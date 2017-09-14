Wirująświatła написав:

Faceless написав: Може то просто ваші субʼєктивні уявлення? Може то просто ваші субʼєктивні уявлення?

у пояркова EQ заоблачный, у меня eqметр сломался.я хотя бы раз за эти годы вас в чём то убедил? просто интересно) начиная с национализации альфа банка, когда я говорил что идет полная подготовка и национализация неизбежна , вы мне что ответили? не факт?В обществе культ материальных ценностей и чем люди богаче, тем этот культ более развит. Поедьте в любое село им без разницы в каком жк у вас квартира, есть и хорошо, хоть бы и цоколь в Буче. Многим в селе без разницы где вы работаете и уровень вашего дохода. Хоть бы и таксистом, лишь бы на жизнь и семью хватало. Им без разницы где вы провели отпуск на Мальдивах или в Египте. У более успешного окружения уже другие запросы и стандарты. Культ денег начинается там где эти деньги есть, а не в селе Загальцы. Соответственно и критерии оценки смещаются с общечеловеческих к "ближе к брэндам".