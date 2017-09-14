Додано: Пон 02 гру, 2024 21:16

detroytred написав: Механізм реалізації...

Хто і що.



Якщо є доцільність (а вона дійсно є), яка може стати підставою для самоуправства за межами, то виконавцям і не потрібні ні прямі укази, накази, закони.

Самі. Самі все зроблять.

Що звісно ні на йоту не знімає відповідальності з керівників, можновладців. Механізм реалізації...Хто і що.Якщо є доцільність (а вона дійсно є), яка може стати підставою для самоуправства за межами, то виконавцям і не потрібні ні прямі укази, накази, закони.Самі. Самі все зроблять.Що звісно ні на йоту не знімає відповідальності з керівників, можновладців.

А якщо доцільність є - підняти фінансову спроможність населення , бо це автоматично піднімає і доходи чиновників - а знаннь - немає.Ну не працювало 199 500 з 200 000 чиновників - в ринкових умовах - НІКОЛИНе розуміють що і звідки зявляється...Що тоді? звідки тим просунутим взятись...Навчити 500 за кордоном - навчили , але ті хто навчився і розумний відразу пішли туди де МОЖНА НА СЕБЕ працювати , а недоучки яких в комерційні структури не запросили - пішли в чиновники....І що даліЯк вони накеруютьВзяти скопіювати з Заходу - не вийде , бо треба знати з якого часового періоду Закони копіювати+яка не яка але еволюція пройшла...То що робити чиновнику, якщо його обирав виборець з гаслом навести порядок і нагодувати ВСІХ бідних?От і виходитьякий наказ отримав(навести/нагодувати) - так і діє..Порядок - це зменшити кількість можливих варіантів (щоб легше було керувати, бо чим більше тим вища складність проаналізувати)Нагодувати - це забрати або від себе , або від тих в кого є.. а є в багатих...Вуа-ляОтримали сьогоднішню систему , коли тих хто рухається швидше і тягне прогрес- тих тормозять...середня швидкість падає і так буде до революційного моменту коли навколишні держави не поглотять невдаху.