НажальWirująświatła написав:я вас услышал и позицию разделяю, но не смотря на это такие оценки в обществе широко присутствуют даже в моем окружении.
|
|
|
Додано: Пон 02 гру, 2024 20:59
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Нажаль
Додано: Пон 02 гру, 2024 21:10
Виталька, где твоя 3-я дискотека ? ты же успешный бизнес-лорд
Напомню тебе, что Land Rover Discovery 3/ LR3 (2004—2009), она же 3-я Дискотека, которой ты якобы владеешь.
Об этом ты писал, когда нужно было обозначить свою "успешность"
Так вот, авто имеет V6, минимум. Максимум V8
Но ездишь ты на самокате, потому что, ничего из выше перечисленного не имеешь
Поэтому, ты ущербное и окружение у тебя такое же
Отсюда и обсуждения авто и курортов )
Додано: Пон 02 гру, 2024 21:14
то хай пенсам і виділяє
Востаннє редагувалось flyman в Пон 02 гру, 2024 21:18, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Пон 02 гру, 2024 21:16
А якщо доцільність є - підняти фінансову спроможність населення , бо це автоматично піднімає і доходи чиновників - а знаннь - немає.
Ну не працювало 199 500 з 200 000 чиновників - в ринкових умовах - НІКОЛИ
Не розуміють що і звідки зявляється...
Що тоді? звідки тим просунутим взятись...
Навчити 500 за кордоном - навчили , але ті хто навчився і розумний відразу пішли туди де МОЖНА НА СЕБЕ працювати , а недоучки яких в комерційні структури не запросили - пішли в чиновники....
І що далі
Як вони накерують
Взяти скопіювати з Заходу - не вийде , бо треба знати з якого часового періоду Закони копіювати+яка не яка але еволюція пройшла...
То що робити чиновнику, якщо його обирав виборець з гаслом навести порядок і нагодувати ВСІХ бідних?
От і виходить
який наказ отримав(навести/нагодувати) - так і діє..
Порядок - це зменшити кількість можливих варіантів (щоб легше було керувати, бо чим більше тим вища складність проаналізувати)
Нагодувати - це забрати або від себе , або від тих в кого є.. а є в багатих...
Вуа-ля
Отримали сьогоднішню систему , коли тих хто рухається швидше і тягне прогрес- тих тормозять...
середня швидкість падає і так буде до революційного моменту коли навколишні держави не поглотять невдаху.
Додано: Пон 02 гру, 2024 21:18
Додано: Пон 02 гру, 2024 21:31
Тут вся проблема
Всім однаково - то ті хто роздавав поступили справедливо...
Якщо ж комусь більше а комусь менше - то срач піднімуть ті хто отримав на скількись менше від таких самих - а відповідати прийдеться тому хто приймав рішення кому/скільки...
Хочете елементарно простий варіант мобілізація/демобілізація/економічне бронювання ?
Є приблизно 5000 комбатів, в яких некомплект 10-30% до штатного розпису.
Кожному з комбатів видаєш кількість індульгенцій яку він захоче але не більше від кількості некомплекту бійців..
І тепер хай комбат вирішує як цими індульгенціями скористатись....
Тобто призначає вартість індульгенції в місяць таким чином щоб від кількості проданих міг або законтрактувати необхідну кількість бійців, або купити замість бійців мавіки чи будь-що що допоможе воювати(включаючи летальну зброю) при цьому кожен з його бійців може так само як і людина зовні купити собі відпустку на тиждень/місяць+ крім варіанту оплати індульгенцій дати ще варіант призову на тиждень/місяць /квартал ....
Питання набору бійців або оптимізації штатів - були б вирішені набагато обєктивніше...
А тепер
А знаєте чого не роблять ?
Бо в 5000 комбатів буде 50000 алгоритмі закривання НЕОБХІДНИХ і ВАЖЛИВИХ для них питань.. а тоді виявиться проблема
А що робити контролюючим органам? там же куди не подивись - порушення того чи іншого закону...
Додано: Пон 02 гру, 2024 21:45
Вдруге ідуть в СЗЧ: адвокат розповів про "багато випадків" повторного дезертирства
Додано: Пон 02 гру, 2024 21:46
Wirująświatła
Вы слишком расширительно трактуете понятие услуга. Вы уже и рождение/воспитание ребёнка относите к услугам.
Работа строителей-шабашников, как и любых других, это производство.
Вести терминологические споры мне не интересно.
Я думаю, что вы поняли, о чём я говорил. Во всяком случае, я постарался объяснить. Лучше коротко не смогу, а писать трактат не буду.
Зараз переглядають цей форум: Ana, wild.tomcat і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|