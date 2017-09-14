Додано: Пон 02 гру, 2024 23:35

ЛАД написав: По Виталию даже рождение ребёнка это "услуга". Правда, не пойму пока, кто кому её оказывает. Родители сами себе в надежде, что дети будут содержать в старости? По Виталию даже рождение ребёнка это "услуга". Правда, не пойму пока, кто кому её оказывает. Родители сами себе в надежде, что дети будут содержать в старости?

Группа 41.2 включает полный спектр услуг по строительству жилых и нежилых зданий как за собственный счет, так и за вознаграждение или на основе контракта. Часть работ, а иногда все виды работ могут передаваться субподрядчику на условиях аутсорсинга.



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Производство изделий из бетона для строительства

КВЭД 2010 Класс 23.61 Производство изделий из бетона для строительства в Украине



Класс 23.61 включает:



изготовление изделий из бетона, цемента или искусственного камня для использования в строительстве:

плиток, плит, кирпича, черепицы, листов, панелей, труб, столбов и т.п.

производство элементов сборных конструкций для строительства из цемента, бетона или





Производство цемента, извести и гипсовых смесей

КВЭД 2010 Группа 23.5 Производство цемента, извести и гипсовых смесей в Украине

https://kodeksy.com.ua/ka/buh/kved/c/23/5.htm Производство цемента, извести и гипсовых смесейКВЭД 2010 Группа 23.5 Производство цемента, извести и гипсовых смесей в Украине





производство строительных изделий из неогнеупорного глины:

керамического кирпича, кровельной черепицы, дефлекторов, труб, трубопроводов и т.п.

производство плит для пола из обожженной глины

Класс 23.32 не включает:



производство огнеупорных керамических изделий, см. 23.20

производство неогнеупорных керамических изделий, которые не предназначены для строительства, см. 23.4

https://kodeksy.com.ua/ka/buh/kved/c/23/32.htm Класс 23.32 включает:производство строительных изделий из неогнеупорного глины:керамического кирпича, кровельной черепицы, дефлекторов, труб, трубопроводов и т.п.производство плит для пола из обожженной глиныКласс 23.32 не включает:производство огнеупорных керамических изделий, см. 23.20производство неогнеупорных керамических изделий, которые не предназначены для строительства, см. 23.4

1. себе (про инстинкты я говорил ранее), 2. тем кого рожают, если им не сделать эту услугу они не родятся, 3. дедушкам/бабушкам чтобы им было не скучно и для ощущения собственной нужности 4. обществу нужны учителя/врачи/военные? кто то же их должен родить. Кто то должен платить налоги, в счёт которых пенсионерам будет пенсия. Но ок это отсебятина. А вот законы.по КВЭД строительство.то есть строительство, чёрным по белому.а производство стройматериалов это производствотут полный список