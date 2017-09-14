ЛАД написав:................ И даже производство с/х продукции (выращивание зерна или животноводство) это "послуга" будущим потребителям, которые всё выращенное будут есть. Не надо злоупотреблять неоднозначностью языка, так и всё материальное производство можно назвать "послугою" и сказать, что его не существует, а есть только "послуги". "Уявляєте, як цікаво?"
"Будівництво" такого обʼєкта, як канал - досить комплексна штука. Копання каналу, поглиблення дна - це якби послуги, це процес надання території певних характеристик, що зʼявляються саме по ходу виконання робіт.
На аналогичный пост Wirująświatła уже ответил - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5794837#p5794837. Если "Копання каналу, поглиблення дна - це якби послуги", то, тем более, "производство с/х продукции (выращивание зерна или животноводство) это "послуга" будущим потребителям, которые всё выращенное будут есть". При таком подходе к "послугам" можно отнести любую человеческую деятельность, не направленную на обслуживание самого себя. Хотя и это можно при желании трактовать как услуги обществу. Если так, то и изготовление танка - услуга армии, трактора - услуга фермеру, турбины - строителю электростанции, АЭС - потребителям электроэнергии и т.д. Производства вообще не существует. Вообще всё это "послуги". По Виталию даже рождение ребёнка это "услуга". Правда, не пойму пока, кто кому её оказывает. Родители сами себе в надежде, что дети будут содержать в старости?
Невіддільність послуг — одна з основних характеристик послуг, яка полягає в тому, що вони одночасно надаються і споживаються. Їх не можна відділити від джерела незалежно від того, надається послуга людиною або машиною. Їх не можна зберігати для подальшого продажу або використання, в цьому полягає їх недовговічність.
Посмотрите. Хотя мне кажется, что учёным-экономистам ещё придётся хорошо поработать над определениями и теоретическими вопросами, связанными со сферой обслуживания.
Ви якось все мавпуєте. Якби підійшли до питання серйозніше, то зрозуміли б, що виробництво і послуги дуже тісно переплетені. Якщо у будівництва загалом на виході - матеріальний обʼєкт, то складові частини виробничого процесу - це в тому числі (а інколи і переважно) - послуги. І мова тут не в неоднозначності мови. Я вище писав, що таке послуги - це блага, що споживаються одночасно з їх наданням. В цьому сенсі, наприклад, майже все, що вам роблять під час ремонту- це послуги. Хоча ж ніби кули більш матеріальний процес. В с/г на виході цілком матеріальний продукт, але складові значним чином- послуги. Послуг не буде хіба якщо ви самотужки з мотигою будете поратися на городі. Економісти давно розібралися, це у вас несприйняття
_Mykola_ написав:Основний корінь не в тому... Ця "ініціатива ГШ" просто відкриває можливість мобілізації у будь-яку БОЙОВУ бригаду будь-кого з 18-25 під приводом "Протягом цього часу вони проходитимуть навчання та повну військову підготовку." Флер щось раніше взнала.
...от тому і вирішила сібатись))
Скількох людей тут Флер загітувала вступити до лав ЗСУ?
ЛАД написав:Так и было. Обвинения в адрес кого-то, только для того, чтобы снять вину с себя. "Мы белые и пушистые. Это всё чужие нехорошие дяди".
ви так любите повторювати цю тезу, наче відчуваєте на кому шапка горить. а що ж, напад найкращий захист. але нехай так. тоді наслідуючи вашу логіку, це можна ж і сказати про будь які звинувачування, і в т.ч. про звинувачування .уйла і оркостану у війні, теж можна трактувати як "только для того, чтобы снять вину с себя"? ну так же ж? "не все так "адназначна" чи що???
ЛАД написав:По Виталию даже рождение ребёнка это "услуга". Правда, не пойму пока, кто кому её оказывает. Родители сами себе в надежде, что дети будут содержать в старости?
1. себе (про инстинкты я говорил ранее), 2. тем кого рожают, если им не сделать эту услугу они не родятся, 3. дедушкам/бабушкам чтобы им было не скучно и для ощущения собственной нужности 4. обществу нужны учителя/врачи/военные? кто то же их должен родить. Кто то должен платить налоги, в счёт которых пенсионерам будет пенсия. Но ок это отсебятина. Законы пока в эту область не добрались (но уверен что доберутся). ............
Вывод неверный. Есть и такое:
Производственный аутсорсинг При производственном (или промышленном) аутсорсинге сторонней организации передаются частично или целиком производство продукции или её компонентов.
Ніяких перемовин, тільки кордони 91, кава у Ялті..., бо ворог посилиться і нападе знову - віщали непризивні іксперди з усіх утюгів, коли у нас була найкраща перемовна позиція. Результат - ворог посилився, вже не хоче перемовин і вже нападає "знову". Перемовна позиція потужнішає щодня.
Faceless написав:.......... Ви якось все мавпуєте.
Это как понимать? При чём тут "мавпуєте"? Я правильно понимаю, что это "обезьянничаете"? Если правильно, то возвращаю вам.
Якби підійшли до питання серйозніше, то зрозуміли б, що виробництво і послуги дуже тісно переплетені. Якщо у будівництва загалом на виході - матеріальний обʼєкт, то складові частини виробничого процесу - це в тому числі (а інколи і переважно) - послуги.
"Якби підійшли до питання серйозніше", то видели бы, что я это прекрасно понимаю. И нигде не призывал "отменить услуги".
І мова тут не в неоднозначності мови. Я вище писав, що таке послуги - це блага, що споживаються одночасно з їх наданням. В цьому сенсі, наприклад, майже все, що вам роблять під час ремонту- це послуги. Хоча ж ніби кули більш матеріальний процес.
Такого у вас не видел, а я это привёл как цитату из Вики. Не буду просить вас указать, где вы это писали, но тогда каким образом вы строительство Суэцкого канала отнесли к "послугам"?
В с/г на виході цілком матеріальний продукт, але складові значним чином- послуги. Послуг не буде хіба якщо ви самотужки з мотигою будете поратися на городі. Економісти давно розібралися, це у вас несприйняття
А если не с мотыгой, а с трактором, то уже услуги? Но так, как вы излагали раньше, этот материальный с/х продукт тоже "послуга".
Могу повторить только то, что я уже написал Виталию:
Вести терминологические споры мне не интересно. Я думаю, что вы поняли, о чём я говорил. Во всяком случае, я постарался объяснить. Лучше - коротко не смогу, а писать трактат не буду.
ЛАД написав:Могу повторить только то, что я уже написал Виталию:
І я можу повторити ВСІ вікіпедії які ти знайшов показують , що в економіці всіх розвинутих країн , 60-70%ВВП - становлять послуги. То може почнеш спочатку почнеш переписувати вікіпедії а не з нами недалекими спілкуватись? Ти розумний, тобі наша думка не цікава- то давай спілкуйся з величинами достойними твого розуму.
Простите за нескромный вопрос - у вас детей нет? Ребёнок это всё же не кошечка.
давайте обойдёмся без обсуждения личной жизни.
Вы слишком пространно пишете, да ребенок не кошечка. И что? Сирот не берут из приютов? До войны на усыновление ребенка была очередь в несколько лет. И чтобы его получить люди проходили по 7 кругов ада. Могу дать ссылку на их форум, спросите зачем им чужой ребенок ещё и с таким мучительным оформлением, когда на любом этапе вам могут отказать без объяснения причин (психологу что то не понравится в вашей анкете). До 50% кандидатов отбраковывают на вопросе "почему вы хотите усыновить ребенка" даже не смотрят в собранные документы. А очередь меньше не становится.
время свидания с ребенком ограничено 15-ю минутами. И в случае вашего положительного решения, вплоть до вступления решения суда в силу (когда можно забрать ребенка), вы не можете его посещать. Интересоваться по телефону о его самочувствии — да, но посещения запрещены. У вас есть лишь эти 15 минут. За них вы должны наладить позитивный психоэмоциональный контакт (что фиксируется в документах) и принять решение, которое изменит его и вашу жизнь навсегда.
после 15-минутного знакомства с ребенком и ознакомления с его историей болезней, вы принимаете решение: усыновлять его или нет. Если решение негативное — продолжаете поиск
все люди разные, кто то не может иметь своих детей и готов к усыновлению, другие из принципа не хотят, третие считают чужого ребенка сатаной и исчадием ада. А вы как то всех сразу подвели под общий знаменатель.