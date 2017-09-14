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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1115811159111601116111162>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 21:52

  detroytred написав:Ну що?
Тепер я впевнений, що дещо уявляю, як воно було і під час Голодомору, і в 30-ті.
Механізм реалізації...
Хто і що.

Якщо є доцільність (а вона дійсно є), яка може стати підставою для самоуправства за межами, то виконавцям і не потрібні ні прямі укази, накази, закони.
Самі. Самі все зроблять.
Що звісно ні на йоту не знімає відповідальності з керівників, можновладців.

Подвійні стандарти: як тоді побачили, а зара ні.
Точніше неправий, не так.
Що тоді побачили тільки через час. Що зараз побачать тільки через час.

Так и было.
Обвинения в адрес кого-то, только для того, чтобы снять вину с себя. "Мы белые и пушистые. Это всё чужие нехорошие дяди".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 21:59

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Небольшая ошибка. Слово "христианской" тут лишнее. Семья как экономическая ячейка, предназначенная для рождения и воспитания детей, подразумевалась во всех современных обществах и во всех религиях.
не ошибка. мусульманские семьи остались такими же какими были 100 лет назад. Даже не смотря на то что некоторые мусульманские страны довольно развиты экономически. Женщины там не делают карьеру и не входят в конкуренцию с мужчинами. Это очень тонкая но принципиальная грань. Там где женщина хочет и родить и сделать карьеру как правило выходит родить не более одного ребенка и в личной жизни начинаются проблемы.
......
Мусульманские страны просто отстают. У них пока что религия значительно влиятельнее. Это временно. Христианство начало быстро сдавать позиции (моральное влияние) тоже сравнительно недавно. Мусульмане придут к тому же.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 22:01

"Я тобі виколю зараз око ручкою": в Полтавському ТЦК відреагували на вислів військкома
Військовослужбовець під час сварки з відвідувачем Полтавського ТЦК обіцяв відправити його в "Гондурас" та погрожував виколоти око. В терцентрі заявили, що проведуть службове розслідування.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/681 ... viku-video

які унікальні бойовики працюють 8) ... але не там де гаряче :lol: :oops:

У дописі погоджуються з тим, що у приміщенні військкомату відбулась сварка між відвідувачем та працівником ТЦК. При цьому наголошують, що на відео, яке свідки поширили у соцмережах, потрапила лише частина сутички. Втім, військовий дійсно не показав "високу культуру", не поважав гідність інших людей і забув, що по ньому судять про усі Збройні сили. З уст працівника пролунала обсценна лексика — таку поведінку співробітника у терцентрі засуджують. :lol: :oops: В ТЦК обіцяють, що проведуть службове розслідування щодо порушення статті 49 Статуту внутрішньої служби ЗСУ.
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 22:04

  ЛАД написав:Работа строителей-шабашников, как и любых других, это производство.
тогда и малыш собирающий самолёты и здания из лего занимается производством детских игрушек. Или нет? я запутался.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 02 гру, 2024 22:04, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 22:04

  ЛАД написав:Мусульманские страны просто отстают. У них пока что религия значительно влиятельнее. Это временно. Христианство начало быстро сдавать позиции (моральное влияние) тоже сравнительно недавно. Мусульмане придут к тому же.

Главное, что православие РПЦ (филиал ФСБ) продолжает иметь "моральное влияние".
Так ведь, парторг ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 22:07

  Hotab написав:tester7336
почему начали тянуть тему 109 ККУ в этом случае?


Я пояснюю Бетону (який не розуміє, за що можуть зачинити блохера) , що це може бути той самий випадок. Що не «за критику». А за заклики скинути. Така вірогідність існує і треба бути обережним у своїх висловлюваннях. Ви прилипли до мене про події кінця 13 року. Я не стояв там на бронєвічках, і взагалі не був в країні. Навіщо ви хочете від мене відповідей про ті події?


взагалі то я не про бронєвічки а про захоплення адміністрацій.
якщо те не вважалося захопленням влади по 109 ККУ то ваше що можуть посадити тільки за "заклики скинути" це фактаж закону як дишло. вам подобається жити в країні з подвійними стандартами?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 22:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Лучше коротко не смогу, а писать трактат не буду.
Так і не треба
Все що ви знайшли пише що у ВВП послуги становлять 60-70%
А тепер самі пробуйте дійти до цієї цифри...

ПС
Щоб щось збудувати ( і канал в тому числі)треба
Провести геодезичні дослідження - послуга
Зробити ескізне креслення - послуга
Провести громадське обговорення - послуга
Отримати експертний висновок - послуга
Зробити робоче креслення - послуга
Зробити кошторис - послуга
Розробити проект фінансового супроводу - послуга
Авторський нагляд - послуга
Завезти інструменти і матеріали - послуга
Заплату по перетворенню первинних матеріалів у конструкцію - також послуга (точно так само як перетворення вибуху на макаронній фабриці в зачіску в перукарні-послуга)
Навести порядок після завершення створення конструкції - послуга
Здача в експлуатацію - послуга
Продаж клієнту ( різниця між собівартістю і ціною продажу) - точно це націнка а раз так то послуга...

Взагалі все просто
Ціна товару для покупця як правило складається з податки+дохід+закупка комплектуючих
Податки у всьому розвинутому світі (Бюджет/ВВП)=35-45% - тобто от Вам звідки
35-45% ВВП - податки=послуга
Залишилось 30% матеріальне виробництво
___________30% доходи населення( послуга)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 22:19

  ЛАД написав:Так и было.
Обвинения в адрес кого-то, только для того, чтобы снять вину с себя. "Мы белые и пушистые. Это всё чужие нехорошие дяди".


ви так любите повторювати цю тезу, наче відчуваєте на кому шапка горить. а що ж, напад найкращий захист.
але нехай так. тоді наслідуючи вашу логіку, це можна ж і сказати про будь які звинувачування, і в т.ч. про звинувачування .уйла і оркостану у війні, теж можна трактувати як "только для того, чтобы снять вину с себя"? ну так же ж? "не все так "адназначна" чи що???
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 22:39

‼ Вакцина от ВИЧ прошла последнюю стадию испытаний – 99% пациентов получили иммунитет, — Emoly University

Сообщается, что в ходе тестов ленакапавир был введён 2179 людям из самых уязвимых групп, и лишь 2 человека заразились ВИЧ. Остальные получили иммунитет.

Если результаты останутся стабильными, FDA одобрит продажу лекарства уже в следующем году.

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 22:51

Мабуть, вона+її син+її чоловік - вже штурмують кордон))

  _Mykola_ написав:Основний корінь не в тому...
Ця "ініціатива ГШ" просто відкриває можливість мобілізації у будь-яку БОЙОВУ бригаду будь-кого з 18-25 під приводом "Протягом цього часу вони проходитимуть навчання та повну військову підготовку."
Флер щось раніше взнала.
...от тому і вирішила сібатись))
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  #<1 ... 1115811159111601116111162>
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