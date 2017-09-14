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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11159111601116111162>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 22:55

ЗСУ отримали наказ утримати території в Курській області до інавгурації Трампа, – BBC.

Видання із посиланням на військових пише, що їх потрібно утримувати до початку переговорів, щоб згодом обміняти на щось.

https://www.bbc.com/news/articles/cn4x9gz4ylwo
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 22:59

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Небольшая ошибка. Слово "христианской" тут лишнее. Семья как экономическая ячейка, предназначенная для рождения и воспитания детей, подразумевалась во всех современных обществах и во всех религиях.
не ошибка. мусульманские семьи остались такими же какими были 100 лет назад. Даже не смотря на то что некоторые мусульманские страны довольно развиты экономически. Женщины там не делают карьеру и не входят в конкуренцию с мужчинами. Это очень тонкая но принципиальная грань. Там где женщина хочет и родить и сделать карьеру как правило выходит родить не более одного ребенка и в личной жизни начинаются проблемы.
......
Мусульманские страны просто отстают. У них пока что религия значительно влиятельнее. Это временно. Христианство начало быстро сдавать позиции (моральное влияние) тоже сравнительно недавно. Мусульмане придут к тому же.

відстають від чого?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 23:01

  Xenon написав:
ЗСУ отримали наказ утримати території в Курській області до інавгурації Трампа, – BBC.

Видання із посиланням на військових пише, що їх потрібно утримувати до початку переговорів, щоб згодом обміняти на щось.

https://www.bbc.com/news/articles/cn4x9gz4ylwo

на руський авось
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 23:05

  tester7336 написав:
  Hotab написав:tester7336
почему начали тянуть тему 109 ККУ в этом случае?


Я пояснюю Бетону (який не розуміє, за що можуть зачинити блохера) , що це може бути той самий випадок. Що не «за критику». А за заклики скинути. Така вірогідність існує і треба бути обережним у своїх висловлюваннях. Ви прилипли до мене про події кінця 13 року. Я не стояв там на бронєвічках, і взагалі не був в країні. Навіщо ви хочете від мене відповідей про ті події?


взагалі то я не про бронєвічки а про захоплення адміністрацій.
якщо те не вважалося захопленням влади по 109 ККУ то ваше що можуть посадити тільки за "заклики скинути" це фактаж закону як дишло. вам подобається жити в країні з подвійними стандартами?

who is Єлісєвіч?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 23:06

Від добра - не втікають ©

  jump написав:
  Успіх написав:Командир роти отримав десять діб гауптвахти за те, що його підлеглі самовільно залишили частину – рішення суду
https://sud.ua/uk/news/publication/3171 ... henie-suda


Вдруге ідуть в СЗЧ: адвокат розповів про "багато випадків" повторного дезертирства

https://focus.ua/uk/voennye-novosti/681 ... stva-video

Ні, не може такого бути!
Це 100% іпсятина! :lol:

Це ж на скільки солдатам мають допекти обставини(а головне - відсутність демобілізації/чіткого терміну служби), щоб вже і вдруге піти у СЗЧ? :!:

А су чари і далі не думають приймати чіткі терміни🤦🏻


п.с.
Я дуже багато знаю сзчешників, але тільки 1 з них теж недавно "пішов на друге коло" :mrgreen:
(він відслужив щось біля 2х років, пішов в сзч, 2-3міс був вдома, там його і застукало тцк. Відправили ще на якесь навчання, а звідти мали відправляти на курськ. Але він не захотів...)
Успіх
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 23:22

  Faceless написав:
ЛАД написав:................
И даже производство с/х продукции (выращивание зерна или животноводство) это "послуга" будущим потребителям, которые всё выращенное будут есть. :)
Не надо злоупотреблять неоднозначностью языка, так и всё материальное производство можно назвать "послугою" и сказать, что его не существует, а есть только "послуги". :)
"Уявляєте, як цікаво?"
"Будівництво" такого обʼєкта, як канал - досить комплексна штука. Копання каналу, поглиблення дна - це якби послуги, це процес надання території певних характеристик, що зʼявляються саме по ходу виконання робіт.
На аналогичный пост Wirująświatła уже ответил - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5794837#p5794837.
Если "Копання каналу, поглиблення дна - це якби послуги", то, тем более, "производство с/х продукции (выращивание зерна или животноводство) это "послуга" будущим потребителям, которые всё выращенное будут есть".
При таком подходе к "послугам" можно отнести любую человеческую деятельность, не направленную на обслуживание самого себя. Хотя и это можно при желании трактовать как услуги обществу. :)
Если так, то и изготовление танка - услуга армии, трактора - услуга фермеру, турбины - строителю электростанции, АЭС - потребителям электроэнергии и т.д. Производства вообще не существует. Вообще всё это "послуги".
По Виталию даже рождение ребёнка это "услуга". Правда, не пойму пока, кто кому её оказывает. Родители сами себе в надежде, что дети будут содержать в старости? :)

Определение "послуги" есть здесь - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0, но не очень чёткое. Там, правда, есть такое:
Невіддільність послуг — одна з основних характеристик послуг, яка полягає в тому, що вони одночасно надаються і споживаються. Їх не можна відділити від джерела незалежно від того, надається послуга людиною або машиною. Їх не можна зберігати для подальшого продажу або використання, в цьому полягає їх недовговічність.
Согласитесь, это несколько противоречит вашим словам. Хотя там относят "будівництво" к услугам, в противоречие определению.
Несколько понятнее в русской Вики - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0, но тоже не очень чётко и несколько узковато. Более вразумительно в другой статье - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3. Там о строительстве несколько уже - "Строительные услуги (инженерные сети и т. п.)", т.е. не строительство вообще.
В аналогичной украинской статье изложено аналогично, но несколько менее чётко, в частности, без разделения на "Услуги сферы обслуживания" и "Услуги социальной сферы".

Посмотрите.
Хотя мне кажется, что учёным-экономистам ещё придётся хорошо поработать над определениями и теоретическими вопросами, связанными со сферой обслуживания.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 23:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:who is Єлісєвіч?

якийсь юний ізраільонок
мамі 55, бабусі 75 а сам вже лисий і щось там з Америки закликає
коли вже мода на оніжєдєтєй схлине
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 23:33

  fox767676 написав:
  flyman написав:who is Єлісєвіч?

якийсь юний ізраільонок
мамі 55, бабусі 75 а сам вже лисий і щось там з Америки закликає
коли вже мода на оніжєдєтєй схлине

зато який піар

з.і.
виглядає як клонірований Шарій в молодості
Востаннє редагувалось flyman в Пон 02 гру, 2024 23:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 23:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:..от тому і вирішила сібатись))

незламниця якось надто хутко зламалась
тільки чутка по віп-кулуарам прошелестіла
майже останнє джерело оптимізму (арєстович на наномалках, для тих хто свідомо хоче самообманюватись) зникло
прикро. сумно
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 23:35

  ЛАД написав:По Виталию даже рождение ребёнка это "услуга". Правда, не пойму пока, кто кому её оказывает. Родители сами себе в надежде, что дети будут содержать в старости?
1. себе (про инстинкты я говорил ранее), 2. тем кого рожают, если им не сделать эту услугу они не родятся, 3. дедушкам/бабушкам чтобы им было не скучно и для ощущения собственной нужности 4. обществу нужны учителя/врачи/военные? кто то же их должен родить. Кто то должен платить налоги, в счёт которых пенсионерам будет пенсия. Но ок это отсебятина. А вот законы.

по КВЭД строительство. https://kodeksy.com.ua/ka/buh/kved/f/41/2.htm

Группа 41.2 включает полный спектр услуг по строительству жилых и нежилых зданий как за собственный счет, так и за вознаграждение или на основе контракта. Часть работ, а иногда все виды работ могут передаваться субподрядчику на условиях аутсорсинга.

то есть строительство это услуги, чёрным по белому.
а производство стройматериалов это производство
﻿
Производство изделий из бетона для строительства
КВЭД 2010 Класс 23.61 Производство изделий из бетона для строительства в Украине

Класс 23.61 включает:

изготовление изделий из бетона, цемента или искусственного камня для использования в строительстве:
плиток, плит, кирпича, черепицы, листов, панелей, труб, столбов и т.п.
производство элементов сборных конструкций для строительства из цемента, бетона или


﻿
Производство цемента, извести и гипсовых смесей
КВЭД 2010 Группа 23.5 Производство цемента, извести и гипсовых смесей в Украине
https://kodeksy.com.ua/ka/buh/kved/c/23/5.htm


Класс 23.32 включает:

производство строительных изделий из неогнеупорного глины:
керамического кирпича, кровельной черепицы, дефлекторов, труб, трубопроводов и т.п.
производство плит для пола из обожженной глины
Класс 23.32 не включает:

производство огнеупорных керамических изделий, см. 23.20
производство неогнеупорных керамических изделий, которые не предназначены для строительства, см. 23.4
https://kodeksy.com.ua/ka/buh/kved/c/23/32.htm


тут полный список
https://kodeksy.com.ua/ka/buh/kved.htm
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 02 гру, 2024 23:39, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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