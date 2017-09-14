RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11155111561115711158>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 19:28

[quote="5794785:d44"]пісдеш (якщо кому цікаво)[quote]

Как говорил классик (М.Жванецкий): "верю сразу и бесповоротно".
Все что ни делается - сугубо для блага населения и каждого/каждой в отдельности.
Но мне все же не хочется оказаться в числе "общипанных гусей".
Напомнило (его же): https://www.youtube.com/watch?v=74cSU7_FunU
Миша-клиент
 
Повідомлень: 688
З нами з: 02.11.08
Подякував: 26 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 19:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Типу якщо жінка отримує якусь незалежність то вже "нелюдські якості"
то оценивают ее уже не по человеческим качествам, а по сделанной карьере. Кстати это повсеместно. Прислушайтесь к оценкам по каким критериям оценивают успешных людей. Может оценивают их доброту и супружескую верность? Или честность и открытость?
  Faceless написав:Це скоріше приклад дегенеративних відносин і цінностей
да. Как только вы становитесь успешны отношения с окружающими деградируют до уровня "где/кем он работает, какая у него квартира и авто".
Може то просто ваші субʼєктивні уявлення?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35638
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 8089 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 19:31

flyman у пояркова EQ заоблачный, у меня eqметр сломался.
  Faceless написав:Може то просто ваші субʼєктивні уявлення?
я хотя бы раз за эти годы вас в чём то убедил? просто интересно) начиная с национализации альфа банка.

В обществе культ материальных ценностей и чем люди богаче, тем этот культ более развит. Поедьте в любое село им без разницы в каком жк у вас квартира, есть и хорошо, хоть бы и цоколь в Буче. Многим в селе без разницы где вы работаете и уровень вашего дохода. Хоть бы и таксистом, лишь бы на жизнь и семью хватало. Им без разницы где вы провели отпуск на Мальдивах или в Египте. У более успешного окружения уже другие запросы и стандарты. Культ денег начинается там где эти деньги есть, а не в селе Загальцы. Соответственно и критерии оценки смещаются с общечеловеческих к "ближе к брэндам".
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 02 гру, 2024 20:04, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26021
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2417 раз.
Подякували: 3395 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 19:50

  Shaman написав:
  Бетон написав:Объясните мне пожалуйста, до какой степени нужно не уважать себя и упасть в уровень алкаша возле мусорника, чтобы брать тысячу зеленского?

снобізм квітне? а 1 млн вже подало заявку...

коли ти сміття, то в тебе ні каплі гідності.
гроші не пахнуть і на панелі

краще з розумним втратити, ніж з дурнем знайти
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4003
З нами з: 17.12.22
Подякував: 112 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 19:57

І таке буває

Командир роти отримав десять діб гауптвахти за те, що його підлеглі самовільно залишили частину – рішення суду
https://sud.ua/uk/news/publication/3171 ... henie-suda
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7207
З нами з: 18.03.21
Подякував: 236 раз.
Подякували: 953 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 20:00

  Бетон написав:
  Shaman написав:
  Бетон написав:Объясните мне пожалуйста, до какой степени нужно не уважать себя и упасть в уровень алкаша возле мусорника, чтобы брать тысячу зеленского?

снобізм квітне? а 1 млн вже подало заявку...

коли ти сміття, то в тебе ні каплі гідності.
гроші не пахнуть і на панелі

краще з розумним втратити, ніж з дурнем знайти

Пенсіонери, які мають 4 тисячі на місяць, теж мають відмовитися? Про дурного правду написали.
kyk
 
Повідомлень: 1106
З нами з: 24.01.12
Подякував: 178 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 20:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:flyman у пояркова EQ заоблачный, у меня eqметр сломался.
  Faceless написав:Може то просто ваші субʼєктивні уявлення?
я хотя бы раз за эти годы вас в чём то убедил? просто интересно) начиная с национализации альфа банка, когда я говорил что идет полная подготовка и национализация неизбежна , вы мне что ответили? не факт?

В обществе культ материальных ценностей и чем люди богаче, тем этот культ более развит. Поедьте в любое село им без разницы в каком жк у вас квартира, есть и хорошо, хоть бы и цоколь в Буче. Многим в селе без разницы где вы работаете и уровень вашего дохода. Хоть бы и таксистом, лишь бы на жизнь и семью хватало. Им без разницы где вы провели отпуск на Мальдивах или в Египте. У более успешного окружения уже другие запросы и стандарты. Культ денег начинается там где эти деньги есть, а не в селе Загальцы. Соответственно и критерии оценки смещаются с общечеловеческих к "ближе к брэндам".
По Альфі я спирався на інсайди від численних знайомих що там працювали. Суті суперечок я зараз не згадаю.
Щодо іншого - в селах не жив настільки довго, щоб оцінити різницю менталітету на власному досвіді. Але щодо всього іншого, те що ви називаєте "культ грошей" - це як на мене якраз ознака людей, які ніколи грошей не мали. Це приклад низької культури і виховання, і куцих цінностей закомплексованої людини.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35638
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 8089 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 20:08

  Wirująświatła написав:
  Миша-клиент написав:ПОЭТОМУ, строительные РАБОТЫ - нельзя признавать услугами, это - подряд на создание нового объекта ("с нуля" или - в результате реконструкции), ремонт.
значит и ребенок собирающий из деталей конструктора модель самолёт "создаёт новый материальный продукт" или это другое?


а дом из кирпичей, окон, стропил, профнастила и пр. материалов?! Конструкторы и делают для развития детей (начиная от речи, моторики и (НЕ) заканчивая - творческой личности, креативного мышления у нее)! Поиграв - разберет и создаст что-то новое!

В чем вопрос, не понял?
Миша-клиент
 
Повідомлень: 688
З нами з: 02.11.08
Подякував: 26 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 20:09

  kyk написав:Пенсіонери, які мають 4 тисячі на місяць, теж мають відмовитися? Про дурного правду написали.

Ну так голосувати за гречку також непогано
Навіщо відмовлятись ?

А потім дивуватись, яка срака в країні
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10709
З нами з: 31.08.09
Подякував: 541 раз.
Подякували: 1254 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 20:11

  Faceless написав:те що ви називаєте "культ грошей" - це як на мене якраз ознака людей, які ніколи грошей не мали. Це приклад низької культури і виховання, і куцих цінностей закомплексованої людини.
я помню ваши оценки некоторых локаций словом дупа. Ничего не надо объяснять? Вы же способны на самокритику? Для человека 5-10 лет копившего на варшавский оценка "дупа" как раз и есть "приклад низької культури і виховання, і куцих цінностей закомплексованої людини". Допустим я бы за этого человека только порадовался. А дупой называл бы места где объективно жить невозможно из-за отсутствия коммуникаций и/или инфраструктуры. Если вы себя относите к элите, ну Бога ради, только зачем это постоянно подчёркивать, чтобы мы не забыли? :D
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26021
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2417 раз.
Подякували: 3395 раз.
 
Профіль
 
3
  #<1 ... 11155111561115711158>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 76374
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 246650
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 879940
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4409)
02.12.2024 19:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.