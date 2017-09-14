Додано: Вів 03 гру, 2024 14:05

Faceless написав: .............

То скажіть, ви досі дотримуєтеся думки про вторинність послуг?

Про питання вище - якщо не з мотигою, а з трактором, то хіба що і все обслуговування того трактора ви теж робите самотужки.

Ну і якщо вище ви хотіли підколоти, назвавши мене гуманітарієм, то варто було б знати, що економіка належить до суспільних наук, а не гуманітарних .............То скажіть, ви досі дотримуєтеся думки про вторинність послуг?Про питання вище - якщо не з мотигою, а з трактором, то хіба що і все обслуговування того трактора ви теж робите самотужки.Ну і якщо вище ви хотіли підколоти, назвавши мене гуманітарієм, то варто було б знати, що економіка належить до суспільних наук, а не гуманітарних

Гуманитарное знание было тесно связано со схоластикой, что сохранилось в английском обозначении ученого-гуманитария как scholar (а не scientist). Основным методом гуманитарного знания была работа с текстами, их комментирование и истолкование.

Обычно проводится различие между социальными и гуманитарными науками . Классик Аллан Блум пишет в «Закрытии американского разума» (1987):



Социальные и гуманитарные науки испытывают взаимное презрение друг к другу: первые смотрят на вторые свысока, считая их ненаучными, а вторые считают первых филистерами . […] Разница сводится к тому, что социальные науки на самом деле хотят быть предсказательными, то есть, что человек предсказуем, в то время как гуманитарные науки говорят, что это не так.

У вас явно проблемы с пониманием языка. Классифицировать науки можно по-разному и сильно дробить классы. Но по-крупному можно разделить на точные (естественные) науки и гуманитарные. Если вам не нравится название "гуманитарий", могу предложить такое:По "трактору". Т.е. если в процессе работы используются услуги, то результат тоже "услуга"? И с/х продукция в современных условиях это уже не товар, а "услуга"?И да, я "дотримуюсь думки про вторинність послуг". Если очень грубо, то есть база, основа человеческого существования - материальное производство. Всё остальное - надстройки, укрепляющие и развивающие базу + ряд функций, обеспечивающих комфорт. Повторю, это очень грубо, но тем не менее.У меня стойкое ощущение, что вы с Виталием меня уже 2 дня просто троллите, прекрасно понимая, о чём я написал в самом начале, и цепляясь к определениям и прочим мелочам. При этом вы противоречите сами себе, а когда вам на это указывают, вы "не замечаете".Если, как вы писали, "послуги - це блага, що споживаються одночасно з їх наданням", то каким образом вы отнесли к "послугам" строительство Суэцкого канала? Этот вопрос уже задавал, но в ответ тишина...Развлекайтесь на пару с Виталием дальше.P.s. О "мавпуєте" вы тоже отмолчались.