С начала использования ВВП многие авторитетные экономисты предупреждали, что ВВП является «специализированным инструментом», и что применение его в качестве индикатора общего благосостояния может приводить к опасным заблуждениям. Саймон Кузнец, один из архитекторов системы национального учёта США, предостерегал против отождествления роста ВВП с увеличением экономического или социального благосостояния (Kuznets, 1934; Kuznets и др., 1941).

Ведущие экономисты, политики, предприниматели и средства массовой информации регулярно говорят о росте ВВП так, как будто он представляет собой прогресс в целом или рост благосостояния общества. По мнению критиков, рост ВВП в современном мире стал чем-то вроде «магической формулы» для решения всех проблем. Ван ден Берг (2009)[9] приходит к выводу, что «поддержка этого индикатора не имеет хорошего обоснования, скорее она основана на догме, или, в лучшем случае, на привычке».

С нарастанием кризисных явлений в мировой экономике в начале 2008 г. при ООН была создана международная Комиссия под председательством нобелевского лауреата Дж. Стиглица (Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress), которая должна была критически оценить принятую систему показателей экономического развития и социального прогресса (СНС) и Международной стандартной классификации всех видов экономической деятельности (МСОК), задающей методологию расчёта ВВП