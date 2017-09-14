Чому падає в людей довіра? Бо звісно всілякі окремі випадки всюди можуть бути, але чому самі організатори не контролюють свій же сайт і своїх же людей?
Треш: ""Чому ми переказували гроші саме на рахунок Скольбушевської? Її реквізити були вказані на офіційній сторінці "Госпітальєрів" як реквізити людини, яка займається забезпеченням. Вона була верифікованою представницею батальйону", — пояснив Щербина." https://focus.ua/uk/voennye-novosti/676 ... artni-igri
Hotab написав:Та Хз.. тут пʼяток цікавих (для мене) тем, і якщо вони не є в списку останніх активних (право-верх кожної сторінки), то шукати таке собі задоволення. Ні, можна зберегти всі ті посилання і ходити їх чекати, але ж…
Закладки форума все ещё работают. Достаточно добавить интересные темы в закладки форума. Это не так удобно как через поиск, на один клик больше, но жить вполне можно. Даже с телефона.
ЗЫ на всякий случай, напишу, что я не приветствую отсутствие поиска и никого не оправдываю, а всего лишь делюсь опытом выживания в сложившихся условиях 😁
❗️Україна офіційно відмовляється від гарантій, що є замінниками членства в НАТО, – ЄП з посиланням на заяву МЗС.
«Єдиною реальною гарантією безпеки та стримуючим фактором для подальшої агресії рф є повноправне членство України в НАТО. Маючи за плечима гіркий досвід Будапештського меморандуму, ми не пристанемо на жодні альтернативи, сурогати чи замінники цього».
Hotab написав:Та Хз.. тут пʼяток цікавих (для мене) тем, і якщо вони не є в списку останніх активних (право-верх кожної сторінки), то шукати таке собі задоволення. Ні, можна зберегти всі ті посилання і ходити їх чекати, але ж…
Закладки форума все ещё работают. Достаточно добавить интересные темы в закладки форума. Это не так удобно как через поиск, на один клик больше, но жить вполне можно. Даже с телефона.
ЗЫ на всякий случай, напишу, что я не приветствую отсутствие поиска и никого не оправдываю, а всего лишь делюсь опытом выживания в сложившихся условиях
Через тапаталк також працюють нові і непрочитані повідомлення
"Как отправить мужа на СВО?" — поисковый запрос года 🧐
В России заметно выросли запросы на тему отправки мужей и бывших на фронт. Причины? Денежные выплаты.
В случае гибели семья может рассчитывать на 5 миллионов рублей. И для некоторых меркантильных дамочек этого достаточно, чтобы послать мужа на войну. https://t.me/c/1713708838/39885
также работает стол заказов
Студента ВШЭ похитили прямо из дома и отправили в военкомат 😱
22-летний Артур Новик стал жертвой странной спецоперации. По словам его друга, представители полиции и народной дружины отключили электричество в подъезде, чтобы заманить молодого человека. Как только Артур вышел проверить щиток, его схватили, вытащили на улицу без верхней одежды и увезли в Единый центр призыва.
Студента задержали без повестки и предписания, а родственникам отказали в вызове полиции по факту неправомерных действий. Артура сразу отправили на принудительную медкомиссию, а затем, предположительно, в сборный пункт на Угрешской.
Администрация президента начала обучение чиновников, чтобы те правильно объясняли россиянам результаты войны с Украиной. На семинаре для вице-губернаторов в подмосковном «Сенеже» обсуждали, как сформировать «образ победы», который устроит большинство.
В сценарии - выполнение задач «денацификации» и «демилитаризации». Однако в Кремле понимают, что такие итоги не понравятся ни «рассерженным патриотам», ни либералам. Поэтому основной упор делают на «спокойное большинство», которое нужно сохранить и укрепить.