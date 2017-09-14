ЛАД написав:Небольшая ошибка. Слово "христианской" тут лишнее. Семья как экономическая ячейка, предназначенная для рождения и воспитания детей, подразумевалась во всех современных обществах и во всех религиях.
не ошибка. мусульманские семьи остались такими же какими были 100 лет назад. Даже не смотря на то что некоторые мусульманские страны довольно развиты экономически. Женщины там не делают карьеру и не входят в конкуренцию с мужчинами. Это очень тонкая но принципиальная грань. Там где женщина хочет и родить и сделать карьеру как правило выходит родить не более одного ребенка и в личной жизни начинаются проблемы. ......
Мусульманские страны просто отстают. У них пока что религия значительно влиятельнее. Это временно. Христианство начало быстро сдавать позиции (моральное влияние) тоже сравнительно недавно. Мусульмане придут к тому же.
Я пояснюю Бетону (який не розуміє, за що можуть зачинити блохера) , що це може бути той самий випадок. Що не «за критику». А за заклики скинути. Така вірогідність існує і треба бути обережним у своїх висловлюваннях. Ви прилипли до мене про події кінця 13 року. Я не стояв там на бронєвічках, і взагалі не був в країні. Навіщо ви хочете від мене відповідей про ті події?
взагалі то я не про бронєвічки а про захоплення адміністрацій. якщо те не вважалося захопленням влади по 109 ККУ то ваше що можуть посадити тільки за "заклики скинути" це фактаж закону як дишло. вам подобається жити в країні з подвійними стандартами?
Це ж на скільки солдатам мають допекти обставини(а головне - відсутність демобілізації/чіткого терміну служби), щоб вже і вдруге піти у СЗЧ?
А су чари і далі не думають приймати чіткі терміни🤦🏻
п.с. Я дуже багато знаю сзчешників, але тільки 1 з них теж недавно "пішов на друге коло" (він відслужив щось біля 2х років, пішов в сзч, 2-3міс був вдома, там його і застукало тцк. Відправили ще на якесь навчання, а звідти мали відправляти на курськ. Але він не захотів...)
ЛАД написав:................ И даже производство с/х продукции (выращивание зерна или животноводство) это "послуга" будущим потребителям, которые всё выращенное будут есть. Не надо злоупотреблять неоднозначностью языка, так и всё материальное производство можно назвать "послугою" и сказать, что его не существует, а есть только "послуги". "Уявляєте, як цікаво?"
"Будівництво" такого обʼєкта, як канал - досить комплексна штука. Копання каналу, поглиблення дна - це якби послуги, це процес надання території певних характеристик, що зʼявляються саме по ходу виконання робіт.
На аналогичный пост Wirująświatła уже ответил - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5794837#p5794837. Если "Копання каналу, поглиблення дна - це якби послуги", то, тем более, "производство с/х продукции (выращивание зерна или животноводство) это "послуга" будущим потребителям, которые всё выращенное будут есть". При таком подходе к "послугам" можно отнести любую человеческую деятельность, не направленную на обслуживание самого себя. Хотя и это можно при желании трактовать как услуги обществу. Если так, то и изготовление танка - услуга армии, трактора - услуга фермеру, турбины - строителю электростанции, АЭС - потребителям электроэнергии и т.д. Производства вообще не существует. Вообще всё это "послуги". По Виталию даже рождение ребёнка это "услуга". Правда, не пойму пока, кто кому её оказывает. Родители сами себе в надежде, что дети будут содержать в старости?
Невіддільність послуг — одна з основних характеристик послуг, яка полягає в тому, що вони одночасно надаються і споживаються. Їх не можна відділити від джерела незалежно від того, надається послуга людиною або машиною. Їх не можна зберігати для подальшого продажу або використання, в цьому полягає їх недовговічність.
незламниця якось надто хутко зламалась тільки чутка по віп-кулуарам прошелестіла майже останнє джерело оптимізму (арєстович на наномалках, для тих хто свідомо хоче самообманюватись) зникло прикро. сумно
ЛАД написав:По Виталию даже рождение ребёнка это "услуга". Правда, не пойму пока, кто кому её оказывает. Родители сами себе в надежде, что дети будут содержать в старости?
1. себе (про инстинкты я говорил ранее), 2. тем кого рожают, если им не сделать эту услугу они не родятся, 3. дедушкам/бабушкам чтобы им было не скучно и для ощущения собственной нужности 4. обществу нужны учителя/врачи/военные? кто то же их должен родить. Кто то должен платить налоги, в счёт которых пенсионерам будет пенсия. Но ок это отсебятина. А вот законы.
Группа 41.2 включает полный спектр услуг по строительству жилых и нежилых зданий как за собственный счет, так и за вознаграждение или на основе контракта. Часть работ, а иногда все виды работ могут передаваться субподрядчику на условиях аутсорсинга.
то есть строительство это услуги, чёрным по белому. а производство стройматериалов это производство
Производство изделий из бетона для строительства КВЭД 2010 Класс 23.61 Производство изделий из бетона для строительства в Украине
Класс 23.61 включает:
изготовление изделий из бетона, цемента или искусственного камня для использования в строительстве: плиток, плит, кирпича, черепицы, листов, панелей, труб, столбов и т.п. производство элементов сборных конструкций для строительства из цемента, бетона или
производство строительных изделий из неогнеупорного глины: керамического кирпича, кровельной черепицы, дефлекторов, труб, трубопроводов и т.п. производство плит для пола из обожженной глины Класс 23.32 не включает: