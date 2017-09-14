RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11160111611116211163

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 00:15

Душу й тіло ми положим за нашу свободу!©

  UA написав:Скількох людей тут Флер загітувала вступити до лав ЗСУ?
Та все б нічого... якщо б з-за її спини не виглядував її чоловік з сином... і регочучись, показували всім нам дулі! ;)
  UA написав:Заберегти свого сина за рахунок чужих синів.
Звичайні людські мотиви.
Так патріотично))
  UA написав:Так вона дещо відрізнялась в кращий бік від місцевого клубу бездітних немолодих егоїстів алкашів
Отож, що "дещо"))
А якщо б відправила свого сина і чоловіка на фронт, а тоді ще б народила хоч двох дітей... - та це була б СПРАВЖНЯ патріотична незламниця!
Взірець всіх жінок!
Але...
Фантастика поверхом вище©😁
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7210
З нами з: 18.03.21
Подякував: 236 раз.
Подякували: 953 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 00:22

  wild.tomcat написав:
  ЛАД написав:Так и было.
Обвинения в адрес кого-то, только для того, чтобы снять вину с себя. "Мы белые и пушистые. Это всё чужие нехорошие дяди".


ви так любите повторювати цю тезу, наче відчуваєте на кому шапка горить. а що ж, напад найкращий захист.
але нехай так. тоді наслідуючи вашу логіку, це можна ж і сказати про будь які звинувачування, і в т.ч. про звинувачування .уйла і оркостану у війні, теж можна трактувати як "только для того, чтобы снять вину с себя"? ну так же ж? "не все так "адназначна" чи що???
Не так.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31613
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 00:32

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:По Виталию даже рождение ребёнка это "услуга". Правда, не пойму пока, кто кому её оказывает. Родители сами себе в надежде, что дети будут содержать в старости?
1. себе (про инстинкты я говорил ранее), 2. тем кого рожают, если им не сделать эту услугу они не родятся, 3. дедушкам/бабушкам чтобы им было не скучно и для ощущения собственной нужности 4. обществу нужны учителя/врачи/военные? кто то же их должен родить. Кто то должен платить налоги, в счёт которых пенсионерам будет пенсия. Но ок это отсебятина. Законы пока в эту область не добрались (но уверен что доберутся).
............

Вывод неверный.
Есть и такое:
Производственный аутсорсинг
При производственном (или промышленном) аутсорсинге сторонней организации передаются частично или целиком производство продукции или её компонентов.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3#%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31613
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 00:43

Ніяких перемовин, тільки кордони 91, кава у Ялті..., бо ворог посилиться і нападе знову - віщали непризивні іксперди з усіх утюгів, коли у нас була найкраща перемовна позиція.
Результат - ворог посилився, вже не хоче перемовин і вже нападає "знову". Перемовна позиція потужнішає щодня.
Schmit
 
Повідомлень: 4683
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 00:53

  Faceless написав:..........
Ви якось все мавпуєте.

Это как понимать?
При чём тут "мавпуєте"? Я правильно понимаю, что это "обезьянничаете"?
Если правильно, то возвращаю вам.

Якби підійшли до питання серйозніше, то зрозуміли б, що виробництво і послуги дуже тісно переплетені. Якщо у будівництва загалом на виході - матеріальний обʼєкт, то складові частини виробничого процесу - це в тому числі (а інколи і переважно) - послуги.
"Якби підійшли до питання серйозніше", то видели бы, что я это прекрасно понимаю. И нигде не призывал "отменить услуги".

І мова тут не в неоднозначності мови. Я вище писав, що таке послуги - це блага, що споживаються одночасно з їх наданням. В цьому сенсі, наприклад, майже все, що вам роблять під час ремонту- це послуги. Хоча ж ніби кули більш матеріальний процес.
Такого у вас не видел, а я это привёл как цитату из Вики.
Не буду просить вас указать, где вы это писали, но тогда каким образом вы строительство Суэцкого канала отнесли к "послугам"?

В с/г на виході цілком матеріальний продукт, але складові значним чином- послуги. Послуг не буде хіба якщо ви самотужки з мотигою будете поратися на городі.
Економісти давно розібралися, це у вас несприйняття
А если не с мотыгой, а с трактором, то уже услуги? :)
Но так, как вы излагали раньше, этот материальный с/х продукт тоже "послуга".

Могу повторить только то, что я уже написал Виталию:
Вести терминологические споры мне не интересно.
Я думаю, что вы поняли, о чём я говорил. Во всяком случае, я постарался объяснить. Лучше - коротко не смогу, а писать трактат не буду.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31613
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 00:57

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:А брать ребёнка после 3 лет - это уже не совсем ваш ребёнок. И зачем это "заказчику"? Тоже "обязать"?
а как берут кошечек собачек? скажите их хозяйкам что это не совсем ваша кошечка..
https://www.youtube.com/shorts/sduB1hfr ... ture=share

Простите за нескромный вопрос - у вас детей нет?
Ребёнок это всё же не кошечка.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31613
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 01:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Могу повторить только то, что я уже написал Виталию:
І я можу повторити
ВСІ вікіпедії які ти знайшов показують , що в економіці всіх розвинутих країн , 60-70%ВВП - становлять послуги.
То може почнеш спочатку почнеш переписувати вікіпедії а не з нами недалекими спілкуватись?
Ти розумний, тобі наша думка не цікава- то давай спілкуйся з величинами достойними твого розуму.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28361
З нами з: 15.01.09
Подякував: 288 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 01:13

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:А брать ребёнка после 3 лет - это уже не совсем ваш ребёнок. И зачем это "заказчику"? Тоже "обязать"?
а как берут кошечек собачек? скажите их хозяйкам что это не совсем ваша кошечка..
https://www.youtube.com/shorts/sduB1hfr ... ture=share

Простите за нескромный вопрос - у вас детей нет?
Ребёнок это всё же не кошечка.

давайте обойдёмся без обсуждения личной жизни.

Вы слишком пространно пишете, да ребенок не кошечка. И что? Сирот не берут из приютов? До войны на усыновление ребенка была очередь в несколько лет. И чтобы его получить люди проходили по 7 кругов ада. Могу дать ссылку на их форум, спросите зачем им чужой ребенок.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26030
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2417 раз.
Подякували: 3395 раз.
 
Профіль
 
3
  #<1 ... 11160111611116211163
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 76402
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 246682
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 880109
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7106)
02.12.2024 22:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.