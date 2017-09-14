Faceless написав:.......... Ви якось все мавпуєте.
Это как понимать? При чём тут "мавпуєте"? Я правильно понимаю, что это "обезьянничаете"? Если правильно, то возвращаю вам.
Якби підійшли до питання серйозніше, то зрозуміли б, що виробництво і послуги дуже тісно переплетені. Якщо у будівництва загалом на виході - матеріальний обʼєкт, то складові частини виробничого процесу - це в тому числі (а інколи і переважно) - послуги.
"Якби підійшли до питання серйозніше", то видели бы, что я это прекрасно понимаю. И нигде не призывал "отменить услуги".
І мова тут не в неоднозначності мови. Я вище писав, що таке послуги - це блага, що споживаються одночасно з їх наданням. В цьому сенсі, наприклад, майже все, що вам роблять під час ремонту- це послуги. Хоча ж ніби кули більш матеріальний процес.
Такого у вас не видел, а я это привёл как цитату из Вики. Не буду просить вас указать, где вы это писали, но тогда каким образом вы строительство Суэцкого канала отнесли к "послугам"?
В с/г на виході цілком матеріальний продукт, але складові значним чином- послуги. Послуг не буде хіба якщо ви самотужки з мотигою будете поратися на городі. Економісти давно розібралися, це у вас несприйняття
А если не с мотыгой, а с трактором, то уже услуги? Но так, как вы излагали раньше, этот материальный с/х продукт тоже "послуга".
Могу повторить только то, что я уже написал Виталию:
Вести терминологические споры мне не интересно. Я думаю, что вы поняли, о чём я говорил. Во всяком случае, я постарался объяснить. Лучше - коротко не смогу, а писать трактат не буду.
Про визначення послуг я писав ще на самому початку дискусії:
Faceless написав:Від виробництва матеріальних товарів послуги відрізняються тим, що споживаються в момент створення, ось і все. Послуги не є ні протилежністю товарам і безґлуздо їх розглядати супротив товарів. І в бартері можуть брати участь на рівні з товарами.
То скажіть, ви досі дотримуєтеся думки про вторинність послуг? Про питання вище - якщо не з мотигою, а з трактором, то хіба що і все обслуговування того трактора ви теж робите самотужки. Ну і якщо вище ви хотіли підколоти, назвавши мене гуманітарієм, то варто було б знати, що економіка належить до суспільних наук, а не гуманітарних
Игорь Алексеевич написав:Валютний ринок в контексті ДС - за день сейчас пару сообщений
чого ви там чекаєте дізнатись, курси валют всі онлайн в телегк/вейбере/вотсапе
50к і 200к карусель померла в січні 2024, депозити в грн/дол від банків програють ОВДП. які цікави ідеї (як попити кави на зароботані 300-400грн на день, як ви писали півтора роки тому), і не забувайте, що енергію вимикають по графікам і по ремонту сеті(у мене сьогодні вимкнуть з 12-17), зараз заряджаю батарейки і готую обід (можно готувати і без енегргії, але день короткий, а по темряві гуляти з собаком не хочу).
Та Хз.. тут пʼяток цікавих (для мене) тем, і якщо вони не є в списку останніх активних (право-верх кожної сторінки), то шукати таке собі задоволення. Ні, можна зберегти всі ті посилання і ходити їх чекати, але ж…
Как сообщает Politico, вопрос приглашения Украины в НАТО будет обсуждаться сегодня вечером в рамках встречи представителей "Совета НАТО-Украина" в Брюсселе.
В то же время рассматриваются и другие решения прекращения войны, такие как «израильский контур», согласно которому Украина не будет в НАТО, но получит широкую безопасность и политическую поддержку со стороны западных стран и будет работать для укрепления своей оборонной промышленности и экономики.
Еще одна схема, которая будет рассмотрена, - это «немецкая схема», согласно которой Западная Украина, не занятая Россией, вступит в НАТО, как Западная Германия в Холодной войне, а в будущем будут предприниматься дипломатические попытки вернуть утраченные территории на Востоке
Чому падає в людей довіра? Бо звісно всілякі окремі випадки всюди можуть бути, але чому самі організатори не контролюють свій же сайт і своїх же людей?
Треш: ""Чому ми переказували гроші саме на рахунок Скольбушевської? Її реквізити були вказані на офіційній сторінці "Госпітальєрів" як реквізити людини, яка займається забезпеченням. Вона була верифікованою представницею батальйону", — пояснив Щербина." https://focus.ua/uk/voennye-novosti/676 ... artni-igri
Hotab написав:Та Хз.. тут пʼяток цікавих (для мене) тем, і якщо вони не є в списку останніх активних (право-верх кожної сторінки), то шукати таке собі задоволення. Ні, можна зберегти всі ті посилання і ходити їх чекати, але ж…
Закладки форума все ещё работают. Достаточно добавить интересные темы в закладки форума. Это не так удобно как через поиск, на один клик больше, но жить вполне можно. Даже с телефона.
ЗЫ на всякий случай, напишу, что я не приветствую отсутствие поиска и никого не оправдываю, а всего лишь делюсь опытом выживания в сложившихся условиях 😁
❗️Україна офіційно відмовляється від гарантій, що є замінниками членства в НАТО, – ЄП з посиланням на заяву МЗС.
«Єдиною реальною гарантією безпеки та стримуючим фактором для подальшої агресії рф є повноправне членство України в НАТО. Маючи за плечима гіркий досвід Будапештського меморандуму, ми не пристанемо на жодні альтернативи, сурогати чи замінники цього».
Hotab написав:Та Хз.. тут пʼяток цікавих (для мене) тем, і якщо вони не є в списку останніх активних (право-верх кожної сторінки), то шукати таке собі задоволення. Ні, можна зберегти всі ті посилання і ходити їх чекати, але ж…
Закладки форума все ещё работают. Достаточно добавить интересные темы в закладки форума. Это не так удобно как через поиск, на один клик больше, но жить вполне можно. Даже с телефона.
ЗЫ на всякий случай, напишу, что я не приветствую отсутствие поиска и никого не оправдываю, а всего лишь делюсь опытом выживания в сложившихся условиях
Через тапаталк також працюють нові і непрочитані повідомлення