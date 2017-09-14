Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 02 гру, 2024 23:36
fox767676 написав: Успіх написав:
..от тому і вирішила сібатись))
незламниця якось надто хутко зламалась
тільки чутка по віп-кулуарам прошелестіла
майже останнє джерело оптимізму (арєстович на наномалках, для тих хто свідомо хоче самообманюватись) зникло
прикро. сумно
прийде stm підніме оптимізм з опівнашостої на градусів 12% чи скільки там в портвейні
flyman
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Додано: Пон 02 гру, 2024 23:37
Wirująświatła написав:
«У нас просто глобальная коррупция повсюду. У бизнеса «опускаются руки» из-за коррупции и они, все меньше, помогают ВСУ», - генерал-майор Марченко.
https://t.me/kindzadza_ua/11993
И зачем вы это мне адресовали?
Для этого у нас есть более достойные кандидатуры, которые считают, что это мелочи.
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Додано: Пон 02 гру, 2024 23:37
flyman написав:
зато який піар
а бил лі мальчік скажуть незабарм
не взлетить
даремно маму мучалі
ось робочий варіант
fox767676
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Додано: Пон 02 гру, 2024 23:43
fox767676 написав: flyman написав:
зато який піар
а бил лі мальчік скажуть незабарм
не взлетить
даремно маму мучалі
ось робочий варіант
якась сєкта плоскозємєльщиків
flyman
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Додано: Пон 02 гру, 2024 23:43
ЛАД написав: Wirująświatła написав:
«У нас просто глобальная коррупция повсюду. У бизнеса «опускаются руки» из-за коррупции и они, все меньше, помогают ВСУ», - генерал-майор Марченко.
https://t.me/kindzadza_ua/11993
И зачем вы это мне адресовали?
Для этого у нас есть более достойные кандидатуры, которые считают, что это мелочи.
... не отсутствие производств у нас первоочередная проблема. вот зачем. Я не оспариваю что производства нужны, но 1я задача создать для них условия.
Wirująświatła
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Додано: Пон 02 гру, 2024 23:45
fox767676 написав: Успіх написав:
..от тому і вирішила сібатись))
незламниця якось надто хутко зламалась
тільки чутка по віп-кулуарам прошелестіла
майже останнє джерело оптимізму (арєстович на наномалках, для тих хто свідомо хоче самообманюватись) зникло
прикро. сумно
может чуйка очень уж убедительная была
ну и материнский инстинкт -- мужа-то и другого, если что, найти можно...
_hunter
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Додано: Пон 02 гру, 2024 23:45
flyman написав:
прийде stm підніме оптимізм з опівнашостої на градусів 12% чи скільки там в портвейні
stm теж кльова
fox767676
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