RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11159111601116111162

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 23:36

  fox767676 написав:
  Успіх написав:..от тому і вирішила сібатись))

незламниця якось надто хутко зламалась
тільки чутка по віп-кулуарам прошелестіла
майже останнє джерело оптимізму (арєстович на наномалках, для тих хто свідомо хоче самообманюватись) зникло
прикро. сумно

прийде stm підніме оптимізм з опівнашостої на градусів 12% чи скільки там в портвейні
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37447
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1592 раз.
Подякували: 2799 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 23:37

  Wirująświatła написав:
«У нас просто глобальная коррупция повсюду. У бизнеса «опускаются руки» из-за коррупции и они, все меньше, помогают ВСУ», - генерал-майор Марченко.
https://t.me/kindzadza_ua/11993

И зачем вы это мне адресовали?
Для этого у нас есть более достойные кандидатуры, которые считают, что это мелочи.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31609
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 23:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:зато який піар

а бил лі мальчік скажуть незабарм
не взлетить
даремно маму мучалі
ось робочий варіант
fox767676
 
Повідомлень: 2424
З нами з: 13.06.20
Подякував: 327 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 23:43

  fox767676 написав:
  flyman написав:зато який піар

а бил лі мальчік скажуть незабарм
не взлетить
даремно маму мучалі
ось робочий варіант

якась сєкта плоскозємєльщиків
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37447
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1592 раз.
Подякували: 2799 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 23:43

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:
«У нас просто глобальная коррупция повсюду. У бизнеса «опускаются руки» из-за коррупции и они, все меньше, помогают ВСУ», - генерал-майор Марченко.
https://t.me/kindzadza_ua/11993

И зачем вы это мне адресовали?
Для этого у нас есть более достойные кандидатуры, которые считают, что это мелочи.

... не отсутствие производств у нас первоочередная проблема. вот зачем. Я не оспариваю что производства нужны, но 1я задача создать для них условия.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26028
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2417 раз.
Подякували: 3395 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 23:45

  fox767676 написав:
  Успіх написав:..от тому і вирішила сібатись))

незламниця якось надто хутко зламалась
тільки чутка по віп-кулуарам прошелестіла
майже останнє джерело оптимізму (арєстович на наномалках, для тих хто свідомо хоче самообманюватись) зникло
прикро. сумно

может чуйка очень уж убедительная была :)
ну и материнский инстинкт -- мужа-то и другого, если что, найти можно...
_hunter
 
Повідомлень: 8732
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 23:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:прийде stm підніме оптимізм з опівнашостої на градусів 12% чи скільки там в портвейні


stm теж кльова
Зображення
fox767676
 
Повідомлень: 2424
З нами з: 13.06.20
Подякував: 327 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 11159111601116111162
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, flyman, fox767676, Wirująświatła і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 76396
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 246674
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 880059
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7106)
02.12.2024 22:26
ПриватБанк (4410)
02.12.2024 22:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron