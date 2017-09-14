Додано: Вів 03 гру, 2024 00:53

Faceless написав: ..........

Ви якось все мавпуєте. ..........Ви якось все мавпуєте.

Якби підійшли до питання серйозніше, то зрозуміли б, що виробництво і послуги дуже тісно переплетені . Якщо у будівництва загалом на виході - матеріальний обʼєкт, то складові частини виробничого процесу - це в тому числі (а інколи і переважно) - послуги.

І мова тут не в неоднозначності мови. Я вище писав, що таке послуги - це блага, що споживаються одночасно з їх наданням. В цьому сенсі, наприклад, майже все, що вам роблять під час ремонту- це послуги. Хоча ж ніби кули більш матеріальний процес.

В с/г на виході цілком матеріальний продукт, але складові значним чином- послуги. Послуг не буде хіба якщо ви самотужки з мотигою будете поратися на городі.

Економісти давно розібралися, це у вас несприйняття

Вести терминологические споры мне не интересно.

Я думаю, что вы поняли, о чём я говорил. Во всяком случае, я постарался объяснить. Лучше - коротко не смогу, а писать трактат не буду.

Это как понимать?При чём тут "мавпуєте"? Я правильно понимаю, что это "обезьянничаете"?Если правильно, то возвращаю вам."Якби підійшли до питання серйозніше", то видели бы, что я это прекрасно понимаю. И нигде не призывал "отменить услуги".Такого у вас не видел, а я это привёл как цитату из Вики.Не буду просить вас указать, где вы это писали, но тогда каким образом вы строительство Суэцкого канала отнесли к "послугам"?А если не с мотыгой, а с трактором, то уже услуги?Но так, как вы излагали раньше, этот материальный с/х продукт тоже "послуга".Могу повторить только то, что я уже написал Виталию: