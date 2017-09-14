Faceless написав:.............. Економісти давно розібралися, це у вас несприйняття
Что мне нравится у гуманитариев, то это убеждённость, что всё давно ясно и понятно. Физики почему-то не стесняются говорить о том, что ещё многого не знают.
О ВВП.
С начала использования ВВП многие авторитетные экономисты предупреждали, что ВВП является «специализированным инструментом», и что применение его в качестве индикатора общего благосостояния может приводить к опасным заблуждениям. Саймон Кузнец, один из архитекторов системы национального учёта США, предостерегал против отождествления роста ВВП с увеличением экономического или социального благосостояния (Kuznets, 1934; Kuznets и др., 1941). ............ Ведущие экономисты, политики, предприниматели и средства массовой информации регулярно говорят о росте ВВП так, как будто он представляет собой прогресс в целом или рост благосостояния общества. По мнению критиков, рост ВВП в современном мире стал чем-то вроде «магической формулы» для решения всех проблем. Ван ден Берг (2009)[9] приходит к выводу, что «поддержка этого индикатора не имеет хорошего обоснования, скорее она основана на догме, или, в лучшем случае, на привычке». ......... С нарастанием кризисных явлений в мировой экономике в начале 2008 г. при ООН была создана международная Комиссия под председательством нобелевского лауреата Дж. Стиглица (Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress), которая должна была критически оценить принятую систему показателей экономического развития и социального прогресса (СНС) и Международной стандартной классификации всех видов экономической деятельности (МСОК), задающей методологию расчёта ВВП
Комиссия признаёт, что опора на ВВП может быть обманчива — статистика ВВП говорит об улучшении в экономике, а большинство граждан в повседневной жизни этого не чувствуют. Между ВВП и интересами общества могут быть противоречия — погоня за ВВП может существенно ухудшать экологию, а борьба за экологию приводит к сокращению ВВП. Но есть и сугубо методологические проблемы расчёта самого показателя ВВП. Например, в государственном секторе нет способа адекватно измерить стоимость производства товаров и услуг. ............ Ранее доля госсектора в ВВП была относительно невелика и несовершенство учёта не приводило к существенным ошибкам. За последние 60 лет доля государственного сектора в ВВП значительно увеличилась (например, во Франции она сейчас превышает 52 %). Это повышает уровень погрешности, зависимой от несовершенства методики.
И в заключение цитата Стиглица:
Я не настолько глуп, чтобы поверить, что рынок сам по себе решит все социальные проблемы. Неравенство, безработица, загрязнение окружающей среды непреодолимы без активного участия государства. — Джозеф Стиглиц (2002)
Wirująświatła написав:--------------------------------- ЛАД А брать ребёнка после 3 лет - это уже не совсем ваш ребёнок. И зачем это "заказчику"? Тоже "обязать"? ----------------------------------- а как берут кошечек собачек? скажите их хозяйкам что это не совсем ваша кошечка.. https://www.youtube.com/shorts/sduB1hfr ... ture=share
Простите за нескромный вопрос - у вас детей нет? Ребёнок это всё же не кошечка.
давайте обойдёмся без обсуждения личной жизни.
Давайте. Хотя не вижу необходимости делать из этого секрет. Но это, конечно, личное дело каждого. Задал вопрос только потому, что из того, что вы пишете, похоже, что у вас собственного опыта в этом вопросе нет. До 3-5 (может, 6) лет, наверное, самое радостное время для родителей. Хотя и хлопотное. Дальше хлопот не меньше, а радостных моментов, пожалуй, поменьше.
Вы слишком пространно пишете
Ну, этот пост был совсем короткий.
да ребенок не кошечка. И что? Сирот не берут из приютов? До войны на усыновление ребенка была очередь в несколько лет. И чтобы его получить люди проходили по 7 кругов ада. Могу дать ссылку на их форум, спросите зачем им чужой ребенок ещё и с таким мучительным оформлением, когда на любом этапе вам могут отказать без объяснения причин (психологу что то не понравится в вашей анкете). До 50% кандидатов отбраковывают на вопросе "почему вы хотите усыновить ребенка" даже не смотрят в собранные документы. А очередь меньше не становится.
Берут. И знаю об очередях. А сколько людей (количество) стоят в этих очередях? Очень много? Тогда почему так много детей так и остаются в детдомах? Да, желающие есть. И будут. Так и рожать хотя бы одного ребёнка хотят подавляющее большинство семей. Вы как-то определитесь - то вы пишете, что всё больше людей не хотят заводить детей (и это подтверждается статистикой, рождаемость падает), то вдруг начинаете доказывать, что люди захотят усыновлять чужих детей (доказательств никаких).
все люди разные, кто то не может иметь своих детей и готов к усыновлению, другие из принципа не хотят, третие считают чужого ребенка сатаной и исчадием ада. А вы как то всех сразу подвели под общий знаменатель.
Мне нравится, когда мне предъявляют претензии по поводу слов, которые я не говорил. Кого, чем и под какой общий знаменатель я подвёл? Да ещё и "всех сразу"? Такой вывод вы сумели сделать из одной фразы:
А брать ребёнка после 3 лет - это уже не совсем ваш ребёнок. И зачем это "заказчику"? Тоже "обязать"?
И что там по поводу "Производственного аутсорсинга"?
ЗМІ: Умєров забрав у МО 23 млрд, щоб через ДПСУ перерахувати як сумнівній фірмі. Шмигаль це погодив
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зауважив, що Кабмін 29 листопада видав розпорядження про надання ДПСУ 23 млрд грн на закупівлю боєприпасів для ЗСУ в обхід Агенції оборонних закупівель МОУ. Про це він розповів в ефірі Еспресо.
Згурець наголосив, що ЗСУ не отримують необхідних дефіцитних боєприпасів, а влада вкрай нераціонально використовує державні кошти на посилення обороноздатності. “Принаймні такий попередній висновок можна зробити на тлі появи вкрай дивного розпорядження №1191-р за підписом прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля від 29 листопада 2024 року”, – каже він.
У розпорядженні йдеться про те, що за згодою Міноборони України Адміністрації Державної прикордонної служби делеговані повноваження на виконання бюджетної програми 2101150 “Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання” в сумі 23 млрд грн для здійснення закупівлі товарів оборонного призначення для потреб Сил оборони. Йдеться про боєприпаси низки дефіцитних номенклатур.
“Ми впродовж декількох днів вивчаємо цю історію. Таке враження, що ми на межі великого скандалу з можливістю закупівлі озброєння для ЗСУ через Державну прикордонну службу. Тому що йдеться про 23 млрд грн, які мають бути скеровані до ДПСУ, щоб начебто закупити боєприпаси для передачі ЗСУ. Я говорю, що це скандальні речі, бо з огляду на законодавство ми не можемо говорити про обсяги цього контракту чи контрактів, хто їх буде виконувати. Але спробую сказати “езоповою мовою”. Це розпорядження Кабміну з’явилося 29 листопада, буквально через два дні після того, як керівник ДПСУ 27 листопада отримав пропозицію від однієї посередницької фірми, що можна закупити ці боєприпаси через ДПСУ, а потім передати їх ЗСУ”, – прокоментував Згурець.
Експерт додав, що він викладає лише основні застереження щодо цієї оборудки, перед цим провівши розмови з низкою фахівців, обізнаних з її деталями, а також “з огляду на обмеження в умовах війни щодо розголошення детальної інформації про збройові контракти чи наміри”.
Стартом цієї оборудки став лист, який голова Державної прикордонної служби України генерал Сергій Дейнеко скерував на ім’я міністра оборони, інших силових міністрів з їхнім інформуванням про те, що на адресу адміністрації ДПСУ надійшли комерційні пропозиції від однієї посередницької компанії щодо можливості постачання боєприпасів до реактивної та ствольної артилерії. Після цього листа через два дні з’явилося рішення Кабміну про виділення коштів на ці потенційні закупівлі у великих обсягах у відповідь на ці комерційні пропозиції від польської фірми-посередника. І Міністерство оборони дало на це згоду.
“Всупереч створеній закупівельній інфраструктурі Міністерства оборони України, яка вже ефективно працює, викликає подив бажання передати відповідні повноваження із закупівлі боєприпасів до ДПСУ, яка ніколи не здійснювала закупівлі боєприпасів в таких обсягах та в якої відсутні відповідні фахівці та компетенції для проведення інспекції наявних боєприпасів та аналізу виробничих спроможностей”, – зауважив Згурець.
Чому отримана пропозиція є сумнівною На переконання директора Defense Express, з огляду на викладене, виникають питання, які потребують відповідей – щонайменше на рівні органів контролю, які супроводжують цей процес.
1. Міністерство оборони України й міністр оборони Рустем Умєров неодноразово говорили про важливість закупівель зброї саме через Агенцію оборонних закупівель. Агенція оборонних закупівель таких унікальних пропозицій, як керівництво ДПСУ, не отримувала. Бо агенція, щонайменше на рівні заяв її керівництва, аби мінімізувати ризики та витрати, орієнтована на контрактування озброєнь та боєприпасів у безпосередніх виробників, чи хоча б в офіційних представників. Але пропозиції від польської фірми, яка не потрапляє у дві ці категорії постачальників, влаштували усіх і так швидко. Проте в обхід агенції.
2. У комерційній пропозиції від польської фірми-посередника йдеться про п’ять номенклатур боєприпасів. Причому йдеться саме про нові вироби й постачання у досить обмежені терміни. Від 120-міліметрових мін до мінометів, реактивних снарядів до РСЗВ і вкрай дефіцитних артснарядів радянського стандарту у 122 мм та 152 мм. Обсяги постачання цієї нової продукції начебто виробництва 2024-2025 років є такими високими, як повне річне виробництво снарядів великого збройового заводу. Але варто пам’ятати, що всі європейські чи східноєвропейські виробники цієї номенклатури вже повністю завантажені замовленнями на наступний рік і додаткового виробити такий додатковий обсяг продукції фізично не в змозі.
3. Запропоновані від польського посередника ціни є більшим за певними номенклатурами, ніж ті що закуповувались Україною до цього часу. Звісно, в умовах тотального дефіциту та високого попиту вкрай важко говорити про ринкові ціни. Проте дивною є вимога здійснення попередньої оплати у 100 % – не тільки для наявних боєприпасів, але навіть для тих, які планується поставити у 2025 році з виробництва. Така попередня оплата є аномально великою й одразу 100% передоплати відразу після підписання контракту, м’яко кажучи, не є типовою практикою закупівель. Зазвичай до моменту навіть попередньої оплати у 10% проходять кілька етапів передконтрактної роботи (встановлюється виробник, проводиться технічна інспекція виробничих потужностей підприємства, підтверджується наявність товару на складі у продавця тощо). Таку комерційну пропозицію від польської компанії Агенція оборонних закупівель навіть не розглядала б як щось таке, що заслуговує на увагу. Особливо в умовах, коли ігнорується здійснення вчасних оплат для вітчизняних виробників зброї, що блокує розвиток власної “оборонки”.
“Ми дивилися на ціни цих боєприпасів, які на 5% або щонайменше 8% вищі, ніж середньоринкові, звісно, якщо взагалі можна говорити про середньоринкові ціни в таких умовах. Але це все здійснюється в обхід Міністерства оборони, в якому є Агенція оборонних закупівель, а створювалася вона для того, аби укладати контракти з постачальниками, мінімізувати витрати, контролювати наявність цих боєприпасів на складах виробників або у посередників. Однак це робиться в обхід Агенції закупівель на підставі лише одного листа від керівника ДПСУ”, – зауважив військовий експерт.
4. Польська компанія-посередник не є новою у збройовому середовищі. Вона, як мені пояснювали, вже має невиконані контракти перед Міноборони у постачанні нових боєприпасів – чи точніше, скасовані через форс-мажорні обставини. Разом з тим, за попередніми даними, понад третина бюджету прикордонників на закупівлю озброєння і військової техніки для власних потреб з початку повномасштабного вторгнення припадає саме на поставки через цю польську компанію. Частка польської компанії в постачаннях до ПС може, звісно, бути поясненням такої безмежної довіри, але таке пояснення також може бути кваліфіковано в рамках Кримінального кодексу України. Щодо нових поставок, то ДПСУ ніколи не здійснювала закупівель боєприпасів в таких обсягах, як пропонується зараз, і в якої відсутні відповідні фахівці та компетенції для проведення інспекції наявних боєприпасів та аналізу виробничих спроможностей. До речі, польська компанія навіть не вказала походження товару.
5. Загальні обсяги постачань боєприпасів від польської компанії, поставки від якої керівництво ДПСУ визначає як особливо важливі для складових Сил оборони України, приблизно уп’ятеро більші, ніж 23 мільярди гривень, які вже зафіксовані в урядовому рішенні, яке підписав прем’єр-міністр. Що означає, що до цієї історії планувалось чи планується фінансове продовження.
“Після того, як будуть перераховані перші транші на підставі цього дивного урядового рішення, не кажіть, що не попереджали про ризики такої оборудки – набагато масштабніші за своїми негативними наслідками, аніж ті, що вже є з контрактами на постачання мін через компанію “Альфа”. І не треба цього разу чекати форс-мажору. Бо він уже є, – додав Згурець. – Думаю, це розпорядження Кабміну потребує дуже великої уваги з боку експертного середовища, розуміючи всі ризики розголошення інформації, що стосуються цих контрактів. Але повторюсь, є досить серйозні сумніви у можливості виконання цього контракту й використання державних коштів, які начебто будуть скеровані на боєприпаси. Ми до цієї теми будемо повертатися в межах можливостей нашого законодавства, також має бути публічний розголос цієї історії”, – резюмував Згурець.
Faceless С вашего разрешения из англ. Вики. Надо было сразу к ней обратиться, там как всегда, значительно толковее.
Услуги можно определить как нематериальные действия или действия, посредством которых поставщик услуг предоставляет ценность клиенту.
Различие между товаром и услугой остается спорным. ........Знаменитая книга Адама Смита «Богатство народов », опубликованная в 1776 году , различала результаты того, что он называл «производительным» и «непроизводительным» трудом. Первый, утверждал он, производил товары, которые можно было хранить после производства и впоследствии обменивать на деньги или другие ценные предметы. Последний, каким бы полезным или необходимым он ни был, создавал услуги, которые исчезали во время производства и, следовательно, не вносили вклад в богатство. Развивая эту тему, французский экономист Жан-Батист Сэй утверждал, что производство и потребление неразделимы в услугах, и для их описания ввел термин «нематериальные продукты». В наши дни Gustofsson & Johnson описывают континуум с чистой услугой на одной конечной точке и чистым товаром на другой. [ 3 ] Большинство продуктов находятся между этими двумя крайностями. Например, ресторан предоставляет физический товар ( еду ), но также предоставляет услуги в форме атмосферы, сервировки и уборки стола и т. д. И хотя некоторые коммунальные службы фактически поставляют физические товары — например, коммунальные службы водоснабжения, которые поставляют воду — коммунальные службы обычно рассматриваются как услуги.
Третичный сектор состоит из предоставления услуг вместо конечных продуктов. Услуги (также известные как « нематериальные товары ») включают внимание, совет, доступ, опыт и аффективный труд. ........ Товары могут трансформироваться в процессе предоставления услуги, как это происходит в ресторанной индустрии. Однако основное внимание уделяется людям, взаимодействию с ними и обслуживанию клиентов, а не преобразованию физических товаров. Производство информации долгое время рассматривалось как услуга, но некоторые экономисты теперь относят его к четвертому сектору, называемому четвертичным сектором
Экономики, как правило, следуют прогрессу развития, который ведет их от сильной зависимости от сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых к развитию производства (например, автомобилестроения, текстильной промышленности, судостроения , сталелитейной промышленности) и, наконец, к более сервисной структуре. Первой экономикой, которая пошла по этому пути в современном мире, была Великобритания . Скорость, с которой другие экономики совершили переход к сервисной (или « постиндустриальной ») экономике, со временем увеличилась
Мы, похоже, решили не развивать производство, а сразу перейти "к более сервисной структуре". Я выше пару мест выделил жирным шрифтом. Как видите, не я один считаю, что не всё так уж ясно и понятно.
Здесь - https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_sector_composition - интересная таблица "Структура реального ВВП по секторам" (по ППС) за 2017. По ВВП мы там на 51 месте с 12.2% - с/х, 28,6% - промсектор и 60.0% - услуги. У развитых государств на с/х приходится значительно меньше. По услугам из крупных государств впереди с большим отрывом США - 80.0%, Англия и Франция с 79.2%. У маленьких государств есть и повыше, например, у Гонконга 92.3%, Макао - 93,7%. Большие цифры у всяких офшоров и тропических островов.
ЛАД написав:то вдруг начинаете доказывать, что люди захотят усыновлять чужих детей (доказательств никаких).
доказательства что это случится/не случится в будущем? Серьезно? Тут даже к мнению почему в развитых странах перестали рожать прийти не могут. Очень мало психологов анализируют почему распался институт семьи в пост.христианских странах. В психологии есть мода на направления. Сейчас мода на аутизм и разного рода сенсорные интеграции, типа лечебной физкультуры. В семью лезть стало не модно.
ЛАД написав:Мы, похоже, решили не развивать производство, а сразу перейти "к более сервисной структуре"
произошла глобализация и оказалось веник с совком проще привезти из Китая. Настолько сильно недооценен юань и высока коррупция внутри страны. К тому же услуги требуют минимум капвложений. Даже вы без каких либо вложений можете собрать бригаду и заняться строительством (еще одно доказательство что строительство не производство). А вот кирпичный заводик без вложений открыть не выйдет.
ЛАД написав:там по поводу "Производственного аутсорсинга"?
у меня ничего. Никогда не интересовался этим форматом. Просветите если специалист.
Вы на КВЭД тоже никак не отреагировали хотя это фактически точка в вопросе производство строительство или услуги
надеюсь знаете/понимаете что КВЭД это закон а вики пишет кто угодно.
ЛАД написав:А сколько людей (количество) стоят в этих очередях? Очень много? Тогда почему так много детей так и остаются в детдомах?
сколько стоят в очередях не знает никто. Эти очереди неформальные. Бывает что приёмная семья отказывается от принятого ребенка (пишут что до 50% отказываются), и соц.работники чтобы история не "вышла за рамки системы" (скандал никому не нужен) оперативно обзванивают очередь с вопросом "заберёте?". Даже документы готовы получить задним числом. Бывает что претенденту уже отказали, а через полгода позвонили.
Государство на Марсе не заинтересовано в передаче детей приемным родителям. Детям рисуют тяжёлые несуществующие диагнозы, база с детьми не обновляется по несколько лет, самих детей запугивают что их берут на органы и дети отказываются от усыновление (с какого то возраста нужно согласие ребёнка).
Психологи отказывают одиноким родителям и тем у кого нет своих детей. Чего стоит "15 минут на знакомство". Установить "доверительный контакт" за это время невозможно. На такой контакт нужны недели или месяцы.
На сирот выделяются деньги которые успешно тырятся. Были случаи когда директор заведения видел что хотят усыновить ребенка, оформлял опеку, далее требовалось разрешение опекуна, за которое надо было заплатить. Но эту схему вроде прикрыли, что не мешает оформлять опекунство на левых людей, которые тоже требуют денег. Усыновить ребенка до войны стоило от 3 до 10 тыс.долларов.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив Дональда Трампа, що США зіткнуться з "жахливою загрозою" з боку Китаю, Ірану і Північної Кореї, якщо Україна буде змушена піти на поступки, щоб припинити війну з Росією.
В інтерв'ю для Financial Times Рютте наголосив, що Україні потрібна "хороша угода", і закликав США продовжувати військову підтримку. За його словами, примус України до невигідного миру лише призведе до того, що вороги Заходу "зрадіють" і почнуть планувати свої власні напади.
"Ми не можемо допустити ситуації, коли Кім Чен Ин і російський лідер, Сі Цзіньпін та Іран спільно радіють через те, що ми дійшли до угоди, яка не влаштовує Україну, тому що в довгостроковій перспективі це становитиме серйозну загрозу безпеці не лише для Європи, а й для США", - сказав Рютте.
Трамп ще має час порадитись не тільки з 80річними відставними генералами/адміралами 20 років тому був жах від того, що Ющенко потягнув у команду всяку сволоту (типу Жванії), но то були причини (як особисті кумівські звязки, так і спонсорські вливання у компанію, а ще "коаліція" з партією Мороза і Юльки. Такі міністри, як Йосип Вінський (які до транспорту ніколи не мали відношення), зато мав відношення до Тимошенко
«Завжди другий» в СПУ Йосип Вінський на виборах 2007 року у виборчому списку БЮТ посів четверту позицію. Це можна сприймати, як своєрідний показник наближеності Йосипа Вікентійовича до Юлії Володимирівні. Ще за часів перебування в таборі соціалістів в політичних кулуарах ходили чутки про те, що Вінський - це людина Тимошенко в оточенні Мороза.
тому не дивує, що людина була депутатом від Нашої України-потім від ПР-далі ОППО блок-ЗЖ (на важно яка влада-головне гроші), те саме сьогодні. А от команда Трампа дійсно не просто дивує, вона розчаровує (американців в першу чергу), там як у всьому світу відсоток людей з інтелектом не перевіщує 5%, але ті 5% вже зрозуміли до чого все йде -"знов митні війни з головними конкурентами і найближчими сусідами", потім податки (заможним знизять як було обіцяно, для чого? що не виводили виробництва/компанії в оффшори)