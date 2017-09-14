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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1116011161111621116311164>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 12:28

  Xenon написав:
❗️Україна офіційно відмовляється від гарантій, що є замінниками членства в НАТО, – ЄП з посиланням на заяву МЗС.

«Єдиною реальною гарантією безпеки та стримуючим фактором для подальшої агресії рф є повноправне членство України в НАТО. Маючи за плечима гіркий досвід Будапештського меморандуму, ми не пристанемо на жодні альтернативи, сурогати чи замінники цього».

https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7199750/

НАТО або нічого.
Найпотужнєйший вибрав друге.

Пригадалось:
Статус основного союзника поза НАТО: Рада не підтримала звернення до Конгресу США

А потім "закрийте небо, дайте зброю...." - неймовірно потужна зовнішня політика.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 03 гру, 2024 12:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 12:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сибарит написав:
  Hotab написав:Та Хз.. тут пʼяток цікавих (для мене) тем, і якщо вони не є в списку останніх активних (право-верх кожної сторінки), то шукати таке собі задоволення. Ні, можна зберегти всі ті посилання і ходити їх чекати, але ж…

Закладки форума все ещё работают. Достаточно добавить интересные темы в закладки форума. Это не так удобно как через поиск, на один клик больше, но жить вполне можно. Даже с телефона.

ЗЫ на всякий случай, напишу, что я не приветствую отсутствие поиска и никого не оправдываю, а всего лишь делюсь опытом выживания в сложившихся условиях
Через тапаталк також працюють нові і непрочитані повідомлення
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 12:58

  Schmit написав:Зе знову відмовився від допомоги військ західних союзників?, що знову "поки стоїть Україна..."?
В нашій ситуації відмовлятись від такої допомоги це...
[youtube]GhkY3h76M1I[/youtu..]

Сколько развелось п...(ой!)балаболов...
И как вы их всех находите?!
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 13:27

Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 13:34

  jump написав:ТЦК чатують під рекрутинговими центрами, щоб упіймати добровольців :lol:
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/681 ... ichi-z-tck

конкуренція
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 13:40

"Как отправить мужа на СВО?" — поисковый запрос года 🧐

В России заметно выросли запросы на тему отправки мужей и бывших на фронт. Причины? Денежные выплаты.

В случае гибели семья может рассчитывать на 5 миллионов рублей. И для некоторых меркантильных дамочек этого достаточно, чтобы послать мужа на войну.
https://t.me/c/1713708838/39885

также работает стол заказов
Студента ВШЭ похитили прямо из дома и отправили в военкомат 😱

22-летний Артур Новик стал жертвой странной спецоперации. По словам его друга, представители полиции и народной дружины отключили электричество в подъезде, чтобы заманить молодого человека. Как только Артур вышел проверить щиток, его схватили, вытащили на улицу без верхней одежды и увезли в Единый центр призыва.

Студента задержали без повестки и предписания, а родственникам отказали в вызове полиции по факту неправомерных действий. Артура сразу отправили на принудительную медкомиссию, а затем, предположительно, в сборный пункт на Угрешской.

https://t.me/c/1713708838/39881

но надо поторопиться
СВО скоро В С Ё⁉️

Администрация президента начала обучение чиновников, чтобы те правильно объясняли россиянам результаты войны с Украиной. На семинаре для вице-губернаторов в подмосковном «Сенеже» обсуждали, как сформировать «образ победы», который устроит большинство.

В сценарии - выполнение задач «денацификации» и «демилитаризации». Однако в Кремле понимают, что такие итоги не понравятся ни «рассерженным патриотам», ни либералам. Поэтому основной упор делают на «спокойное большинство», которое нужно сохранить и укрепить.

Отдельно в регионах поручили уделить внимание участникам войны: помочь с трудоустройством и реабилитацией.
https://t.me/c/1713708838/39873

план такой. власти массово начинают обсуждать дезу - конец СВО. Чтобы срубить капусты по легкому и быстро дембельнуться добровольцы массово штурмуют военкоматы, затем их ждёт еще 3 года войны. имхо главным признаком что путин готов закончить войну будет сокращение призыва и кратное сокращение разовых выплат.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 03 гру, 2024 14:02, всього редагувалось 4 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 13:46

Тисяча гривень від Зеленського. Відгуки
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 13:51

В Україні вперше публічно представили ударний дрон з Х-подібним крилом, аналог російського «Ланцета» – RAM-2X.

Новий дрон камікадзе здатний вражати цілі як на землі, так і в повітрі.

Дальність польоту з ретранслятором - 100 км. БЧ - 3 кг.

На рахунку цього БПЛА вже є декілька знищених одиниць ворожої бронетехніки.
https://t.me/gefestua/4560

А ось і перші якісні фото гармати "Богдана-Б".

Шасі використали від 2А36 "Гіацинт-Б". На момент 2022 року у нашому розпорядженні було близько 180 таких гармат. Більшість з них були виведені у тил через брак боєприпасів та стволів.

Цікаво, що на новій гарматі відмовилися від використання захисного щита. Як показала практика - він не дає нормального захисту у разі обстрілу.
https://t.me/gefestua/4555
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 14:05

  Faceless написав:.............
То скажіть, ви досі дотримуєтеся думки про вторинність послуг?
Про питання вище - якщо не з мотигою, а з трактором, то хіба що і все обслуговування того трактора ви теж робите самотужки.
Ну і якщо вище ви хотіли підколоти, назвавши мене гуманітарієм, то варто було б знати, що економіка належить до суспільних наук, а не гуманітарних

У вас явно проблемы с пониманием языка. Классифицировать науки можно по-разному и сильно дробить классы. Но по-крупному можно разделить на точные (естественные) науки и гуманитарные. Если вам не нравится название "гуманитарий", могу предложить такое:
Гуманитарное знание было тесно связано со схоластикой, что сохранилось в английском обозначении ученого-гуманитария как scholar (а не scientist). Основным методом гуманитарного знания была работа с текстами, их комментирование и истолкование.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
Обычно проводится различие между социальными и гуманитарными науками . Классик Аллан Блум пишет в «Закрытии американского разума» (1987):

Социальные и гуманитарные науки испытывают взаимное презрение друг к другу: первые смотрят на вторые свысока, считая их ненаучными, а вторые считают первых филистерами . […] Разница сводится к тому, что социальные науки на самом деле хотят быть предсказательными, то есть, что человек предсказуем, в то время как гуманитарные науки говорят, что это не так.
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_science

По "трактору". Т.е. если в процессе работы используются услуги, то результат тоже "услуга"? И с/х продукция в современных условиях это уже не товар, а "услуга"? :)

И да, я "дотримуюсь думки про вторинність послуг". Если очень грубо, то есть база, основа человеческого существования - материальное производство. Всё остальное - надстройки, укрепляющие и развивающие базу + ряд функций, обеспечивающих комфорт. Повторю, это очень грубо, но тем не менее.

У меня стойкое ощущение, что вы с Виталием меня уже 2 дня просто троллите, прекрасно понимая, о чём я написал в самом начале, и цепляясь к определениям и прочим мелочам. При этом вы противоречите сами себе, а когда вам на это указывают, вы "не замечаете".
Если, как вы писали, "послуги - це блага, що споживаються одночасно з їх наданням", то каким образом вы отнесли к "послугам" строительство Суэцкого канала? Этот вопрос уже задавал, но в ответ тишина...
Развлекайтесь на пару с Виталием дальше.

P.s. О "мавпуєте" вы тоже отмолчались.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 14:11

  Xenon написав:
Как сообщает Politico, вопрос приглашения Украины в НАТО будет обсуждаться сегодня вечером в рамках встречи представителей "Совета НАТО-Украина" в Брюсселе.

В то же время рассматриваются и другие решения прекращения войны, такие как «израильский контур», согласно которому Украина не будет в НАТО, но получит широкую безопасность и политическую поддержку со стороны западных стран и будет работать для укрепления своей оборонной промышленности и экономики.

Еще одна схема, которая будет рассмотрена, - это «немецкая схема», согласно которой Западная Украина, не занятая Россией, вступит в НАТО, как Западная Германия в Холодной войне, а в будущем будут предприниматься дипломатические попытки вернуть утраченные территории на Востоке


іпсо 8)
На зустрічі НАТО планують обговорювати допомогу Україні, а не її членство – генсек
https://www.pravda.com.ua/news/2024/12/3/7487424/
"У наступні дні ми будемо концентруватися на тому, що зробити, щоби допомоги Україні зараз… Зустріч (міністрів Альянсу) буде сконцентрована на тому, щоби тоді, коли Україна вирішить почати переговори – вона могла робити це з позиції сили", – заявив генеральний секретар. 8)
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