і робив , як діючий на той час військовослужбовець з діючим контрактом.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 02 гру, 2024 18:11, всього редагувалось 1 раз.