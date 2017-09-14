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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11153111541115511156>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 18:15

  detroytred написав:Під час спільного виступу з Шольцем:

*Зеленський: На що повинна піти Росія? - На три букви (Укрінформ).*

Забув що не на сцені квартала, або вже починає напрацьовувати забуті навички для продовження майбутньої роботи.
Для президента у офіційному виступі це... ницо
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Пон 02 гру, 2024 18:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 18:16

  Xenon написав:
❗️Зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 років: адміністрація Байдена розчарована тим, що українські лідери не хочуть йти на це, – WP.

https://www.washingtonpost.com/national ... ne-russia/

вони вже політичні трупи, їх розчарування до рифми
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 18:17

  ЛАД написав:Небольшая ошибка. Слово "христианской" тут лишнее. Семья как экономическая ячейка, предназначенная для рождения и воспитания детей, подразумевалась во всех современных обществах и во всех религиях.
не ошибка. мусульманские семьи остались такими же какими были 100 лет назад. Даже не смотря на то что некоторые мусульманские страны довольно развиты экономически. Женщины там не делают карьеру и не входят в конкуренцию с мужчинами. Это очень тонкая но принципиальная грань. Там где женщина хочет и родить и сделать карьеру как правило выходит родить не более одного ребенка и в личной жизни начинаются проблемы.

Помните фильм "Москва слезам не верит"? Сценарист буквально заглянул в будущее. 1й жених Катерины Тихомировой ( Родион-Рудольф) ушел потому что она была нищебродка (без жил площади), не хотел ее "содержать" в виде проживания на маминой жилплощади.

2й жених (Гоша/Гога/Жора) сбежал когда узнал что Катерина директор комбината, потому что увидел в ней не партнера, а конкурента. А если бы женщины не делали карьеры их бы выбирали по человеческим качествам, и не сбежал бы ни 1й ни 2й.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 02 гру, 2024 18:25, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 18:18

  _Mykola_ написав:
  detroytred написав:Під час спільного виступу з Шольцем:

*Зеленський: На що повинна піти Росія? - На три букви (Укрінформ).*

Забув що не на сцені квартала, або вже починає напрацьовувати забуті навички для продовження майбутньої роботи.
Для президента у офіційному виступі це... ницо


Кандидат в президенти України Володимир Зеленський пояснив, що мав на увазі, коли говорив про свій намір стати на коліна перед президентом Росії Володимиром Путіним.
Відповідне відео опубліковано в YouTube.
"Це було перед початком війни. Я сказав: я готовий стати навіть на коліна, тільки не ставте на коліна Україну. Не треба виривати частину. Я і зараз готовий на все заради цього. Не як кандидат в президенти, як громадянин України", - заявив він.
Також свою промову Зеленський пояснив своєю емоційністю.
"Але ми всі відчували, що будуть військові дії, тому всі були на таких емоціях", - додав Зеленський.
https://apostrophe.ua/ua/news/politics/ ... ova/158154

Тепер знов Емоційність))
Відчуває, що буде ... (звісно ж Перемога).
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 02 гру, 2024 18:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 18:18

_Mykola_
вона взнала про розчарування адміністрації б
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 18:21

  detroytred написав:Ну що?
Тепер я впевнений, що дещо уявляю, як воно було і під час Голодомору, і в 30-ті.
Механізм реалізації...
Хто і що.

Якщо є доцільність (а вона дійсно є), яка може стати підставою для самоуправства за межами, то виконавцям і не потрібні ні прямі укази, накази, закони.
Самі. Самі все зроблять.
Що звісно ні на йоту не знімає відповідальності з керівників, можновладців.

Подвійні стандарти: як тоді побачили, а зара ні.
Точніше неправий, не так.
Що тоді побачили тільки через час. Що зараз побачать тільки через час.

виконання злочинних наказів не звільняє від відповідальності, як і вчинення злочину без наказу, чи виходячи з політичної чи якої б не було доцільності
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 18:21

  detroytred написав:"Але ми всі відчували, що будуть військові дії, тому всі були на таких емоціях", - додав Зеленський.
эмоциональные должны сниматься в кино, а не идти в президенты.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 18:25

  Xenon написав:
  detroytred написав:Під час спільного виступу з Шольцем:

*Зеленський: На що повинна піти Росія? - На три букви (Укрінформ).*

здається хтось переплутав сцену "квартала" з трибуною президента (причьому давно).

BRD
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 18:27

  _Mykola_ написав:
  Дюрі-бачі написав:_Mykola_ Відкрийте картку в банку, який не користуєтесь

Ні, такий гешефт мені не підходить.
Грати в азартні ігри з державою, ні дякую, дуже дякую. :D


Питання сам я НЕ вивчав, надибав пару коментарів адвокатів у ю-тубі. Зокрема, що умовою відкриття рахунку - є укладання договору про надання Вами згоди на розголошення інформації по всіх (!) Ваших рахунках та зі строком дії у 25 (!) років. А з урахуванням ще й того, що мова йде про витрачання державних коштів - перевірка очевидна і закриття рахунку НЕ означає розірвання зазначеного договору (за загальним правилом з часів Древнього Риму - договори розриваються, наприклад: за угодою сторін, також - у випадках і в порядку, визначеному в самому договорі).
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 18:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:Faceless приводил пример Египта, который получает доходы от услуги по проводке судов по Суэцкому каналу. Но прежде, чем оказывать эту услугу и получать за неё деньги, этот канал надо было построить. Если бы его не было физически, не было бы и этой услуги.

А оте "побудувати" значною (може, і більшою мірою) було послугами :mrgreen:
Уявляєте, як цікаво?

Строительство канала это "послуга"? :shock:
Тогда и любое строительство "послуга".
Строительство дома "послуга" будущим жильцам.
Строительство завода или магазина "послуга" его владельцу.
Строительство электростанции "послуга" её владельцу и будущим потребителям.
И даже производство с/х продукции (выращивание зерна или животноводство) это "послуга" будущим потребителям, которые всё выращенное будут есть. :)
Не надо злоупотреблять неоднозначностью языка, так и всё материальное производство можно назвать "послугою" и сказать, что его не существует, а есть только "послуги". :)
"Уявляєте, як цікаво?"
"Будівництво" такого обʼєкта, як канал - досить комплексна штука. Копання каналу, поглиблення дна - це якби послуги, це процес надання території певних характеристик, що зʼявляються саме по ходу виконання робіт.
Faceless
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