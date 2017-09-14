Faceless написав:те що ви називаєте "культ грошей" - це як на мене якраз ознака людей, які ніколи грошей не мали. Це приклад низької культури і виховання, і куцих цінностей закомплексованої людини.
я помню ваши оценки некоторых локаций словом дупа. Ничего не надо объяснять? Вы же способны на самокритику? Для человека 5-10 лет копившего на варшавский оценка "дупа" как раз и есть "приклад низької культури і виховання, і куцих цінностей закомплексованої людини". Допустим я бы за этого человека только порадовался. А дупой называл бы места где объективно жить невозможно из-за отсутствия коммуникаций и/или инфраструктуры. Если вы себя относите к элите, ну Бога ради, только зачем это постоянно подчёркивать, чтобы мы не забыли?
Не перетворюйтеся на франта, яка ще еліта. "Дупа" я казав на локацію. Втім, я б теж порадів за людину, все життя складається з компромісів, хтось жертвує локацію заради іншого, це нормально. Є колега, щл купив на Трої, зате 4к, бо сім'я велика - і ні в кого немає самообману, що локація чудова, просто це свідомий вибір і свідомий компроміс. А от оцінювати людей в плані "ким працює, на чому їздить, як відпочиває" - жалюгідно і видає в людині комплекс неповноцінності, намагання бути не тим, ким ти є, і залежність від необхідності справляти враження
kyk написав:Пенсіонери, які мають 4 тисячі на місяць, теж мають відмовитися? Про дурного правду написали.
Ну так голосувати за гречку також непогано Навіщо відмовлятись ?
А потім дивуватись, яка срака в країні
До чого тут гречка? Держава виділяє допомогу, нічого за це робити не просить. З точки зору пересічного - нічим не відрізняється від пенсії. Для людей, які незрозуміло як виживають на 100 доларів пенсії - це суттєва підтримка. Ви їм пропонуєте відмовитися? P.S. Видавати гроші всім - це, як на мене, помилка. Але які професіонали - такі і рішення.
Faceless написав:А от оцінювати людей в плані "ким працює, на чому їздить, як відпочиває" - жалюгідно і видає в людині комплекс неповноцінності, намагання бути не тим, ким ти є, і залежність від необхідності справляти враження
я вас услышал и позицию разделяю, но не смотря на это такие оценки в обществе широко присутствуют даже в моем окружении.
Faceless написав:А от оцінювати людей в плані "ким працює, на чому їздить, як відпочиває" - жалюгідно і видає в людині комплекс неповноцінності, намагання бути не тим, ким ти є, і залежність від необхідності справляти враження
я вас услышал и позицию разделяю, но не смотря на это такие оценки в обществе широко присутствуют даже в моем окружении.
Так у тебя окружение тех самых, которые рассказывают про 3-ю дискотеку(кстати, где она ? На зимний дизель перешёл ?), про коммерческую недвижимость, а по факту - ездять на самокате і охлаждаются от батареек В такой среде - да, активно обсуждается кто, на чём, как ?
"Нечисті" у небі вистачає┃Нічне чергування мобільної вогневої групи на Чернігівщині
Говорив зі знайомим. Каже, що він в ТРО , отому яке не в ЗСУ (я думав їх вже всіх включили в ЗСУ). Зарплату не платять. Форму купили. Тільки призові за збиті шахеди. Вдень на роботі, а ввечері по виклику за містом чергувати і збивати, Бонус один : їх поки не мобілізують.