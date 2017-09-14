ЛАД написав:Небольшая ошибка. Слово "христианской" тут лишнее. Семья как экономическая ячейка, предназначенная для рождения и воспитания детей, подразумевалась во всех современных обществах и во всех религиях.
не ошибка. мусульманские семьи остались такими же какими были 100 лет назад. Даже не смотря на то что некоторые мусульманские страны довольно развиты экономически. Женщины там не делают карьеру и не входят в конкуренцию с мужчинами. Это очень тонкая но принципиальная грань. Там где женщина хочет и родить и сделать карьеру как правило выходит родить не более одного ребенка и в личной жизни начинаются проблемы.
Помните фильм "Москва слезам не верит"? Сценарист буквально заглянул в будущее. 1й жених Катерины Тихомировой ( Родион-Рудольф) ушел потому что она была нищебродка (без жил площади), не хотел ее "содержать" в виде проживания на маминой жилплощади.
2й жених (Гоша/Гога/Жора) сбежал когда узнал что Катерина директор комбината, потому что увидел в ней не партнера, а конкурента. А если бы женщины не делали карьеры их бы выбирали по человеческим качествам, и не сбежал бы ни 1й ни 2й.
Це скоріше приклад дегенеративних відносин і цінностей. Типу якщо жінка отримує якусь незалежність то вже "нелюдські якості". Обидва мужики в фільмі патологічні нікчеми
Дюрі-бачі написав:_Mykola_ Відкрийте картку в банку, який не користуєтесь
Ні, такий гешефт мені не підходить. Грати в азартні ігри з державою, ні дякую, дуже дякую.
Питання сам я НЕ вивчав, надибав пару коментарів адвокатів у ю-тубі. Зокрема, що умовою відкриття рахунку - є укладання договору про надання Вами згоди на розголошення інформації по всіх (!) Ваших рахунках та зі строком дії у 25 (!) років. А з урахуванням ще й того, що мова йде про витрачання державних коштів - перевірка очевидна і закриття рахунку НЕ означає розірвання зазначеного договору (за загальним правилом з часів Древнього Риму - договори розриваються, наприклад: за угодою сторін, також - у випадках і в порядку, визначеному в самому договорі).
Це в Приваті, по банках умови можуть трошки відрізнятися
Faceless написав:"Будівництво" такого обʼєкта, як канал - досить комплексна штука. Копання каналу, поглиблення дна - це якби послуги, це процес надання території певних характеристик, що зʼявляються саме по ходу виконання робіт.
Faceless написав:Типу якщо жінка отримує якусь незалежність то вже "нелюдські якості"
то оценивают ее уже не по человеческим качествам, а по сделанной карьере. Кстати это повсеместно. Прислушайтесь к оценкам по каким критериям оценивают успешных людей. Может оценивают их доброту и супружескую верность? Или честность и открытость?
Faceless написав:Це скоріше приклад дегенеративних відносин і цінностей
да. Как только вы становитесь успешны отношения с окружающими деградируют до уровня "где/кем он работает, какая у него квартира и авто".
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 02 гру, 2024 18:55, всього редагувалось 1 раз.
буржуины различают: - услуги (у нас, напр.: по договору об оказании услуг, договору подряда); - работы (у нас, напр., по договору подряда); - товары (у нас, напр., покупка/продажа по договору купли-продажи, поставки).
То, как именно Вы обзовете свой договор - не играет особой роли, важны права и обязанности сторон по нему. Может быть смешанный договор, содержащий элементы различных договоров, фактически состоящий из нескольких договоров (напр., аренда с выкупом). ИЛИ мена/бартер/репо - двойные договоры купли продажи, в которых каждая из сторон - выступает и продавцом, и покупателем.
"Услуги" - консультация, представительство, пр. - что не создает материальный результат. Конечно, письменный отчет о выполнении, письменная консультация - то же результат, но, он вторичен. "Работы" - то, в результате чего создается и целью которого является именно создание чего-то материального: инж. проект, геодезическое изыскание, здание, АйТи программа, прибор, картина, пр.
ПОЭТОМУ, строительные РАБОТЫ - нельзя признавать услугами, это - подряд на создание нового объекта ("с нуля" или - в результате реконструкции), ремонт.
Миша-клиент написав:Питання сам я НЕ вивчав, надибав пару коментарів адвокатів у ю-тубі. Зокрема, що умовою відкриття рахунку - є укладання договору про надання Вами згоди на розголошення інформації по всіх (!) Ваших рахунках та зі строком дії у 25 (!) років. А з урахуванням ще й того, що мова йде про витрачання державних коштів - перевірка очевидна і закриття рахунку НЕ означає розірвання зазначеного договору (за загальним правилом з часів Древнього Риму - договори розриваються, наприклад: за угодою сторін, також - у випадках і в порядку, визначеному в самому договорі).
пісдеш (якщо кому цікаво)
Водночас Клієнт має право відкликати такий Дозвіл щодо усіх чинних поточних рахунків з емісією Платіжної картки та зокрема за поточними рахунками з емісією Платіжної картки, які можуть бути відкриті Клієнтом у майбутньому шляхом подання заяви про закриття Поточного рахунку щодо конкретного(них) поточного(х) рахунку(ів) з емісією Платіжної картки шляхом подання заяви у відповідному меню системи Приват24, за номером 3700 або звернувшись до відділення Банку. 8.8. Банк передає інформацію в порядку, визначеному пунктом 8.7 цієї Заяви починаючи з наступного дня після відкриття Поточного рахунку, але не раніше дня початку дії Державного проєкту до дня закриття Поточного рахунку/подання заяви на відкликання Дозволу/припинення дії Державного проєкту включно.
Faceless написав:Це в Приваті, по банках умови можуть трошки відрізнятися
Ключевое: "ТРОШКИ". Как сейчас заключаются/изменяются договоры (путем СМС-ки ИЛИ сообщения на сайте об изменениях ОБЩИХ условий банковского обслуживания (в которых может быть "зашит", типа "мелким шрифтом" ЛЮБОЙ пункт/условие; ЕСЛИ ты остаешься клиентом - значит согласился/акцептовал их), В ЛУЧШЕМ случае с описанием в сообщении СУТИ изменений И вычитывать который всякий раз НЕ хоц-ца так как слишком многа букафф (а как правило что-то меняется как и законодательство у нас стабильно раз/месяц) - такие же условия "втихаря" могут внести и другие/ком. банки...