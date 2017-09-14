Как говорил классик (М.Жванецкий): "верю сразу и бесповоротно". Все что ни делается - сугубо для блага населения и каждого/каждой в отдельности. Но мне все же не хочется оказаться в числе "общипанных гусей". Напомнило (его же): https://www.youtube.com/watch?v=74cSU7_FunU
Faceless написав:Типу якщо жінка отримує якусь незалежність то вже "нелюдські якості"
то оценивают ее уже не по человеческим качествам, а по сделанной карьере. Кстати это повсеместно. Прислушайтесь к оценкам по каким критериям оценивают успешных людей. Может оценивают их доброту и супружескую верность? Или честность и открытость?
Faceless написав:Це скоріше приклад дегенеративних відносин і цінностей
да. Как только вы становитесь успешны отношения с окружающими деградируют до уровня "где/кем он работает, какая у него квартира и авто".
flyman у пояркова EQ заоблачный, у меня eqметр сломался.
Faceless написав:Може то просто ваші субʼєктивні уявлення?
я хотя бы раз за эти годы вас в чём то убедил? просто интересно) начиная с национализации альфа банка.
В обществе культ материальных ценностей и чем люди богаче, тем этот культ более развит. Поедьте в любое село им без разницы в каком жк у вас квартира, есть и хорошо, хоть бы и цоколь в Буче. Многим в селе без разницы где вы работаете и уровень вашего дохода. Хоть бы и таксистом, лишь бы на жизнь и семью хватало. Им без разницы где вы провели отпуск на Мальдивах или в Египте. У более успешного окружения уже другие запросы и стандарты. Культ денег начинается там где эти деньги есть, а не в селе Загальцы. Соответственно и критерии оценки смещаются с общечеловеческих к "ближе к брэндам".
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 02 гру, 2024 20:04, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła написав:flyman у пояркова EQ заоблачный, у меня eqметр сломался.
Faceless написав:Може то просто ваші субʼєктивні уявлення?
я хотя бы раз за эти годы вас в чём то убедил? просто интересно) начиная с национализации альфа банка, когда я говорил что идет полная подготовка и национализация неизбежна , вы мне что ответили? не факт?
В обществе культ материальных ценностей и чем люди богаче, тем этот культ более развит. Поедьте в любое село им без разницы в каком жк у вас квартира, есть и хорошо, хоть бы и цоколь в Буче. Многим в селе без разницы где вы работаете и уровень вашего дохода. Хоть бы и таксистом, лишь бы на жизнь и семью хватало. Им без разницы где вы провели отпуск на Мальдивах или в Египте. У более успешного окружения уже другие запросы и стандарты. Культ денег начинается там где эти деньги есть, а не в селе Загальцы. Соответственно и критерии оценки смещаются с общечеловеческих к "ближе к брэндам".
По Альфі я спирався на інсайди від численних знайомих що там працювали. Суті суперечок я зараз не згадаю. Щодо іншого - в селах не жив настільки довго, щоб оцінити різницю менталітету на власному досвіді. Але щодо всього іншого, те що ви називаєте "культ грошей" - це як на мене якраз ознака людей, які ніколи грошей не мали. Це приклад низької культури і виховання, і куцих цінностей закомплексованої людини.
Миша-клиент написав:ПОЭТОМУ, строительные РАБОТЫ - нельзя признавать услугами, это - подряд на создание нового объекта ("с нуля" или - в результате реконструкции), ремонт.
значит и ребенок собирающий из деталей конструктора модель самолёт "создаёт новый материальный продукт" или это другое?
а дом из кирпичей, окон, стропил, профнастила и пр. материалов?! Конструкторы и делают для развития детей (начиная от речи, моторики и (НЕ) заканчивая - творческой личности, креативного мышления у нее)! Поиграв - разберет и создаст что-то новое!
Faceless написав:те що ви називаєте "культ грошей" - це як на мене якраз ознака людей, які ніколи грошей не мали. Це приклад низької культури і виховання, і куцих цінностей закомплексованої людини.
я помню ваши оценки некоторых локаций словом дупа. Ничего не надо объяснять? Вы же способны на самокритику? Для человека 5-10 лет копившего на варшавский оценка "дупа" как раз и есть "приклад низької культури і виховання, і куцих цінностей закомплексованої людини". Допустим я бы за этого человека только порадовался. А дупой называл бы места где объективно жить невозможно из-за отсутствия коммуникаций и/или инфраструктуры. Если вы себя относите к элите, ну Бога ради, только зачем это постоянно подчёркивать, чтобы мы не забыли?