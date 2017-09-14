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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11161111621116311164

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 09:39

Програма "Зимова єПідтримка", за якою держава виплатить українцям по 1000 грн фінансової підтримки, доступна лише для громадян на території України. Але, оскільки програмно її можуть отримати всі, тим, хто порушить правила, доведеться повернути кошти в бюджет.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 09:49

❗️Україна офіційно відмовляється від гарантій, що є замінниками членства в НАТО, – ЄП з посиланням на заяву МЗС.

«Єдиною реальною гарантією безпеки та стримуючим фактором для подальшої агресії рф є повноправне членство України в НАТО. Маючи за плечима гіркий досвід Будапештського меморандуму, ми не пристанемо на жодні альтернативи, сурогати чи замінники цього».

https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7199750/
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 09:54

  prodigy написав:Програма "Зимова єПідтримка", за якою держава виплатить українцям по 1000 грн фінансової підтримки, доступна лише для громадян на території України. Але, оскільки програмно її можуть отримати всі, тим, хто порушить правила, доведеться повернути кошти в бюджет.

Для прокачки потужної незламності.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 10:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну нарешті потужна заява. А то я вже не розумію офіційну позицію України. Головне щоб потім не дали заднього, як з ядерною зброєю
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 10:29

:roll:

Советник нацбезопасности США Салливан:

От сегодня и до середины января мы поставим сотни тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысячи дополнительных ракет и другие критически важные средства, чтобы помочь Украине защитить свою свободу и независимость.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 10:38

  Xenon написав:
❗️Україна офіційно відмовляється від гарантій, що є замінниками членства в НАТО, – ЄП з посиланням на заяву МЗС.



Офіс потужних рішень вже забув, як громадянин зелінський пів року їздив по всій планеті та підписував безпекові угоди. Що це було? Нашо була ця профанація з рекламою зелінського-миротворця?
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 10:56

  ЛАД написав:
  Faceless написав:..........
Ви якось все мавпуєте.

Это как понимать?
При чём тут "мавпуєте"? Я правильно понимаю, что это "обезьянничаете"?
Если правильно, то возвращаю вам.

Якби підійшли до питання серйозніше, то зрозуміли б, що виробництво і послуги дуже тісно переплетені. Якщо у будівництва загалом на виході - матеріальний обʼєкт, то складові частини виробничого процесу - це в тому числі (а інколи і переважно) - послуги.
"Якби підійшли до питання серйозніше", то видели бы, что я это прекрасно понимаю. И нигде не призывал "отменить услуги".

І мова тут не в неоднозначності мови. Я вище писав, що таке послуги - це блага, що споживаються одночасно з їх наданням. В цьому сенсі, наприклад, майже все, що вам роблять під час ремонту- це послуги. Хоча ж ніби кули більш матеріальний процес.
Такого у вас не видел, а я это привёл как цитату из Вики.
Не буду просить вас указать, где вы это писали, но тогда каким образом вы строительство Суэцкого канала отнесли к "послугам"?

В с/г на виході цілком матеріальний продукт, але складові значним чином- послуги. Послуг не буде хіба якщо ви самотужки з мотигою будете поратися на городі.
Економісти давно розібралися, це у вас несприйняття
А если не с мотыгой, а с трактором, то уже услуги? :)
Но так, как вы излагали раньше, этот материальный с/х продукт тоже "послуга".

Могу повторить только то, что я уже написал Виталию:
Вести терминологические споры мне не интересно.
Я думаю, что вы поняли, о чём я говорил. Во всяком случае, я постарался объяснить. Лучше - коротко не смогу, а писать трактат не буду.

Про визначення послуг я писав ще на самому початку дискусії:
  Faceless написав:Від виробництва матеріальних товарів послуги відрізняються тим, що споживаються в момент створення, ось і все. Послуги не є ні протилежністю товарам і безґлуздо їх розглядати супротив товарів. І в бартері можуть брати участь на рівні з товарами.

То скажіть, ви досі дотримуєтеся думки про вторинність послуг?
Про питання вище - якщо не з мотигою, а з трактором, то хіба що і все обслуговування того трактора ви теж робите самотужки.
Ну і якщо вище ви хотіли підколоти, назвавши мене гуманітарієм, то варто було б знати, що економіка належить до суспільних наук, а не гуманітарних
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 11:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:Валютний ринок в контексті ДС - за день сейчас пару сообщений


чого ви там чекаєте дізнатись, курси валют всі онлайн в телегк/вейбере/вотсапе

50к і 200к карусель померла в січні 2024, депозити в грн/дол від банків програють ОВДП. які цікави ідеї (як попити кави на зароботані 300-400грн на день, як ви писали півтора роки тому), і не забувайте, що енергію вимикають по графікам і по ремонту сеті(у мене сьогодні вимкнуть з 12-17), зараз заряджаю батарейки і готую обід (можно готувати і без енегргії, але день короткий, а по темряві гуляти з собаком не хочу).
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 11:41

ТЦК чатують під рекрутинговими центрами, щоб упіймати добровольців :lol:
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/681 ... ichi-z-tck
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