незламниця якось надто хутко зламалась тільки чутка по віп-кулуарам прошелестіла майже останнє джерело оптимізму (арєстович на наномалках, для тих хто свідомо хоче самообманюватись) зникло прикро. сумно
прийде stm підніме оптимізм з опівнашостої на градусів 12% чи скільки там в портвейні
незламниця якось надто хутко зламалась тільки чутка по віп-кулуарам прошелестіла майже останнє джерело оптимізму (арєстович на наномалках, для тих хто свідомо хоче самообманюватись) зникло прикро. сумно
может чуйка очень уж убедительная была ну и материнский инстинкт -- мужа-то и другого, если что, найти можно...
ЛАД написав:................ И даже производство с/х продукции (выращивание зерна или животноводство) это "послуга" будущим потребителям, которые всё выращенное будут есть. Не надо злоупотреблять неоднозначностью языка, так и всё материальное производство можно назвать "послугою" и сказать, что его не существует, а есть только "послуги". "Уявляєте, як цікаво?"
"Будівництво" такого обʼєкта, як канал - досить комплексна штука. Копання каналу, поглиблення дна - це якби послуги, це процес надання території певних характеристик, що зʼявляються саме по ходу виконання робіт.
На аналогичный пост Wirująświatła уже ответил - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5794837#p5794837. Если "Копання каналу, поглиблення дна - це якби послуги", то, тем более, "производство с/х продукции (выращивание зерна или животноводство) это "послуга" будущим потребителям, которые всё выращенное будут есть". При таком подходе к "послугам" можно отнести любую человеческую деятельность, не направленную на обслуживание самого себя. Хотя и это можно при желании трактовать как услуги обществу. Если так, то и изготовление танка - услуга армии, трактора - услуга фермеру, турбины - строителю электростанции, АЭС - потребителям электроэнергии и т.д. Производства вообще не существует. Вообще всё это "послуги". По Виталию даже рождение ребёнка это "услуга". Правда, не пойму пока, кто кому её оказывает. Родители сами себе в надежде, что дети будут содержать в старости?
Невіддільність послуг — одна з основних характеристик послуг, яка полягає в тому, що вони одночасно надаються і споживаються. Їх не можна відділити від джерела незалежно від того, надається послуга людиною або машиною. Їх не можна зберігати для подальшого продажу або використання, в цьому полягає їх недовговічність.
Посмотрите. Хотя мне кажется, что учёным-экономистам ещё придётся хорошо поработать над определениями и теоретическими вопросами, связанными со сферой обслуживания.
Ви якось все мавпуєте. Якби підійшли до питання серйозніше, то зрозуміли б, що виробництво і послуги дуже тісно переплетені. Якщо у будівництва загалом на виході - матеріальний обʼєкт, то складові частини виробничого процесу - це в тому числі (а інколи і переважно) - послуги. І мова тут не в неоднозначності мови. Я вище писав, що таке послуги - це блага, що споживаються одночасно з їх наданням. В цьому сенсі, наприклад, майже все, що вам роблять під час ремонту- це послуги. Хоча ж ніби кули більш матеріальний процес. В с/г на виході цілком матеріальний продукт, але складові значним чином- послуги. Послуг не буде хіба якщо ви самотужки з мотигою будете поратися на городі. Економісти давно розібралися, це у вас несприйняття
_Mykola_ написав:Основний корінь не в тому... Ця "ініціатива ГШ" просто відкриває можливість мобілізації у будь-яку БОЙОВУ бригаду будь-кого з 18-25 під приводом "Протягом цього часу вони проходитимуть навчання та повну військову підготовку." Флер щось раніше взнала.
...от тому і вирішила сібатись))
Скількох людей тут Флер загітувала вступити до лав ЗСУ?