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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11161111621116311164>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 10:56

  ЛАД написав:
  Faceless написав:..........
Ви якось все мавпуєте.

Это как понимать?
При чём тут "мавпуєте"? Я правильно понимаю, что это "обезьянничаете"?
Если правильно, то возвращаю вам.

Якби підійшли до питання серйозніше, то зрозуміли б, що виробництво і послуги дуже тісно переплетені. Якщо у будівництва загалом на виході - матеріальний обʼєкт, то складові частини виробничого процесу - це в тому числі (а інколи і переважно) - послуги.
"Якби підійшли до питання серйозніше", то видели бы, что я это прекрасно понимаю. И нигде не призывал "отменить услуги".

І мова тут не в неоднозначності мови. Я вище писав, що таке послуги - це блага, що споживаються одночасно з їх наданням. В цьому сенсі, наприклад, майже все, що вам роблять під час ремонту- це послуги. Хоча ж ніби кули більш матеріальний процес.
Такого у вас не видел, а я это привёл как цитату из Вики.
Не буду просить вас указать, где вы это писали, но тогда каким образом вы строительство Суэцкого канала отнесли к "послугам"?

В с/г на виході цілком матеріальний продукт, але складові значним чином- послуги. Послуг не буде хіба якщо ви самотужки з мотигою будете поратися на городі.
Економісти давно розібралися, це у вас несприйняття
А если не с мотыгой, а с трактором, то уже услуги? :)
Но так, как вы излагали раньше, этот материальный с/х продукт тоже "послуга".

Могу повторить только то, что я уже написал Виталию:
Вести терминологические споры мне не интересно.
Я думаю, что вы поняли, о чём я говорил. Во всяком случае, я постарался объяснить. Лучше - коротко не смогу, а писать трактат не буду.

Про визначення послуг я писав ще на самому початку дискусії:
  Faceless написав:Від виробництва матеріальних товарів послуги відрізняються тим, що споживаються в момент створення, ось і все. Послуги не є ні протилежністю товарам і безґлуздо їх розглядати супротив товарів. І в бартері можуть брати участь на рівні з товарами.

То скажіть, ви досі дотримуєтеся думки про вторинність послуг?
Про питання вище - якщо не з мотигою, а з трактором, то хіба що і все обслуговування того трактора ви теж робите самотужки.
Ну і якщо вище ви хотіли підколоти, назвавши мене гуманітарієм, то варто було б знати, що економіка належить до суспільних наук, а не гуманітарних
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 11:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:Валютний ринок в контексті ДС - за день сейчас пару сообщений


чого ви там чекаєте дізнатись, курси валют всі онлайн в телегк/вейбере/вотсапе

50к і 200к карусель померла в січні 2024, депозити в грн/дол від банків програють ОВДП. які цікави ідеї (як попити кави на зароботані 300-400грн на день, як ви писали півтора роки тому), і не забувайте, що енергію вимикають по графікам і по ремонту сеті(у мене сьогодні вимкнуть з 12-17), зараз заряджаю батарейки і готую обід (можно готувати і без енегргії, але день короткий, а по темряві гуляти з собаком не хочу).
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 11:41

ТЦК чатують під рекрутинговими центрами, щоб упіймати добровольців :lol:
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/681 ... ichi-z-tck
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 12:14

  Wirująświatła написав:
  Andrey2512 написав:ЛАД я уже с этим поиском подумал, что меня в бан отправили 😬

Сидим тут, рассуждаем на такие глобальные темы, а у самих банальный поиск отрыгнул 🤭

Так и живём…

а что вы ищете? поиск по темам как был так и остался,

переходите по ссылкам и читайте.
Обслуговування в українських банках (гарне і погане)
Ринок банківських послуг
Ринок банківських металів
Політика та гроші
Ринок нерухомості
Валютний ринок
Страхування
Фондовий ринок
Обговорення публікацій Finance.ua
если нужны другие темы напишите я дам ссылку

Та Хз.. тут пʼяток цікавих (для мене) тем, і якщо вони не є в списку останніх активних (право-верх кожної сторінки), то шукати таке собі задоволення. Ні, можна зберегти всі ті посилання і ходити їх чекати, але ж…
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 12:16

Как сообщает Politico, вопрос приглашения Украины в НАТО будет обсуждаться сегодня вечером в рамках встречи представителей "Совета НАТО-Украина" в Брюсселе.

В то же время рассматриваются и другие решения прекращения войны, такие как «израильский контур», согласно которому Украина не будет в НАТО, но получит широкую безопасность и политическую поддержку со стороны западных стран и будет работать для укрепления своей оборонной промышленности и экономики.

Еще одна схема, которая будет рассмотрена, - это «немецкая схема», согласно которой Западная Украина, не занятая Россией, вступит в НАТО, как Западная Германия в Холодной войне, а в будущем будут предприниматься дипломатические попытки вернуть утраченные территории на Востоке
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 12:18

  jump написав:ТЦК чатують під рекрутинговими центрами, щоб упіймати добровольців :lol:
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/681 ... ichi-z-tck

Кажуть в рекрутингоаий центр зайшла майбутня дуже перспективна ДРГ «Пустунці».
Склад групи:
Лейтенант Шуба, позивний «Озерка»
Капітан Вертухай , позивний «лендлорд»
Рядовий Саксес , позивний «дезертир».

Зараз проходять бойове залагодження , дрон ще не про**пували. Бо їм його і не давали.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 03 гру, 2024 12:22, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 12:21

Чому падає в людей довіра?
Бо звісно всілякі окремі випадки всюди можуть бути, але чому самі організатори не контролюють свій же сайт і своїх же людей?

Треш:
""Чому ми переказували гроші саме на рахунок Скольбушевської? Її реквізити були вказані на офіційній сторінці "Госпітальєрів" як реквізити людини, яка займається забезпеченням. Вона була верифікованою представницею батальйону", — пояснив Щербина."
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/676 ... artni-igri
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 12:25

  Hotab написав:Та Хз.. тут пʼяток цікавих (для мене) тем, і якщо вони не є в списку останніх активних (право-верх кожної сторінки), то шукати таке собі задоволення. Ні, можна зберегти всі ті посилання і ходити їх чекати, але ж…

Закладки форума все ещё работают. Достаточно добавить интересные темы в закладки форума. Это не так удобно как через поиск, на один клик больше, но жить вполне можно. Даже с телефона.

ЗЫ на всякий случай, напишу, что я не приветствую отсутствие поиска и никого не оправдываю, а всего лишь делюсь опытом выживания в сложившихся условиях 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 12:28

  Xenon написав:
❗️Україна офіційно відмовляється від гарантій, що є замінниками членства в НАТО, – ЄП з посиланням на заяву МЗС.

«Єдиною реальною гарантією безпеки та стримуючим фактором для подальшої агресії рф є повноправне членство України в НАТО. Маючи за плечима гіркий досвід Будапештського меморандуму, ми не пристанемо на жодні альтернативи, сурогати чи замінники цього».

https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7199750/

НАТО або нічого.
Найпотужнєйший вибрав друге.

Пригадалось:
Статус основного союзника поза НАТО: Рада не підтримала звернення до Конгресу США

А потім "закрийте небо, дайте зброю...." - неймовірно потужна зовнішня політика.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 03 гру, 2024 12:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 12:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сибарит написав:
  Hotab написав:Та Хз.. тут пʼяток цікавих (для мене) тем, і якщо вони не є в списку останніх активних (право-верх кожної сторінки), то шукати таке собі задоволення. Ні, можна зберегти всі ті посилання і ходити їх чекати, але ж…

Закладки форума все ещё работают. Достаточно добавить интересные темы в закладки форума. Это не так удобно как через поиск, на один клик больше, но жить вполне можно. Даже с телефона.

ЗЫ на всякий случай, напишу, что я не приветствую отсутствие поиска и никого не оправдываю, а всего лишь делюсь опытом выживания в сложившихся условиях
Через тапаталк також працюють нові і непрочитані повідомлення
Faceless
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