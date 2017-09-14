Програма "Зимова єПідтримка", за якою держава виплатить українцям по 1000 грн фінансової підтримки, доступна лише для громадян на території України. Але, оскільки програмно її можуть отримати всі, тим, хто порушить правила, доведеться повернути кошти в бюджет.
❗️Україна офіційно відмовляється від гарантій, що є замінниками членства в НАТО, – ЄП з посиланням на заяву МЗС.
«Єдиною реальною гарантією безпеки та стримуючим фактором для подальшої агресії рф є повноправне членство України в НАТО. Маючи за плечима гіркий досвід Будапештського меморандуму, ми не пристанемо на жодні альтернативи, сурогати чи замінники цього».
prodigy написав:Програма "Зимова єПідтримка", за якою держава виплатить українцям по 1000 грн фінансової підтримки, доступна лише для громадян на території України. Але, оскільки програмно її можуть отримати всі, тим, хто порушить правила, доведеться повернути кошти в бюджет.
От сегодня и до середины января мы поставим сотни тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысячи дополнительных ракет и другие критически важные средства, чтобы помочь Украине защитить свою свободу и независимость.
Faceless написав:.......... Ви якось все мавпуєте.
Это как понимать? При чём тут "мавпуєте"? Я правильно понимаю, что это "обезьянничаете"? Если правильно, то возвращаю вам.
Якби підійшли до питання серйозніше, то зрозуміли б, що виробництво і послуги дуже тісно переплетені. Якщо у будівництва загалом на виході - матеріальний обʼєкт, то складові частини виробничого процесу - це в тому числі (а інколи і переважно) - послуги.
"Якби підійшли до питання серйозніше", то видели бы, что я это прекрасно понимаю. И нигде не призывал "отменить услуги".
І мова тут не в неоднозначності мови. Я вище писав, що таке послуги - це блага, що споживаються одночасно з їх наданням. В цьому сенсі, наприклад, майже все, що вам роблять під час ремонту- це послуги. Хоча ж ніби кули більш матеріальний процес.
Такого у вас не видел, а я это привёл как цитату из Вики. Не буду просить вас указать, где вы это писали, но тогда каким образом вы строительство Суэцкого канала отнесли к "послугам"?
В с/г на виході цілком матеріальний продукт, але складові значним чином- послуги. Послуг не буде хіба якщо ви самотужки з мотигою будете поратися на городі. Економісти давно розібралися, це у вас несприйняття
А если не с мотыгой, а с трактором, то уже услуги? Но так, как вы излагали раньше, этот материальный с/х продукт тоже "послуга".
Могу повторить только то, что я уже написал Виталию:
Вести терминологические споры мне не интересно. Я думаю, что вы поняли, о чём я говорил. Во всяком случае, я постарался объяснить. Лучше - коротко не смогу, а писать трактат не буду.
Про визначення послуг я писав ще на самому початку дискусії:
Faceless написав:Від виробництва матеріальних товарів послуги відрізняються тим, що споживаються в момент створення, ось і все. Послуги не є ні протилежністю товарам і безґлуздо їх розглядати супротив товарів. І в бартері можуть брати участь на рівні з товарами.
То скажіть, ви досі дотримуєтеся думки про вторинність послуг? Про питання вище - якщо не з мотигою, а з трактором, то хіба що і все обслуговування того трактора ви теж робите самотужки. Ну і якщо вище ви хотіли підколоти, назвавши мене гуманітарієм, то варто було б знати, що економіка належить до суспільних наук, а не гуманітарних
Игорь Алексеевич написав:Валютний ринок в контексті ДС - за день сейчас пару сообщений
чого ви там чекаєте дізнатись, курси валют всі онлайн в телегк/вейбере/вотсапе
50к і 200к карусель померла в січні 2024, депозити в грн/дол від банків програють ОВДП. які цікави ідеї (як попити кави на зароботані 300-400грн на день, як ви писали півтора роки тому), і не забувайте, що енергію вимикають по графікам і по ремонту сеті(у мене сьогодні вимкнуть з 12-17), зараз заряджаю батарейки і готую обід (можно готувати і без енегргії, але день короткий, а по темряві гуляти з собаком не хочу).