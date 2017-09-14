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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11160111611116211163>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 23:36

  fox767676 написав:
  Успіх написав:..от тому і вирішила сібатись))

незламниця якось надто хутко зламалась
тільки чутка по віп-кулуарам прошелестіла
майже останнє джерело оптимізму (арєстович на наномалках, для тих хто свідомо хоче самообманюватись) зникло
прикро. сумно

прийде stm підніме оптимізм з опівнашостої на градусів 12% чи скільки там в портвейні
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 23:37

  Wirująświatła написав:
«У нас просто глобальная коррупция повсюду. У бизнеса «опускаются руки» из-за коррупции и они, все меньше, помогают ВСУ», - генерал-майор Марченко.
https://t.me/kindzadza_ua/11993

И зачем вы это мне адресовали?
Для этого у нас есть более достойные кандидатуры, которые считают, что это мелочи.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 23:43

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:
«У нас просто глобальная коррупция повсюду. У бизнеса «опускаются руки» из-за коррупции и они, все меньше, помогают ВСУ», - генерал-майор Марченко.
https://t.me/kindzadza_ua/11993

И зачем вы это мне адресовали?
Для этого у нас есть более достойные кандидатуры, которые считают, что это мелочи.

... не отсутствие производств у нас первоочередная проблема. вот зачем. Я не оспариваю что производства нужны, но 1я задача создать для них условия.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 23:45

  fox767676 написав:
  Успіх написав:..от тому і вирішила сібатись))

незламниця якось надто хутко зламалась
тільки чутка по віп-кулуарам прошелестіла
майже останнє джерело оптимізму (арєстович на наномалках, для тих хто свідомо хоче самообманюватись) зникло
прикро. сумно

может чуйка очень уж убедительная была :)
ну и материнский инстинкт -- мужа-то и другого, если что, найти можно...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 23:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:прийде stm підніме оптимізм з опівнашостої на градусів 12% чи скільки там в портвейні


stm теж кльова
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fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 23:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:ну и материнский инстинкт -- мужа-то и другого, если что, найти можно..


вона щиро описала свою особисту історію
ой як все не просто
потерли хвилин за 10
але видно було що є щось людське
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 23:48

Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:................
И даже производство с/х продукции (выращивание зерна или животноводство) это "послуга" будущим потребителям, которые всё выращенное будут есть. :)
Не надо злоупотреблять неоднозначностью языка, так и всё материальное производство можно назвать "послугою" и сказать, что его не существует, а есть только "послуги". :)
"Уявляєте, як цікаво?"
"Будівництво" такого обʼєкта, як канал - досить комплексна штука. Копання каналу, поглиблення дна - це якби послуги, це процес надання території певних характеристик, що зʼявляються саме по ходу виконання робіт.
На аналогичный пост Wirująświatła уже ответил - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5794837#p5794837.
Если "Копання каналу, поглиблення дна - це якби послуги", то, тем более, "производство с/х продукции (выращивание зерна или животноводство) это "послуга" будущим потребителям, которые всё выращенное будут есть".
При таком подходе к "послугам" можно отнести любую человеческую деятельность, не направленную на обслуживание самого себя. Хотя и это можно при желании трактовать как услуги обществу. :)
Если так, то и изготовление танка - услуга армии, трактора - услуга фермеру, турбины - строителю электростанции, АЭС - потребителям электроэнергии и т.д. Производства вообще не существует. Вообще всё это "послуги".
По Виталию даже рождение ребёнка это "услуга". Правда, не пойму пока, кто кому её оказывает. Родители сами себе в надежде, что дети будут содержать в старости? :)

Определение "послуги" есть здесь - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0, но не очень чёткое. Там, правда, есть такое:
Невіддільність послуг — одна з основних характеристик послуг, яка полягає в тому, що вони одночасно надаються і споживаються. Їх не можна відділити від джерела незалежно від того, надається послуга людиною або машиною. Їх не можна зберігати для подальшого продажу або використання, в цьому полягає їх недовговічність.
Согласитесь, это несколько противоречит вашим словам. Хотя там относят "будівництво" к услугам, в противоречие определению.
Несколько понятнее в русской Вики - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0, но тоже не очень чётко и несколько узковато. Более вразумительно в другой статье - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3. Там о строительстве несколько уже - "Строительные услуги (инженерные сети и т. п.)", т.е. не строительство вообще.
В аналогичной украинской статье изложено аналогично, но несколько менее чётко, в частности, без разделения на "Услуги сферы обслуживания" и "Услуги социальной сферы".

Посмотрите.
Хотя мне кажется, что учёным-экономистам ещё придётся хорошо поработать над определениями и теоретическими вопросами, связанными со сферой обслуживания.
Ви якось все мавпуєте. Якби підійшли до питання серйозніше, то зрозуміли б, що виробництво і послуги дуже тісно переплетені. Якщо у будівництва загалом на виході - матеріальний обʼєкт, то складові частини виробничого процесу - це в тому числі (а інколи і переважно) - послуги.
І мова тут не в неоднозначності мови. Я вище писав, що таке послуги - це блага, що споживаються одночасно з їх наданням. В цьому сенсі, наприклад, майже все, що вам роблять під час ремонту- це послуги. Хоча ж ніби кули більш матеріальний процес.
В с/г на виході цілком матеріальний продукт, але складові значним чином- послуги. Послуг не буде хіба якщо ви самотужки з мотигою будете поратися на городі.
Економісти давно розібралися, це у вас несприйняття
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 23:50

  ЛАД написав:А брать ребёнка после 3 лет - это уже не совсем ваш ребёнок. И зачем это "заказчику"? Тоже "обязать"?
а как берут кошечек собачек? скажите их хозяйкам что это не совсем ваша кошечка..
https://www.youtube.com/shorts/sduB1hfr ... ture=share
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 23:58

  Успіх написав:
  _Mykola_ написав:Основний корінь не в тому...
Ця "ініціатива ГШ" просто відкриває можливість мобілізації у будь-яку БОЙОВУ бригаду будь-кого з 18-25 під приводом "Протягом цього часу вони проходитимуть навчання та повну військову підготовку."
Флер щось раніше взнала.
...от тому і вирішила сібатись))

Скількох людей тут Флер загітувала вступити до лав ЗСУ?
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 00:03

  fox767676 написав:
  _hunter написав:ну и материнский инстинкт -- мужа-то и другого, если что, найти можно..


вона щиро описала свою особисту історію
ой як все не просто
потерли хвилин за 10
але видно було що є щось людське

Заберегти свого сина за рахунок чужих синів.
Звичайні людські мотиви.
Так вона дещо відрізнялась в кращий бік від місцевого клубу бездітних немолодих егоїстів алкашів.
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