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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1115211153111541115511156>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 17:27

❗️Зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 років: адміністрація Байдена розчарована тим, що українські лідери не хочуть йти на це, – WP.

https://www.washingtonpost.com/national ... ne-russia/
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 17:29

  ЛАД написав:Но прежде, чем оказывать эту услугу и получать за неё деньги, этот канал надо было построить. Если бы его не было физически, не было бы и этой услуги.
прежде чем построить нужно было
а) найти финансирование
б) нарисовать проект
в) подобрать подрядчиков

а еще раньше нужно было обучить финансистов, инженеров и весь рабочий персонал

а если копнуть еще раньше, их надо было родить и выкормить.

материальная экономика первична там где нет школ, вузов, финансистов. Сколотили лодку и поплыли ловить рыбу. Сделали лук и копьё, пошли на охоту. Вот вам чисто материальное производство. :D Даже меня в советской школе географичка учила, чем выше % услуг, тем более развита экономика.
  ЛАД написав:Тогда и любое строительство "послуга"
конешно. строители используют заранее подготовленные материалы, кирпич, газоблок, строительные смеси, готовые окна, готовые двери, готовые ж/б перекрытия, готовые системы отопления, канализации. Просто собирают всё в кучу. И получается дом. Чистой воды услуга.

Купили вы мебель, вам приехали коробки с порезанными дсп. Вы приглашаете людей собрать. Что это производство мебели или услуга? Думаю производство всё же там где лесозаготовка и где делают панели дсп.

помните в ссср продавались разобранные модели самолетов в коробках? Родители покупали там была инструкция и по ней ребёнок собирал. Кто в этом случае материальное производство завод выпустивший набор или ребенок по инструкции собравший модель?

Говорю ж без услуг мы вернемся в 1945 когда сами обжигали кирпичи, сами клали стены и сами же в них жили. Потому что экономика была разрушена включая кирпичные заводы, транспорт. Негде было взять шабашников. Оба дома где родились и выросли мои родители были построены моими дедами/прадедами своими руками.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 02 гру, 2024 18:05, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 17:34

  Faceless написав:
Wirująświatła написав:
  Игорь Алексеевич написав:Возьмите и погасите эл. энергию, чем плохо? Она и так с потолка посчитана по 4,30. Там эта тыс. уже в тарифе))

Зображення

читайте последний абзац, это перепись кто остался в Украине, заодно список кому слать штрафы.
Там ще цікаві умови відкриття картки, для тих, хто хоче все показати державі раз і назавжди

Закриття цього троянського коня передбачено взагалі?
На кшталт, відкрив, отримав, закрив. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 17:44

_Mykola_ Відкрийте картку в банку, який не користуєтесь
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 17:46

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:Замість зниження мобілізаційного віку Генштаб пропонує інший варіант

https://varta1.com.ua/news/zamist-znyze ... 88624.html

Наразі у військовому відомстві зосереджені на впровадженні мотиваційних контрактів для молоді віком 18-25 років. Ця ініціатива може стати новим підходом до залучення громадян на службу, забезпечуючи баланс між військовим обов’язком і соціальними гарантіями.

Молодь служитиме у бойових бригадах протягом одного року. Протягом цього часу вони проходитимуть навчання та повну військову підготовку.

“Вони підписують контракт, служать рік, а потім звільняються. Після цього до 25 років вони матимуть право на відстрочку,” – розповів співрозмовник.


пішов у 24, пройшов 1 рік навчання, і вуаля, уже 25

Основний корінь не в тому...
Ця "ініціатива ГШ" просто відкриває можливість мобілізації у будь-яку БОЙОВУ бригаду будь-кого з 18-25 під приводом "Протягом цього часу вони проходитимуть навчання та повну військову підготовку."
Флер щось раніше взнала. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 17:50

  Дюрі-бачі написав:_Mykola_ Відкрийте картку в банку, який не користуєтесь

Ні, такий гешефт мені не підходить.
Грати в азартні ігри з державою, ні дякую, дуже дякую. :D
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 17:53

Ну що?
Тепер я впевнений, що дещо уявляю, як воно було і під час Голодомору, і в 30-ті.
Механізм реалізації...
Хто і що.

Якщо є доцільність (а вона дійсно є), яка може стати підставою для самоуправства за межами, то виконавцям і не потрібні ні прямі укази, накази, закони.
Самі. Самі все зроблять.
Що звісно ні на йоту не знімає відповідальності з керівників, можновладців.

Подвійні стандарти: як тоді побачили, а зара ні.
Точніше неправий, не так.
Що тоді побачили тільки через час. Що зараз побачать тільки через час.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 18:03

tester7336
почему начали тянуть тему 109 ККУ в этом случае?


Що значить «тянуть тєму»? Це щось із зоновськоно? Тоді до УА. Він на охороні зони заробив на квартири для оренди, він зрозуміє ваш сленг.
Я вмію читати ККУ, я бачу в ньому статтю. Я пояснюю Бетону (який не розуміє, за що можуть зачинити блохера) , що це може бути той самий випадок. Що не «за критику». А за заклики скинути. Така вірогідність існує і треба бути обережним у своїх висловлюваннях. Ви прилипли до мене про події кінця 13 року. Я не стояв там на бронєвічках, і взагалі не був в країні. Навіщо ви хочете від мене відповідей про ті події?
Про події 14-го року (літо і далі) відповісти можу. В країну зайшли збройні сили іншої держави. ЗСУ мають повне право і зобовʼязані їх зупинити і по можливості вигнати. Що я і робив , як діючий на той час військовослужбовець з діючим контрактом.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 02 гру, 2024 18:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 18:11

Під час спільного виступу з Шольцем:

*Зеленський: На що повинна піти Росія? - На три букви (Укрінформ).*
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 18:15

  detroytred написав:Під час спільного виступу з Шольцем:

*Зеленський: На що повинна піти Росія? - На три букви (Укрінформ).*

здається хтось переплутав сцену "квартала" з трибуною президента (причьому давно).
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