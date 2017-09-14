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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1115611157111581115911160>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 20:23

  kyk написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:Объясните мне пожалуйста, до какой степени нужно не уважать себя и упасть в уровень алкаша возле мусорника, чтобы брать тысячу зеленского?
снобізм квітне? а 1 млн вже подало заявку...

коли ти сміття, то в тебе ні каплі гідності.
гроші не пахнуть і на панелі

краще з розумним втратити, ніж з дурнем знайти
Пенсіонери, які мають 4 тисячі на місяць, теж мають відмовитися? Про дурного правду написали.

не відмовляйтесь. ні від хабарів ні від гречки. це все за мій (в тому числі) рахунок. януковича ще верніть.
правда то правда, але ж навіщо ви на себе так наговорюєте
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 20:28

для ЛАДа о том как надо развивать производства

«У нас просто глобальная коррупция повсюду. У бизнеса «опускаются руки» из-за коррупции и они, все меньше, помогают ВСУ», - генерал-майор Марченко.
https://t.me/kindzadza_ua/11993
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 20:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:те що ви називаєте "культ грошей" - це як на мене якраз ознака людей, які ніколи грошей не мали. Це приклад низької культури і виховання, і куцих цінностей закомплексованої людини.
я помню ваши оценки некоторых локаций словом дупа. Ничего не надо объяснять? Вы же способны на самокритику? Для человека 5-10 лет копившего на варшавский оценка "дупа" как раз и есть "приклад низької культури і виховання, і куцих цінностей закомплексованої людини". Допустим я бы за этого человека только порадовался. А дупой называл бы места где объективно жить невозможно из-за отсутствия коммуникаций и/или инфраструктуры. Если вы себя относите к элите, ну Бога ради, только зачем это постоянно подчёркивать, чтобы мы не забыли? :D


Не перетворюйтеся на франта, яка ще еліта. "Дупа" я казав на локацію. Втім, я б теж порадів за людину, все життя складається з компромісів, хтось жертвує локацію заради іншого, це нормально. Є колега, щл купив на Трої, зате 4к, бо сім'я велика - і ні в кого немає самообману, що локація чудова, просто це свідомий вибір і свідомий компроміс.
А от оцінювати людей в плані "ким працює, на чому їздить, як відпочиває" - жалюгідно і видає в людині комплекс неповноцінності, намагання бути не тим, ким ти є, і залежність від необхідності справляти враження
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 20:33

  pesikot написав:
  kyk написав:Пенсіонери, які мають 4 тисячі на місяць, теж мають відмовитися? Про дурного правду написали.

Ну так голосувати за гречку також непогано
Навіщо відмовлятись ?

А потім дивуватись, яка срака в країні

До чого тут гречка? Держава виділяє допомогу, нічого за це робити не просить. З точки зору пересічного - нічим не відрізняється від пенсії. Для людей, які незрозуміло як виживають на 100 доларів пенсії - це суттєва підтримка. Ви їм пропонуєте відмовитися?
P.S. Видавати гроші всім - це, як на мене, помилка. Але які професіонали - такі і рішення.
kyk
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 20:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Нечисті" у небі вистачає┃Нічне чергування мобільної вогневої групи на Чернігівщині

pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 20:40

  Faceless написав:А от оцінювати людей в плані "ким працює, на чому їздить, як відпочиває" - жалюгідно і видає в людині комплекс неповноцінності, намагання бути не тим, ким ти є, і залежність від необхідності справляти враження
я вас услышал и позицию разделяю, но не смотря на это такие оценки в обществе широко присутствуют даже в моем окружении.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 20:43

  kyk написав:
  pesikot написав:
  kyk написав:Пенсіонери, які мають 4 тисячі на місяць, теж мають відмовитися? Про дурного правду написали.

Ну так голосувати за гречку також непогано
Навіщо відмовлятись ?

А потім дивуватись, яка срака в країні

До чого тут гречка? Держава виділяє допомогу, нічого за це робити не просить. З точки зору пересічного - нічим не відрізняється від пенсії.

Якщо не бачишь різниці, то у мене для тебе погані новини

Колись і Яник робив всім по 284 грн пенсії.
Теж допомога від держави

І нагадаю - у держави немає своїх грошей, це гроші платників податків
Гроші, які не пішли на ЗСУ

А конкретна ця тисіча забрана з пенсійного фонду
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 20:47

  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:А от оцінювати людей в плані "ким працює, на чому їздить, як відпочиває" - жалюгідно і видає в людині комплекс неповноцінності, намагання бути не тим, ким ти є, і залежність від необхідності справляти враження
я вас услышал и позицию разделяю, но не смотря на это такие оценки в обществе широко присутствуют даже в моем окружении.

Так у тебя окружение тех самых, которые рассказывают про 3-ю дискотеку(кстати, где она ? На зимний дизель перешёл ?), про коммерческую недвижимость, а по факту - ездять на самокате і охлаждаются от батареек
В такой среде - да, активно обсуждается кто, на чём, как ?
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 20:48

Для тих хто ненавидить «військових» «в тилу»

  pesikot написав:
"Нечисті" у небі вистачає┃Нічне чергування мобільної вогневої групи на Чернігівщині


Говорив зі знайомим. Каже, що він в ТРО , отому яке не в ЗСУ (я думав їх вже всіх включили в ЗСУ).
Зарплату не платять. Форму купили. Тільки призові за збиті шахеди.
Вдень на роботі, а ввечері по виклику за містом чергувати і збивати,
Бонус один : їх поки не мобілізують.
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 20:54

  pesikot написав:а по факту - ездять на самокате і охлаждаются от батареек
видишь какой я скромный
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 02 гру, 2024 21:26, всього редагувалось 2 разів.
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  #<1 ... 1115611157111581115911160>
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