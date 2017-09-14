ЛАД написав:Так и было. Обвинения в адрес кого-то, только для того, чтобы снять вину с себя. "Мы белые и пушистые. Это всё чужие нехорошие дяди".
ви так любите повторювати цю тезу, наче відчуваєте на кому шапка горить. а що ж, напад найкращий захист. але нехай так. тоді наслідуючи вашу логіку, це можна ж і сказати про будь які звинувачування, і в т.ч. про звинувачування .уйла і оркостану у війні, теж можна трактувати як "только для того, чтобы снять вину с себя"? ну так же ж? "не все так "адназначна" чи що???
ЛАД написав:По Виталию даже рождение ребёнка это "услуга". Правда, не пойму пока, кто кому её оказывает. Родители сами себе в надежде, что дети будут содержать в старости?
1. себе (про инстинкты я говорил ранее), 2. тем кого рожают, если им не сделать эту услугу они не родятся, 3. дедушкам/бабушкам чтобы им было не скучно и для ощущения собственной нужности 4. обществу нужны учителя/врачи/военные? кто то же их должен родить. Кто то должен платить налоги, в счёт которых пенсионерам будет пенсия. Но ок это отсебятина. Законы пока в эту область не добрались (но уверен что доберутся). ............
Вывод неверный. Есть и такое:
Производственный аутсорсинг При производственном (или промышленном) аутсорсинге сторонней организации передаются частично или целиком производство продукции или её компонентов.
Ніяких перемовин, тільки кордони 91, кава у Ялті..., бо ворог посилиться і нападе знову - віщали непризивні іксперди з усіх утюгів, коли у нас була найкраща перемовна позиція. Результат - ворог посилився, вже не хоче перемовин і вже нападає "знову". Перемовна позиція потужнішає щодня.
Faceless написав:.......... Ви якось все мавпуєте.
Это как понимать? При чём тут "мавпуєте"? Я правильно понимаю, что это "обезьянничаете"? Если правильно, то возвращаю вам.
Якби підійшли до питання серйозніше, то зрозуміли б, що виробництво і послуги дуже тісно переплетені. Якщо у будівництва загалом на виході - матеріальний обʼєкт, то складові частини виробничого процесу - це в тому числі (а інколи і переважно) - послуги.
"Якби підійшли до питання серйозніше", то видели бы, что я это прекрасно понимаю. И нигде не призывал "отменить услуги".
І мова тут не в неоднозначності мови. Я вище писав, що таке послуги - це блага, що споживаються одночасно з їх наданням. В цьому сенсі, наприклад, майже все, що вам роблять під час ремонту- це послуги. Хоча ж ніби кули більш матеріальний процес.
Такого у вас не видел, а я это привёл как цитату из Вики. Не буду просить вас указать, где вы это писали, но тогда каким образом вы строительство Суэцкого канала отнесли к "послугам"?
В с/г на виході цілком матеріальний продукт, але складові значним чином- послуги. Послуг не буде хіба якщо ви самотужки з мотигою будете поратися на городі. Економісти давно розібралися, це у вас несприйняття
А если не с мотыгой, а с трактором, то уже услуги? Но так, как вы излагали раньше, этот материальный с/х продукт тоже "послуга".
Могу повторить только то, что я уже написал Виталию:
Вести терминологические споры мне не интересно. Я думаю, что вы поняли, о чём я говорил. Во всяком случае, я постарался объяснить. Лучше - коротко не смогу, а писать трактат не буду.
ЛАД написав:Могу повторить только то, что я уже написал Виталию:
І я можу повторити ВСІ вікіпедії які ти знайшов показують , що в економіці всіх розвинутих країн , 60-70%ВВП - становлять послуги. То може почнеш спочатку почнеш переписувати вікіпедії а не з нами недалекими спілкуватись? Ти розумний, тобі наша думка не цікава- то давай спілкуйся з величинами достойними твого розуму.
Простите за нескромный вопрос - у вас детей нет? Ребёнок это всё же не кошечка.
давайте обойдёмся без обсуждения личной жизни.
Вы слишком пространно пишете, да ребенок не кошечка. И что? Сирот не берут из приютов? До войны на усыновление ребенка была очередь в несколько лет. И чтобы его получить люди проходили по 7 кругов ада. Могу дать ссылку на их форум, спросите зачем им чужой ребенок.