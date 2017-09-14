RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11160111611116211163

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 12:18

  jump написав:ТЦК чатують під рекрутинговими центрами, щоб упіймати добровольців :lol:
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/681 ... ichi-z-tck

Кажуть в рекрутингоаий центр зайшла майбутня дуже перспективна ДРГ «Пустунці».
Склад групи:
Лейтенант Шуба, позивний «Озерка»
Капітан Вертухай , позивний «лендлорд»
Рядовий Саксес , позивний «дезертир».

Зараз проходять бойове залагодження , дрон ще не про**пували. Бо їм його і не давали.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 03 гру, 2024 12:22, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 13697
З нами з: 15.02.09
Подякував: 366 раз.
Подякували: 2291 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 12:21

Чому падає в людей довіра?
Бо звісно всілякі окремі випадки всюди можуть бути, але чому самі організатори не контролюють свій же сайт і своїх же людей?

Треш:
""Чому ми переказували гроші саме на рахунок Скольбушевської? Її реквізити були вказані на офіційній сторінці "Госпітальєрів" як реквізити людини, яка займається забезпеченням. Вона була верифікованою представницею батальйону", — пояснив Щербина."
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/676 ... artni-igri
detroytred
 
Повідомлень: 31134
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 12:25

  Hotab написав:Та Хз.. тут пʼяток цікавих (для мене) тем, і якщо вони не є в списку останніх активних (право-верх кожної сторінки), то шукати таке собі задоволення. Ні, можна зберегти всі ті посилання і ходити їх чекати, але ж…

Закладки форума все ещё работают. Достаточно добавить интересные темы в закладки форума. Это не так удобно как через поиск, на один клик больше, но жить вполне можно. Даже с телефона.

ЗЫ на всякий случай, напишу, что я не приветствую отсутствие поиска и никого не оправдываю, а всего лишь делюсь опытом выживания в сложившихся условиях 😁
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7605
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6396 раз.
Подякували: 21336 раз.
 
Профіль
 
129
81
37
2
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 12:28

  Xenon написав:
❗️Україна офіційно відмовляється від гарантій, що є замінниками членства в НАТО, – ЄП з посиланням на заяву МЗС.

«Єдиною реальною гарантією безпеки та стримуючим фактором для подальшої агресії рф є повноправне членство України в НАТО. Маючи за плечима гіркий досвід Будапештського меморандуму, ми не пристанемо на жодні альтернативи, сурогати чи замінники цього».

https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7199750/

НАТО або нічого.
Найпотужнєйший вибрав друге.

Пригадалось:
Статус основного союзника поза НАТО: Рада не підтримала звернення до Конгресу США

А потім "закрийте небо, дайте зброю...." - неймовірно потужна зовнішня політика.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 03 гру, 2024 12:39, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
 
Повідомлень: 4686
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 12:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сибарит написав:
  Hotab написав:Та Хз.. тут пʼяток цікавих (для мене) тем, і якщо вони не є в списку останніх активних (право-верх кожної сторінки), то шукати таке собі задоволення. Ні, можна зберегти всі ті посилання і ходити їх чекати, але ж…

Закладки форума все ещё работают. Достаточно добавить интересные темы в закладки форума. Это не так удобно как через поиск, на один клик больше, но жить вполне можно. Даже с телефона.

ЗЫ на всякий случай, напишу, что я не приветствую отсутствие поиска и никого не оправдываю, а всего лишь делюсь опытом выживания в сложившихся условиях
Через тапаталк також працюють нові і непрочитані повідомлення
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35643
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 8089 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 12:58

  Schmit написав:Зе знову відмовився від допомоги військ західних союзників?, що знову "поки стоїть Україна..."?
В нашій ситуації відмовлятись від такої допомоги це...
[youtube]GhkY3h76M1I[/youtu..]

Сколько развелось п...(ой!)балаболов...
И как вы их всех находите?!
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31618
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 13:27

Xenon
 
Повідомлень: 4956
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 13:34

  jump написав:ТЦК чатують під рекрутинговими центрами, щоб упіймати добровольців :lol:
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/681 ... ichi-z-tck

конкуренція
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37447
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1592 раз.
Подякували: 2799 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 13:40

"Как отправить мужа на СВО?" — поисковый запрос года 🧐

В России заметно выросли запросы на тему отправки мужей и бывших на фронт. Причины? Денежные выплаты.

В случае гибели семья может рассчитывать на 5 миллионов рублей. И для некоторых меркантильных дамочек этого достаточно, чтобы послать мужа на войну.
https://t.me/c/1713708838/39885

также работает стол заказов
Студента ВШЭ похитили прямо из дома и отправили в военкомат 😱

22-летний Артур Новик стал жертвой странной спецоперации. По словам его друга, представители полиции и народной дружины отключили электричество в подъезде, чтобы заманить молодого человека. Как только Артур вышел проверить щиток, его схватили, вытащили на улицу без верхней одежды и увезли в Единый центр призыва.

Студента задержали без повестки и предписания, а родственникам отказали в вызове полиции по факту неправомерных действий. Артура сразу отправили на принудительную медкомиссию, а затем, предположительно, в сборный пункт на Угрешской.

https://t.me/c/1713708838/39881

но надо поторопиться
СВО скоро В С Ё⁉️

Администрация президента начала обучение чиновников, чтобы те правильно объясняли россиянам результаты войны с Украиной. На семинаре для вице-губернаторов в подмосковном «Сенеже» обсуждали, как сформировать «образ победы», который устроит большинство.

В сценарии - выполнение задач «денацификации» и «демилитаризации». Однако в Кремле понимают, что такие итоги не понравятся ни «рассерженным патриотам», ни либералам. Поэтому основной упор делают на «спокойное большинство», которое нужно сохранить и укрепить.

Отдельно в регионах поручили уделить внимание участникам войны: помочь с трудоустройством и реабилитацией.
https://t.me/c/1713708838/39873
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 03 гру, 2024 13:47, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26034
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2417 раз.
Подякували: 3395 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 13:46

Тисяча гривень від Зеленського. Відгуки
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4631
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1029 раз.
Подякували: 2000 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 11160111611116211163
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 76456
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 246741
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 880467
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.