detroytred написав:Ну що?
Тепер я впевнений, що дещо уявляю, як воно було і під час Голодомору, і в 30-ті.
Механізм реалізації...
Хто і що.
Якщо є доцільність (а вона дійсно є), яка може стати підставою для самоуправства за межами, то виконавцям і не потрібні ні прямі укази, накази, закони.
Самі. Самі все зроблять.
Що звісно ні на йоту не знімає відповідальності з керівників, можновладців.
Подвійні стандарти: як тоді побачили, а зара ні.
Точніше неправий, не так.
Що тоді побачили тільки через час. Що зараз побачать тільки через час.
Так и было.
Обвинения в адрес кого-то, только для того, чтобы снять вину с себя. "Мы белые и пушистые. Это всё чужие нехорошие дяди".